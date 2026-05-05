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Las claves del alquiler con opción a compra en España: todo lo que debes saber como inquilino en 2026

Este sistema permite ir avanzando hacia la compra sin necesidad de disponer de todo el capital desde el inicio

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Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio, a 8 de abril de 2024, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)
Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio, a 8 de abril de 2024, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes retos en España, especialmente para quienes no disponen del ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca. En este contexto, el alquiler con opción a compra se consolida como una alternativa cada vez más utilizada, tanto por inquilinos como por propietarios. Este modelo híbrido combina lo mejor de ambos mundos, pero también exige conocer bien sus condiciones para evitar sorpresas.

El funcionamiento de este tipo de contrato es relativamente sencillo. El inquilino alquila la vivienda durante un periodo determinado y, al mismo tiempo, adquiere el derecho —no la obligación— de comprarla más adelante por un precio previamente fijado. Además, parte de las cantidades abonadas como alquiler pueden descontarse del precio final.

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Este sistema permite ir avanzando hacia la compra sin necesidad de disponer de todo el capital desde el inicio, lo que lo convierte en una opción especialmente interesante para quienes buscan una compra futura. Desde el punto de vista legal, este tipo de contratos se rige por dos marcos normativos: el Código Civil español y la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta dualidad obliga a prestar especial atención a la redacción del contrato, ya que deben quedar perfectamente definidos todos los aspectos clave.

Entre los elementos esenciales que deben figurar por escrito destacan el precio de compra, el plazo para ejercer la opción y la llamada prima inicial. Esta última es una cantidad que el inquilino paga al firmar el contrato y que, en la mayoría de los casos, se descuenta del precio final si se ejecuta la compra. Sin embargo, si el inquilino decide no adquirir la vivienda, lo habitual es que pierda ese dinero. Por eso, entender bien la prima inicial es fundamental antes de firmar.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Ventajas para el inquilino

Para el inquilino, una de las principales ventajas es poder acceder a una vivienda sin necesidad de asumir de inmediato una hipoteca. Durante el periodo de alquiler, puede ahorrar, mejorar su perfil financiero o esperar a una mejor situación económica. Además, al tener fijado el precio desde el inicio, se protege frente a posibles subidas del mercado, lo que aporta una mayor previsibilidad.

Pero este modelo no solo beneficia al comprador. Para el propietario, el alquiler con opción a compra ofrece varias ventajas relevantes. La más evidente es que comienza a percibir ingresos desde el primer mes, sin tener que esperar a cerrar una operación de venta. Esto resulta especialmente útil en mercados con menor demanda o en situaciones en las que vender rápidamente implicaría rebajar el precio del inmueble.

Otra de las claves es el bloqueo del precio de venta. Desde el inicio del contrato, ambas partes acuerdan una cifra concreta, lo que aporta seguridad en contextos de incertidumbre. Para el propietario, esto puede ser una estrategia interesante si considera que los precios podrían bajar en el futuro. Esta estabilidad en el valor pactado se convierte en un elemento de seguridad precio.

Además, si finalmente la compra no se materializa, el propietario no solo habrá percibido las rentas mensuales, sino que también conservará la prima inicial, siempre que así se haya pactado. Este doble ingreso puede mejorar la rentabilidad de la operación, especialmente si posteriormente decide volver a poner la vivienda en el mercado.

Otro aspecto relevante es la ocupación del inmueble. Mantener una vivienda vacía genera costes constantes, desde impuestos hasta gastos de comunidad. Con este modelo, se reduce el tiempo sin uso, lo que mejora la rentabilidad global. A ello se suma un factor menos tangible pero importante: el inquilino suele cuidar mejor la vivienda al considerarla su futura casa, lo que puede reducir gastos de mantenimiento.

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