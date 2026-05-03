El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón (d) es felicitado por el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco Asensio tras ser reelegido presidente de Aragón para encabezar su segundo Gobierno con apoyo de Vox. (EFE/ Javier Cebollada)

El nuevo Gobierno de Aragón ha dado a conocer su nueva composición con los representantes del Partido Popular y Vox. El acuerdo de gobierno otorga a Alejandro Nolasco, líder de la formación de ultraderecha en Aragón, la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Junto a él, además, habrá otras dos consejería clave para los socios de gobierno de los populares: Agricultura, Ganadería y Alimentación y Medio Ambiente y Turismo.

La nueva estructura, que contará con un total de nueve departamentos, ha sido presentada un día antes del acto de toma de posesión previsto en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, donde el presidente Jorge Azcón estará acompañado por su círculo de confianza y las nuevas incorporaciones.

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Entre los cambios más relevantes también figura la llegada de Eva Valle Maestro a la Consejería de Economía, Competitividad y Empleo. Con experiencia en organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Valle asumirá este departamento como respuesta a la estrategia de reforzar el área económica en el gabinete.

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón durante la segunda sesión de debate investidura del Parlamento aragonés. (EFE/ Javier Cebollada)

Nueva distribución de competencias en el Ejecutivo

Desde Vox, Arancha Simón, con más de dos décadas de experiencia en gestión de regadíos y dirección de obras hidráulicas, sustituirá a Javier Rincón y reforzará la presencia técnica en el área agrícola. Por su parte, Luis Biendicho, funcionario de carrera y experto en asesoría jurídica, asumirá la cartera de Medio Ambiente tras desempeñar funciones en la gestión de empresas públicas y en la secretaría técnica del Departamento de Agricultura.

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El núcleo central del gabinete se mantiene con Mar Vaquero, quien retiene la Vicepresidencia y competencias en Presidencia y Justicia, e incorpora Cultura a su gestión. Vaquero, abogada con amplia experiencia en el ámbito local y autonómico, cede Economía a Eva Valle, marcando un ajuste en las áreas de influencia dentro del gobierno.

Roberto Bermúdez de Castro continúa al frente de Hacienda, Interior y Administración Pública, tras una carrera en la gestión empresarial y en instituciones estatales como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y La Liga. Octavio López, por su parte, conserva su posición en Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, respaldado por su experiencia en la administración local y orgánica del Partido Popular.

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Una nueva oportunidad

La renovación se extiende a dos áreas estratégicas: Sanidad y Educación. Ángel Sanz Barea, ingeniero industrial y funcionario superior, asume el reto de liderar la gestión sanitaria tras dirigir instituciones como AST y el Servicio Navarro de Salud. Su perfil técnico y su experiencia en la administración autonómica sustentan esta designación. Por otro lado, Carmen Susín Gabarre toma la responsabilidad de Educación. Con formación en Ciencias Políticas, Derechos Humanos y contabilidad pública, y un máster en liderazgo, Susín aporta una visión orientada a la gestión y la auditoría de la administración educativa.

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, responde a las preguntas sobre los posibles pactos postelectorales.

La toma de posesión de los nuevos consejeros tendrá lugar en el Edificio Pignatelli, donde cada uno asumirá formalmente las competencias asignadas, dando comienzo a una etapa en la que la gestión compartida entre Partido Popular y Vox será puesta a prueba tras el adelanto electoral que impulsó Azcón ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos.

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