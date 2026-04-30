El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

Banderas de la Unión Europea ondean afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. (REUTERS/Yves Herman)

La tasa de inflación en la eurozona alcanza el 3% en abril, según los datos preliminares hechos públicos por Eurostat este jueves. La oficina estadística comunitaria señala el fuerte incremento en los precios energéticos como principal culpable del repunte, con un encarecimiento del 10,9% que dobla la subida del 5,1% registrada el mes anterior. En tasa mensual, en aumento ha sido del 3%, provocado en gran parte por las tensiones derivadas de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. En paralelo, el crecimiento del PIB se ha desacelerado hasta anotar una expansión del 0,1% en el primer trimestre.

Los primeros datos de Eurostat apuntan a una tasa de inflación un punto superior al objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo (BCE). Pese a la escalada, no se prevén anuncios de un ajuste al alza de los tipos de interés en la reunión que celebrará el Consejo de Gobierno de la autoridad monetaria europea este mismo jueves. Aunque los expertos sí anticipan nuevas subidas a lo largo del año, la mayoría de los analistas esperan que el organismo apueste por actuar con cautela por el momento.

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Más allá de la subida de los precios energéticos, la categoría de alimentos frescos registra un encarecimiento del 4,7% en abril, cinco décimas por encima de la contabilizada en marzo. Entre los grupos con las mayores subidas le siguen los servicios con un 3%, lo que supone una caída de dos décimas respecto al 3,2% anterior, los alimentos procesados, que repiten el alza del 1,7% de marzo, y los bienes industriales no energéticos, que suben tres décimas con un 0,8%.

El mismo día en el que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer que España se anota un crecimiento anual del 2,7% en el PIB durante el primer trimestre, los datos de Eurostat señalan que se trata de la economía con la inflación más alta entre las cuatro grandes del continente. En concreto, la tasa nacional asciende hasta el 3,5% en abril, frente al 2,9% de Alemania e Italia y el 2,2% de Francia.

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El dato supone el cuarto mes consecutivo de tendencia alcista en la inflación de la eurozona, tras la subida del 1,7% en enero, el 1,9% en febrero y el 2,6% en marzo, marcada por el inicio de la guerra en Oriente Medio. La inflación subyacente, por su parte, se ha reducido hasta el 2,2% en abril, al excluir los fuertes encarecimientos en energía y alimentos por su alta volatilidad.

(Noticia en ampliación)

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