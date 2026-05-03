Salmorejo de remolacha: una receta moderna para sorprender a tus invitados este verano

Salmorejo de remolacha. (Freepik)

El salmorejo es uno de esos platos que nunca fallan cuando aprieta el calor. Sin embargo, hay formas de darle un giro diferente sin perder su esencia. Esta versión de salmorejo de remolacha mantiene la cremosidad y el sabor característico de la receta tradicional, pero añade un toque más fresco y llamativo.

Además, es fácil de preparar, no te quita demasiado tiempo para prepararlo y es, sin ningún tipo de duda, una opción perfecta para sorprender en casa con algo distinto y moderno.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción (si cueces la remolacha): 10 minutos, aunque puedes usar remolacha ya cocida

Ingredientes

400 g de remolacha cocida 500 g de tomates maduros 100 g de pan del día anterior (preferiblemente de miga compacta) 1 diente de ajo pequeño 80 ml de aceite de oliva 1-2 cucharadas de vinagre de Jerez Sal al gusto 1 huevo duro (para decorar) Panecillos crujientes (para decorar)

Cómo hacer salmorejo de remolacha, paso a paso

Lava bien los tomates bajo el grifo para eliminar cualquier resto de suciedad y trocéalos en piezas medianas que faciliten el triturado; si buscas una textura más fina, puedes pelarlos previamente, aunque este paso es opcional. Trocea la remolacha cocida en dados pequeños y añádela al vaso de la batidora para que se integre mejor con el resto de ingredientes y aporte su característico color intenso. Incorpora el pan, preferiblemente sin corteza y troceado, y deja que repose unos minutos junto al tomate y la remolacha para que absorba bien los jugos y se ablande. Añade el ajo retirando el germen interior para suavizar su sabor, junto con el vinagre y una pizca de sal para empezar a equilibrar el conjunto. Tritura todos los ingredientes durante varios minutos hasta conseguir una crema homogénea, sin grumos y con una textura espesa. Añade el aceite de oliva poco a poco mientras sigues batiendo, permitiendo que emulsione y aporte una textura más cremosa y ligada. Prueba la mezcla y ajusta el punto de sal y vinagre según tu gusto para equilibrar los sabores. Deja enfriar en la nevera al menos una hora para que los sabores se asienten y el resultado sea más refrescante. Sirve en cuencos y termina decorando con huevo duro picado y panecillos crujientes para aportar contraste.

Receta de gazpacho manchego, un guiso tradicional a base de carne y tortas que tiene un origen romano.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 4 porciones, dependiendo del tamaño. Si quieres hacer más, es preferible que aumentes las cantidades de manera proporcional para no perder su sabor original.

Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 190 kcal

Proteínas: 6 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 20 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como de las cantidades utilizadas, la calidad de los productos y el método de preparación empleado en cada caso concreto.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El salmorejo de remolacha se conserva en nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Remueve bien antes de servir para recuperar su textura y añade el huevo duro y los panecillos justo antes de consumir para mantener su frescura.