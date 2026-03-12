El límite del alquiler en Cataluña frena la subida de precios pero aumenta la temporalidad

Barcelona, 12 mar (EFE).- La regulación que limita el precio del alquiler en Cataluña ha conseguido frenar y estabilizar la escalada de rentas tras dos años de aplicación, pero ha ido acompañada de un aumento de los contratos de alquiler temporal, según ha advertido el Sindicat de Llogarteres.

El sindicato ha hecho público este jueves un informe que examina la evolución de los precios, los contratos firmados y la composición de los mercados en distintos municipios catalanes para evaluar el impacto de la medida en la estructura del mercado.

Según el análisis, en los primeros 18 meses -entre el primer trimestre de 2024 y el tercero de 2025- el aumento acumulado de los precios del alquiler fue del 0,9 %, muy por debajo del 14,9 % registrado en el mismo periodo anterior.

En la ciudad de Barcelona, donde se concentra la mayor parte del mercado, el precio medio de los nuevos contratos ha bajado un 3,4 % desde su aplicación, rompiendo la fuerte tendencia al alza de los anteriores años.

El informe concluye que el mercado del alquiler no se ha reducido, sino que sigue creciendo: en ese mismo periodo se firmaron 165.225 nuevos contratos y el parque total aumentó en 15.676 viviendas.

No obstante, el análisis también detecta un aumento paralelo del alquiler temporal, algo que el sindicato atribuye a que esta modalidad de contrato no ha estado bajo límite de precio hasta enero de 2026.

En el tercer trimestre de 2025, los contratos temporales en Barcelona ya representaban el 28,1 % de las nuevas altas y el fenómeno se extiende también a otras ciudades, como Cerdanyola del Vallès (24,3 %), Girona (23,6 %) y Vic (20,2 %).

El Sindicat de Llogateres sostiene que, aunque la regulación ha demostrado que puede frenar las subidas, es necesario rediseñar el sistema para lograr que los precios bajen.

Para ello, propone, entre otras medidas, limitar o eliminar las actualizaciones anuales de los contratos -basadas en el IPC o el IRAV- y reforzar la fiscalización para garantizar la aplicación de la normativa.

Cataluña aplica desde marzo de 2024 la limitación del precio del alquiler en municipios considerados zonas tensionadas por la falta de vivienda asequible.

La medida se implantó inicialmente en 140 municipios y se amplió en octubre del mismo año a otros 131, hasta alcanzar un total de 271 localidades en las que vive alrededor del 90 % de la población catalana. EFE

