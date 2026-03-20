Reducción del IVA del 21% al 10% en gasolina, luz y gas o eliminación del impuesto del 5% sobre consumo eléctrico: todas las medidas anticrisis del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido al Consejo Europeo de Bruselas. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

El Gobierno aprobará este viernes un real decreto ley con un amplio paquete de medidas destinado a paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, con especial atención en la contención de los precios de la energía y los carburantes y en la protección de los colectivos más vulnerables. Aunque todavía no se conocen todos los elementos del plan anticrisis, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará una vez se hayan cerrado los últimos detalles, fuentes del Ejecutivo han adelantado algunas de las medidas más relevantes.

El núcleo del plan es la rebaja fiscal con la que el Ejecutivo reducirá del 21% al 10% el IVA aplicado a los carburantes, la electricidad y el gas natural, y acompañará esta medida con un recorte del impuesto especial de hidrocarburos. Además, suprimirá el impuesto del 7% a la generación eléctrica (que recae sobre las empresas) y eliminará el impuesto especial de la electricidad del 5% que actualmente pagan los consumidores.

Con este cambio de enfoque, el Gobierno abandona la bonificación universal de 20 céntimos por litro aplicada durante la anterior crisis energética, al considerar que generó distorsiones en el mercado. En su lugar, opta por ayudas focalizadas en los sectores más afectados. Así, los transportistas se beneficiarán de un descuento de 20 céntimos por litro de diésel en el gasóleo profesional, mientras que el sector agrario contará con una ayuda equivalente para su combustible. También se prevén ayudas directas por vehículo para aquellos transportistas que no acceden a devoluciones fiscales.

Apoyo para las familias más vulnerables

El decreto refuerza asimismo el denominado escudo social, un paquete de medidas de protección para hogares vulnerables cuya convalidación tumbó la oposición en el Congreso recientemente por incluir, entre otros, la moratoria antidesahucios que reclama Sumar para el actual paquete. Entre las medidas incluidas esta vez figura la mejora del bono social eléctrico, con mayores descuentos para consumidores vulnerables, y la garantía de suministro de agua y energía para evitar cortes en los hogares con menos recursos.

El paquete también introduce mecanismos de control y supervisión del mercado energético para evitar subidas especulativas o desorbitadas en los precios de gasolina y gasoil. En este sentido, se refuerzan las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recabar información de los operadores y vigilar la evolución de los precios de los carburantes.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo planea prohibir los despidos por causas objetivas relacionadas con la crisis en las empresas que reciban ayudas públicas, según ElDiario.es. La iniciativa tiene como objetivo blindar el empleo y evitar despidos en masa por el impacto económico de la guerra en las empresas, para las que la cartera recuerda que los ERTE siguen estando disponible como medida de regulación de la plantilla.

Medidas para reforzar la transición energética

Volviendo al ámbito fiscal, el Ejecutivo recupera la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos e incorpora incentivos para la rehabilitación energética de viviendas. A ello se suma la prohibición de despedir en empresas que reciban ayudas públicas en el marco de este plan, enfocado en fortalecer la transición hacía fuentes de energía alternativas en medio de una crisis provocada en gran parte por la escalada de precios del petróleo.

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador bombea gasolina para un cliente en una gasolinera, en Barcelona, España. 4 de febrero de 2022. REUTERS/Nacho Doce

Por último, el decreto incluye medidas estructurales adicionales orientadas a acelerar la transición energética. Se simplifican los procedimientos administrativos para proyectos de energías renovables, se impulsa el desarrollo de sistemas de almacenamiento y se facilita el autoconsumo compartido en ámbitos urbanos e industriales. Asimismo, se pone en marcha un programa de apoyo a cooperativas energéticas y se prevé reservar parte de la capacidad en futuras subastas para iniciativas de carácter local o comunitario.

Las medidas de vivienda queda fuera del plan

Por el contrario, el Gobierno ha confirmado que el decreto económico no incluirá la prohibición de desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente. Tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han explicado que estas medidas no cuentan con suficiente apoyo parlamentario.

La exclusión de estas iniciativas amenaza con bloquear la tramitación del decreto según lo esperado, al haberse conocido hoy que los miembros de Sumar se han negado a participar en el Consejo de Ministros extraordinario si no se contempla esta medida o las dirigidas a limitar los márgenes empresariales en momentos de crisis.

(Noticia en ampliación)