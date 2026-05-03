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Un fallo en el avión en el que viajaba Pedro Sánchez fuerza un aterrizaje en Turquía: se acumulan los fallos en los vuelos del presidente

El jefe del Ejecutivo se dirigía a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, pero ahora deberá pasar una noche en Ankara

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

Una parada inesperada en Turquía ha marcado el viaje oficial de Pedro Sánchez hacia Armenia, donde el presidente del Gobierno tenía previsto asistir a la cumbre de la Comunidad Política Europea. El avión oficial que trasladaba a la delegación española se ha visto forzado a aterrizar en Ankara tras detectarse un fallo técnico durante el trayecto.

La aeronave, un Airbus A310, había despegado desde la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid poco antes de las cuatro de la tarde, con destino a la capital armenia. El objetivo era llegar a tiempo para una reunión que congrega a numerosos líderes europeos, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y cumplir con una agenda repartida en varios foros de debate político y estratégico sobre el futuro de Europa.

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Obligado a pasar una noche en Turquía

Según fuentes del Gobierno citadas por la Agencia EFE, el incidente no ha sido grave, pero ha obligado a activar el protocolo de seguridad establecido para estos casos. El personal de a bordo cumplió con las directrices y se optó por aterrizar de forma preventiva en Ankara, lo que ha conllevado una reorganización d la agenda del presidente.

Imagen de archivo del Falcon 900 (Ministerio de Defensa)
Imagen de archivo del Falcon 900 (Ministerio de Defensa)

Ahora, Sánchez permanecerá en la capital turca durante la noche y las previsiones oficiales señalan que reanudará su viaje a Armenia a primera hora del lunes, manteniendo así su participación en la cumbre, aunque con un ligero retraso respecto al programa inicial. Una vez allí, según ha informado Europa Press, saludará oficialmente al primer ministro de la República de Armenia, Nikol Pashinian, e intervendrá en la primera sesión del plenario de la Comunidad Política Europea, así como en la mesa redonda Resiliencia democrática y amenazas híbridas.

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No es la primera avería... ni la segunda

La Fuerza Aérea Española cuenta con una flota de siete aviones oficiales dedicados al transporte de autoridades del Estado. Esta dotación incluye dos Airbus A310 y cinco Falcon 900, aeronaves que habitualmente traslada a figuras como el Rey, el presidente del Gobierno y los ministros. Todos estos aviones pertenecen al 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, cuya sede se encuentra en la base aérea de Torrejón de Ardoz.

Los aviones del 45 Grupo acumulan más de 40 años de vuelos, lo que en una compañía aérea comercial los dejaría fuera de circulación inmediatamente. En cambio, debido a su constante mantenimiento y recambio constante de piezas no se ha considerado necesario tomar dicha medida. Así El presidente Pedro Sánchez utiliza de forma regular estos medios para sus viajes oficiales, pero no es la primera vez que un fallo técnico cambia su agenda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Ejecutivo propondrá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel. (PSOE)

En septiembre de 2025, mientras Sánchez se dirigía a Paris con un Falcon, un riesgo de despresurización de la cabina le obligó a regresar a Madrid. En 2024, otro vuelo del presidente acabó en un aterrizaje de emergencia por otra despresurización mientras el presidente viajaba junto a su familia al palacete de Las Marismillas, en Doñana (Huelva). Ninguno de estos incidentes, no obstante, fue considerado grave.

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