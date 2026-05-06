Los escenarios que podrían cambiar la postura de España sobre una misión en el estrecho de Ormuz: de la difícil misión europea al alto el fuego

Pedro Sánchez y José Manuel Albares (Montaje Infobae)

Europa sigue discutiendo sobre impulsar una misión en Ormuz. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no terminan de estabilizar un alto el fuego, de manera que el doble bloqueo del estrecho no cesa. Reino Unido y Francia lideran las conversaciones para abordar posibilidades para reabrir la navegación, y varias potencias europeas, como Alemania, están rearmando la zona para estar listas en caso de intervenir. España se mantiene, por el momento, al margen de estas operaciones.

En su última intervención, este martes en TVE, José Manuel Albares fue contundente al recordad la posición del Gobierno. El ministro de Exteriores descartó “completamente” que España forme parte de una “operación de fuerza”, y señaló que “no existe solución militar” al conflicto. Por tanto, la primera impresión no se verá ningún buque español en las aguas de Ormuz. Sin embargo, existe la posibilidad de una misión de paz en caso de que alcance un cese a la violencia, mientras que hay una serie de escenarios que podrían empujar al país a colaborar militarmente.

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El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este miércoles una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz. (Fuente: 10 Downing Street)

Participar en una misión de paz

España siempre ha defendido su compromiso con las misiones de la ONU. Los ‘cascos azules’ españoles han sido protagonistas de numerosos despliegues de Naciones Unidas. En estos momentos, en torno a 700 militares de España siguen en Líbano pese a que el conflicto entre Hezbolá e Israel continúa y que el ejecutivo de Netanyahu no frena sus avances y se niega a incluirlo en los intentos de acuerdo con Irán.

De esta forma, si la ONU decidiese entrar en la escena de Ormuz, España podría formar parte. Sin embargo, esta escenario todavía resulta lejano. “No hay condiciones para una operación bajo bandera de la ONU”, afirmó Albares en la entrevista. Hasta que no haya un alto el fuego firme, Naciones Unidas no intervendrá, pues su papel se limita a la neutralidad con el objetivo de favorecer la desescalada. España también fija su posible intervención a una misión de paz, tanto bajo la bandera azul como en un escenario distinto, pero siempre tras un fin de los ataques.

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"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

El complejo papel de Europa en Ormuz

La otra vía que podría abrir el camino a un despliegue español es a través de la Unión Europea (UE). El artículo 42.7 define la cláusula de defensa mutua de los aliados. Se le considera el equivalente europeo al artículo 5 de la OTAN, aunque con importantes matices. Esta regla establece que “si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance”, lo que crea una obligación colectiva pero la limita a los territorios de los países.

De esta forma, una posibilidad para que España entrara sería en defensa de un aliado, aunque no se produzca tras una invocación del artículo y, por tanto, no sea una obligación. Si vemos los antecedentes más recientes, el Gobierno desplegó la fragata ‘Cristóbal Colón’ en aguas de Chipre cuando Irán atacó sus bases militares. Parte de Europa optó por apoyar a su aliado.

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Iván Esteve, experto externo en Defensa de la Comisión Europea, destaca al ser preguntado por Infobae que “la decisión debe tomarse por unanimidad o con mayoría constructiva en el Consejo”. El especialista menciona la misión ‘Aspides’ en el mar Rojo como un posible precedente, aunque surgió en un contexto de menor riesgo. “Aquí tenemos delante a Irán y cierta presión de Estados Unidos”, advierte Esteve. Sin embargo, la propia España se ha desmarcado, por el momento, de cualquier misión.