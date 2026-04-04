España

El precio de los alquileres sube más en Castilla-La Mancha que en Madrid: 28 capitales en máximos históricos

El aumento generalizado del coste de la vivienda se observa en casi todas las capitales españolas, impulsado por la reducción de la oferta y la presión sobre mercados antes menos tensionados

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

El mercado del alquiler en España ha arrancado 2026 manteniendo la tendencia alcista de los últimos años y en niveles nunca vistos, pero con un matiz significativo: las mayores subidas ya no se concentran en las grandes regiones tradicionalmente tensionadas. Según los últimos datos de Idealista, el precio medio del alquiler en España se sitúa en marzo de 2026 en 15 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 7,1% y un avance del 2,2% en el primer trimestre del año. Se trata, además, del nivel más alto registrado hasta la fecha. Aunque en términos mensuales se observa una ligera corrección del 0,2%, los expertos coinciden en que la tendencia alcista en el precio de la vivienda sigue consolidada, impulsada en gran medida por la reducción de la oferta disponible.

Por su parte, Castilla-La Mancha registra la mayor subida interanual, con un incremento del 12,7%, pese a mantenerse entre las regiones más asequibles, con un precio medio de 8,6 euros por metro cuadrado. En contraste, la Comunidad de Madrid, donde el alquiler alcanza los 21,3 euros por metro cuadrado, el nivel más alto del país, experimenta una subida del 10,3%.

Este diferencial pone de relieve una tendencia cada vez más evidente: los mercados tradicionalmente más baratos están experimentando crecimientos más intensos, en parte como consecuencia del desplazamiento de la demanda desde las grandes ciudades hacia zonas periféricas o con precios más accesibles.

Cataluña, única comunidad en la que los precios bajan

Más allá de Castilla-La Mancha, otras comunidades presentan incrementos destacados, como la Comunidad Valenciana y la propia Madrid, ambas con subidas del 10,3%, o Andalucía, donde los precios aumentan un 9,1%. En el lado contrario, Cataluña se desmarca como la única región donde los precios caen en términos interanuales, con un descenso del 3,8%.

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El comportamiento de las capitales de provincia refuerza esta tendencia. En el primer trimestre del año, prácticamente todas las ciudades han registrado incrementos de precios respecto al año anterior, con la única excepción de Barcelona, donde las rentas han bajado un 3,7%. Aun así, la ciudad mantiene niveles elevados, con 22,6 euros por metro cuadrado, aunque ha sido superada por Madrid, que alcanza los 23,2 euros.

La mayoría del país, en máximos históricos

Otro de los datos más relevantes del periodo es que hasta 28 capitales han alcanzado máximos históricos en sus precios de alquiler. Este fenómeno se produce en un contexto en el que casi todas las capitales han registrado subidas interanuales que evidencian la extensión generalizada de la presión sobre el mercado.

Entre las ciudades que han marcado estos niveles récord se encuentran grandes mercados como Palma (18,6 €/m²), Málaga, Sevilla o Bilbao, a las que se suman otras capitales con precios elevados como San Sebastián (18,8 €/m²) y Valencia (16,4 €/m²). El hecho de que un número tan amplio de capitales haya alcanzado máximos históricos indica que el encarecimiento del alquiler no responde únicamente a subidas puntuales o localizadas, sino a una tendencia estructural. Incluso en aquellas ciudades donde los precios son más bajos en términos absolutos, como Zamora (7,8 €/m²), Ourense (8,1 €/m²) o Lugo (8,1 €/m²), los niveles actuales reflejan una presión creciente en comparación con años anteriores.

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