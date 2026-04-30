España

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

Un aumento del 10,9% en los precios energéticos ha hecho que la inflación se eleve en cuatro décimas, mientras España registra la tasa más alta entre las cuatro grandes economías con un 3,5%

Guardar
Banderas de la Unión Europea ondean afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. (REUTERS/Yves Herman)
Banderas de la Unión Europea ondean afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. (REUTERS/Yves Herman)

La tasa de inflación en la eurozona alcanza el 3% en abril, según los datos preliminares hechos públicos por Eurostat este jueves. La oficina estadística comunitaria señala el fuerte incremento en los precios energéticos como principal culpable del repunte, con un encarecimiento del 10,9% que dobla la subida del 5,1% registrada el mes anterior. En tasa mensual, en aumento ha sido del 3%, provocado en gran parte por las tensiones derivadas de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. En paralelo, el crecimiento del PIB se ha desacelerado hasta anotar una expansión del 0,1% en el primer trimestre.

Los primeros datos de Eurostat apuntan a una tasa de inflación un punto superior al objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo (BCE). Pese a la escalada, no se prevén anuncios de un ajuste al alza de los tipos de interés en la reunión que celebrará el Consejo de Gobierno de la autoridad monetaria europea este mismo jueves. Aunque los expertos sí anticipan nuevas subidas a lo largo del año, la mayoría de los analistas esperan que el organismo apueste por actuar con cautela por el momento.

PUBLICIDAD

Más allá de la subida de los precios energéticos, la categoría de alimentos frescos registra un encarecimiento del 4,7% en abril, cinco décimas por encima de la contabilizada en marzo. Entre los grupos con las mayores subidas le siguen los servicios con un 3%, lo que supone una caída de dos décimas respecto al 3,2% anterior, los alimentos procesados, que repiten el alza del 1,7% de marzo, y los bienes industriales no energéticos, que suben tres décimas con un 0,8%.

El mismo día en el que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer que España se anota un crecimiento anual del 2,7% en el PIB durante el primer trimestre, los datos de Eurostat señalan que se trata de la economía con la inflación más alta entre las cuatro grandes del continente. En concreto, la tasa nacional asciende hasta el 3,5% en abril, frente al 2,9% de Alemania e Italia y el 2,2% de Francia.

PUBLICIDAD

El dato supone el cuarto mes consecutivo de tendencia alcista en la inflación de la eurozona, tras la subida del 1,7% en enero, el 1,9% en febrero y el 2,6% en marzo, marcada por el inicio de la guerra en Oriente Medio. La inflación subyacente, por su parte, se ha reducido hasta el 2,2% en abril, al excluir los fuertes encarecimientos en energía y alimentos por su alta volatilidad.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

InflaciónIPCEurostatUnión EuropeaGuerra en Medio OrientePetróleoEstrecho de OrmuzEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 30 abril

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 30 abril

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

Manuel Morocho sostuvo ayer que recibió presiones de sus superiores para que “no saliera” el nombre de Mariano Rajoy

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

Un estudio determina que el momento del día en el que te vas a dormir incrementa el riesgo de mortalidad

No solo influye la hora, sino también la falta de constancia: la alteración del ciclo circadiano por horarios irregulares contribuye a la aparición de patologías severas

Un estudio determina que el momento del día en el que te vas a dormir incrementa el riesgo de mortalidad

La ballena Timmy ya viaja hacia el mar del Norte tras un mes varada en Alemania: el rescate millonario ha sido financiado por dos empresarios

El animal en encuentra a bordo de una barcaza inundada que transportará al cetáceo hasta su hábitat natural

La ballena Timmy ya viaja hacia el mar del Norte tras un mes varada en Alemania: el rescate millonario ha sido financiado por dos empresarios

Detenidas cinco mujeres que regentaban un prostíbulo en Madrid con sistema de fidelización: hacían “rifas” con las víctimas a través de su web con 100.000 seguidores

Ofrecían servicios de prostitución gratuitos cuando el cliente completaba un número concreto de visitas y rebajaban las tarifas por el día de cumpleaños o por llevar a un amigo nuevo

Detenidas cinco mujeres que regentaban un prostíbulo en Madrid con sistema de fidelización: hacían “rifas” con las víctimas a través de su web con 100.000 seguidores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

Koldo García defiende la legalidad en la compra de mascarillas durante la pandemia: “Yo lo único que hice es intentar buscar material sanitario”

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

ECONOMÍA

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

BBVA cierra el primer trimestre con un beneficio récord de 2.989 millones, un 10,8% más

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”