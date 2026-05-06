Puertos del Estado pagará 200 euros para que una empresa haga un test de personalidad a cada uno de sus futuros empleados públicos

Estibadores en un puerto, descargando mercancías con montacargas y gestionando la carga de contenedores en buques. (Imagen Ilustrativa Infobae generada por IA)

Puertos del Estado, la empresa pública dependiente del ministerio de Transportes que gestiona “46 puertos de interés general” en toda España, busca una firma privada que le ayude a seleccionar a sus futuros empleados públicos. La última oferta de empleo, fechada en julio de 2025, ha convocado 292 plazas. El convenio colectivo de este organismo estipula que “las pruebas de selección podrán realizarse con el auxilio de empresas especializadas”. Y es que Puertos del Estado está dispuesto a pagar un máximo de 200 euros por cada uno de los test de personalidad que necesita realizar a sus futuros trabajadores.

Puertos del Estado puede establecer dos tipos de relaciones contractuales: personal sujeto al convenio colectivo y personal fuera de convenio. Las competencias genéricas del primer grupo son evaluadas en diferentes procesos de selección para acreditar que los candidatos son aptos para el puesto de trabajo ofertado. En cuanto a las personas que ocupan plazas vacantes fuera de convenio también “se rigen bajo unos estándares actitudinales que deben de cumplir para el correcto desempeño”, explican desde el organismo público. Por ejemplo, Puertos busca un director o directora de Relaciones Institucionales que tendrá una retribución brutal anual de 99.917 euros.

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Para ambos procesos de selección, Puertos del Estado necesita contar con los servicios de una empresa externa especializada que ayude al Tribunal Calificador del organismo público “en la evaluación de las competencias genéricas o habilidades actitudinales”, para lo que es necesario realizar una prueba psicométrica (test) de personalidad que evalúe dichas competencias en relación con el puesto de trabajo vacante, así como con una entrevista personal que contraste los resultados obtenidos en dicha prueba. “En atención a los principios de igualdad, mérito y capacidad por los que se rigen los procesos selectivos en Puertos del Estado, la contratación de una empresa externa dotará de mayor objetividad y transparencia a todos ellos”, reza la memoria justificativa de contrato.

El puerto de Tarragona (Foto: Puertos del Estado)

La empresa que finalmente resulte adjudicataria tendrá que poner a disposición de Puertos una herramienta para la realización del test en formato digital; la asistencia necesaria para realizar esa prueba, así como la interpretación y evaluación de los resultados obtenidos; también tendrá que realizar una entrevista personal “a cada una de las personas candidatas, con el objetivo de analizar y evaluar su perfil psicoprofesional, contrastando los resultados obtenidos en la prueba psicométrica”; y finalmente la elaboración de informes con los resultados obtenidos. Para todo ello, Puertos está dispuesto a desembolsar un máximo de 60.000 euros (IVA no incluido).

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Cinco candidatos por plaza

La prueba psicométrica para analizar el perfil de los candidatos costará 75 euros (IVA no incluido), mientras que si la prueba lleva, además, la entrevista personal y el informe de conclusiones el coste se eleva a los 200 euros. “En ambos supuestos, se incluye la puesta a disposición de la herramienta para la realización de la prueba referida”, señalan desde Puertos del Estado, que toma como referencia cinco candidatos por plaza ofertada. El ente público contrata este servicio por tres años, prorrogable otros dos, por lo que el precio se iría a los 100.000 euros. Los últimos datos hechos públicos (2024) revelan que la plantilla de Puertos del Estado (como organismo central) es de 143 trabajadores.

Luego está la plantilla que trabaja en los 46 puertos y el empleo directo que generan estas infraestructuras clave para el traslado de mercancías: 84.000 empleos. Ocean Capital Partners (OCP), consultora especializada en el sector marítimo, señala en su último informe ‘El desafío del talento en los puertos españoles’ que el sistema portuario español podría necesitar incorporar entre 12.000 y 17.000 nuevos profesionales en los próximos cinco años. Esta cifra responde tanto al proceso de jubilación de parte de la plantilla actual, como al crecimiento de la demanda de perfiles técnicos asociados a la transición energética, la digitalización y la automatización de operaciones portuarias.

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