España

Leche condensada: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este producto lácteo se obtiene a partir de la evaporación parcial del agua de la leche

Guardar
Receta de crema de queso, rápida y fácil
Leche condensada (Freepik)

La leche condensada es uno de esos productos que, a medio camino entre la tradición y el capricho, ha logrado mantenerse vigente en cocinas de todo el mundo. Su textura densa, su sabor intensamente dulce y su versatilidad en repostería la convierten en un ingrediente muy apreciado. Sin embargo, más allá de su atractivo gastronómico, conviene analizar sus propiedades nutricionales, sus posibles beneficios y también sus contraindicaciones.

Este producto lácteo se obtiene a partir de la evaporación parcial del agua de la leche, a la que posteriormente se le añade una cantidad significativa de azúcar. Como resultado, se logra una consistencia espesa y una larga vida útil sin necesidad de refrigeración antes de abrirse. Precisamente este proceso de elaboración, que reduce considerablemente el contenido de agua, provoca una concentración de nutrientes mucho mayor que en la leche fresca.

PUBLICIDAD

Desde el punto de vista nutricional, la leche condensada es una fuente destacada de vitaminas y minerales, expone la Fundación Española de Nutrición (FEN). Entre las vitaminas presentes sobresalen la riboflavina (vitamina B2) y la vitamina B12, ambas esenciales para el metabolismo energético y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. En cuanto a los minerales, aporta calcio, fósforo, potasio e yodo, elementos clave para la salud ósea, la función muscular y el equilibrio del organismo.

Esta densidad nutricional puede considerarse uno de sus principales beneficios, especialmente en contextos donde se requiere un aporte energético elevado o una fuente concentrada de nutrientes. En pequeñas cantidades, puede contribuir a enriquecer la dieta, particularmente en preparaciones caseras como postres, cafés o batidos.

PUBLICIDAD

No obstante, el mismo proceso que concentra los nutrientes también incrementa notablemente su contenido calórico. La leche condensada es un alimento de alta densidad energética debido, en gran medida, a su elevado contenido en azúcares. Esto implica que su consumo debe ser moderado, especialmente en personas que buscan controlar su peso o mantener niveles adecuados de glucosa en sangre.

Un aspecto que suele generar confusión es la existencia de versiones desnatadas, señala la FEN. Aunque estas reducen el contenido de grasa, no necesariamente disminuyen las calorías de forma significativa. Esto se debe a que, para mantener un sabor similar al de la versión original, se añade azúcar en cantidades importantes. Por tanto, el etiquetado light puede inducir a error si no se revisa detenidamente la información nutricional.

En cuanto a su composición, la leche condensada contiene un mínimo de un 9 % de grasa. Sin embargo, su valor calórico está determinado principalmente por dos factores: la cantidad de grasa presente en la leche de origen y, sobre todo, el nivel de azúcar añadido durante su elaboración. Este último es el componente que más influye en su impacto energético.

Esta regulación define los criterios fundamentales para asegurar tanto la calidad como la seguridad de la leche condensada.
Leche condensada (Nestlé)

Contraindicaciones de la leche condensada

Entre las contraindicaciones, destaca su consumo en personas con diabetes o con problemas metabólicos relacionados con el azúcar, quienes deben evitar o limitar estrictamente su ingesta. Asimismo, quienes siguen dietas hipocalóricas o buscan reducir el consumo de azúcares añadidos deberían considerarla como un producto ocasional más que habitual.

Su consumo puede formar parte de una dieta equilibrada siempre que se realice con moderación y dentro de un estilo de vida saludable. Como ocurre con muchos productos, la clave no está en eliminarlo por completo si no se tiene ningún problema de salud, sino en saber cuándo y cuánto consumir.

Temas Relacionados

LecheAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Es imposible que le caigas bien a todo el mundo, según la psicología

La ansiedad, el vacío existencial y la dificultad para reconocer los propios gustos son consecuencias frecuentes de buscar aprobación constante

Es imposible que le caigas bien a todo el mundo, según la psicología

Las notas del rey Felipe VI en la universidad: una matrícula de honor y 18 sobresalientes con los que brilló en Derecho

En el año 1988 el entonces príncipe de Asturias empezó la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid. Tuvo que compaginar las clases con actos y viajes oficiales

Las notas del rey Felipe VI en la universidad: una matrícula de honor y 18 sobresalientes con los que brilló en Derecho

Procedente el despido de una camarera que realizó 11 cobros que no quedaron registrados en la caja ni se emitió el correspondiente ticket

El TSJ de Asturias ha determinado que dichos incumplimientos “resultan suficientemente graves para justificar la sanción máxima de despido”

Procedente el despido de una camarera que realizó 11 cobros que no quedaron registrados en la caja ni se emitió el correspondiente ticket

Lluvia, tormentas y granizo: la Aemet activa las alertas ante la previsión y advierte del giro radical del tiempo

Los meteorológicos esperan que las precipitaciones afecten principalmente al norte, donde además se esperan nevadas en áreas de montaña y un descenso notable de las temperaturas

Lluvia, tormentas y granizo: la Aemet activa las alertas ante la previsión y advierte del giro radical del tiempo

Los detalles de la boda secreta de Alejandra Onieva y el actor Jesse Williams en Estados Unidos: el preludio de un enlace multitudinario

La hermana de Íñigo Onieva y cuñada de Tamara Falcó y el intérprete de Anatomía de Grey han unido sus vidas en matrimonio tras más de un año de relación

Los detalles de la boda secreta de Alejandra Onieva y el actor Jesse Williams en Estados Unidos: el preludio de un enlace multitudinario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una camarera que realizó 11 cobros que no quedaron registrados en la caja ni se emitió el correspondiente ticket

Procedente el despido de una camarera que realizó 11 cobros que no quedaron registrados en la caja ni se emitió el correspondiente ticket

Ábalos entra en escena y complica el puzle: desacredita la versión de Aldama, matiza la de Koldo y se desvincula de todo atisbo de corrupción

La Unión Europea se reserva la última palabra en el acuerdo arancelario con Trump, a la espera de si cumple su amenaza contra los coches alemanes

Ábalos lanza su última bala para cimentar su defensa poniendo en duda las actuaciones de la UCO: “Es el momento de hablar con rigor de sus informes”

El primer debate electoral en Andalucía se centra en la defensa de lo público y los reproches a Moreno Bonilla por la crisis de los cribados

ECONOMÍA

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

Los españoles quieren ser funcionarios: el empleo público ha crecido el doble que el privado en los últimos seis años

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

“Compra ahora y paga después”: el gasto aplazado se dispara entre los jóvenes para acceder a bienes y servicios sin dinero

Trump refuerza su amenaza de aplicar aranceles del 25% a los vehículos fabricados dentro de la UE: Alemania será el país más perjudicado

DEPORTES

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales