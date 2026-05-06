La Aemet adelanta un giro del tiempo con un fin de semana pasado por agua: estas son las regiones en las que lloverá y nevará

Varias personas se cubren de la lluvia con un paraguas mientras caminan por una vía en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre de 2022. (Europa Press)

Después de atravesar el abril más cálido desde que hay registros con termómetros por encima de los 30 grados, España vuelve al tiempo plenamente primaveral en estas primeras jornadas de mayo, con subidas y bajadas en el mercurio, lluvias y tormentas. La inestabilidad de instaurará especialmente durante el fin de semana, aunque será el jueves cuando llegue el cambio de tiempo. Pero por lo pronto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de buen tiempo para este miércoles.

El organismo público espera un día de calma (antes de la tormenta), excepto en el extremo norte, donde se verán cielos cubiertos y precipitaciones. De hecho, es probable que caigan en forma de nieve en el Pirineo y Cordillera Cantábrica por encima de entre los 1.500 y 1.800 metros. A su vez, se esperan tormentas aisladas en el Pirineo oriental, la Ibérica aragonesa y en las sierras del sureste. En Baleares también esperan chubascos que “pueden ser puntualmente fuertes y acompañados de tormentas, más probables en Mallorca asociados al ciclo diurno y tendiendo a despejar por la tarde”, según detalla la Aemet en su pronóstico. En el resto del país, predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

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En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en los archipiélagos y en extremo nordeste de la Península. Así, en la mitad sur, los termómetros rondarán los 20 grados y podrán alcanzar los 25 en ciudades como Córdoba, Málaga o Murcia. En la mitad norte, se quedarán cerca de los 15 grados.

Giro en el tiempo

De cara al jueves, la Aemet avisa de un incremento de la inestabilidad tanto en la Península como en Baleares, motivado por la formación de una baja al oeste peninsular cuya ubicación exacta presenta aún elevada incertidumbre. Por la mañana, se prevén intervalos nubosos y nubes bajas en el extremo norte sin precipitaciones significativas. Pero, conforme avance la jornada, se formará abundante nubosidad de evolución, generando chubascos y tormentas, que podrían ser “localmente fuertes” en la Ibérica, la Cordillera Cantábrica y el nordeste de la meseta norte. El sudoeste peninsular será el único que se libre de la lluvia. En el Pirineo, se prevén nevadas a partir de los 2.000 metros. Por su parte, Canarias mantendrá los cielos poco nubosos en el sur y nubosos en el norte, con posibilidad de chubascos en las islas montañosas.

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La Aemet agrega que las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y en áreas mediterráneas mientras que aumentarán en otras zonas. Las mínimas presentarán tendencia a la baja en Canarias y el Cantábrico oriental, con ligeros ascensos en la meseta y el sudoeste, y sin variaciones en el resto. Están previstas heladas débiles en las montañas del norte.

Un fin de semana de lluvias generalizadas

Para el viernes, la Aemet anticipa la llegada de una banda de precipitación asociada a una baja al oeste, lo que aportará inestabilidad en la mitad norte peninsular durante la primera mitad del día, mientras que el este, nordeste y Baleares registrarán chubascos y tormentas —que podrían ser puntualmente fuertes— en la segunda. No se descartan chubascos en Galicia. En el resto del territorio peninsular y Baleares, se esperan nubes medias y altas junto a algunas nubes de evolución con chubascos aislados. En Canarias, continuará la diferencia entre los cielos poco nubosos al sur y nubosos al norte, con chubascos probables en las islas de mayor relieve. Bancos de niebla matinales serán probables tanto en el norte como en el este peninsular.

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Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la mitad oriental de la península, salvo en el Pirineo, donde descenderán levemente en la occidental. En cuanto a las mínimas, se prevé un aumento en la mitad nordeste —que podría ser notable en zonas del Cantábrico oriental y el alto Ebro—, con escasos cambios en el resto.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

El sábado, la Aemet prevé que la baja situada al oeste de la península se aproxime, afectando principalmente al noroeste y norte peninsulares, donde los cielos se mostrarán muy nubosos o cubiertos, y se registrarán precipitaciones que podrán ser fuertes o persistentes y acompañadas de tormentas. Los sistemas montañosos del oeste y norte concentrarán los mayores acumulados, mientras que la precipitación será menos abundante en toda la mitad occidental y entorno de los Pirineos. El sureste peninsular tendrá intervalos nubosos y precipitaciones escasas o inexistentes. Las tormentas más intensas se esperan en el entorno de la Ibérica Aragonesa, el alto Ebro y el País Vasco. En Baleares, los cielos permanecerán nubosos durante la primera mitad del día, pasando a intervalos nubosos después. En Canarias, los cielos seguirán poco nubosos en el sur y nubosos en el norte, con lluvias en las islas montañosas.

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Según la Aemet, las temperaturas máximas ascenderán en la mitad este de la Península y se mantendrán estables en el resto, incluido Baleares y Canarias. Las mínimas tenderán a subir en el nordeste y permanecerán sin cambios o bajarán levemente en el resto, así como en el archipiélago canario.