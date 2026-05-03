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Una plaga de garrapatas llega a España: así es como puedes proteger a tu perro, según una especialista

Es importante tomar medidas preventivas para evitar enfermedades

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Es importante cuidar a tu perro y hacerle revisiones para prevenir enfermedades
Perro con garrapatas. (Freepik)

Las garrapatas son uno de los parásitos que más preocupación generan con la llegada del buen tiempo. Su presencia se incrementa especialmente en los meses de calor, cuando encuentran las condiciones ideales para reproducirse y alimentarse. Esto es algo que ya se ha reflejado en España.

A pesar de que el verano todavía no ha llegado, las garrapatas sí que lo han hecho. Esto es algo de lo que advierten los expertos de Petsup en su cuenta de TikTok (@petsup.es). “Tu perro está en peligro”, afirma una de ellas.

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Además, la presencia de estos se han disparado en más de 10 comunidades autónomas. Por este motivo, es extremadamente importante tomar ciertas medidas preventivas para cuidar la salud de tu mascota.

Medidas preventivas para la plaga de garrapatas

Ante este escenario, la prevención se convierte en la herramienta más eficaz. El uso de productos antiparasitarios externos durante todo el año es fundamental. Estos productos crean una barrera que dificulta que la garrapata se adhiera y se alimente, reduciendo así el riesgo de infección incluso antes de que haya contacto directo.

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En este sentido, existen distintas opciones como las pipetas de aplicación tópica, los collares antiparasitarios de liberación continua o los comprimidos orales, cada uno con un mecanismo distinto pero con el mismo objetivo: proteger al perro. Deben usarse siempre bajo criterio veterinario.

La revisión después del paseo es igual de importante, ya que permite detectar y retirar el parásito antes de que permanezca el tiempo suficiente para transmitir enfermedades. Las zonas más habituales suelen ser detrás de las orejas, en las ingles o entre los dedos. Esto se debe a que son zonas cálidas y húmedas.

Qué hacer si tu perro tiene garrapatas

Si detectas una garrapata en tu perro, lo más importante es actuar con calma y no intentar arrancarla de cualquier manera. Lo ideal es utilizar una pinza específica o herramienta adecuada para este tipo de parásitos, sujetando lo más cerca posible de la piel para retirarla de forma completa.

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Es fundamental evitar métodos bruscos como tirar con fuerza o aplastarla, ya que esto puede aumentar el riesgo de que partes del parásito queden adheridas o de que se liberen sustancias no deseadas en la piel. El movimiento debe ser firme pero controlado, sin prisas.

Una vez retirada, conviene revisar bien la zona y mantenerla limpia para evitar irritaciones. Si aparecen enrojecimientos, inflamación o cualquier comportamiento extraño en el animal, lo más prudente es acudir al veterinario para una valoración más precisa.

Enfermedades que pueden transmitir

Las garrapatas no solo provocan molestias en la piel del animal, sino que pueden actuar como vectores de diferentes enfermedades. Entre las más conocidas se encuentran la babesiosis, la ehrlichiosis, la anaplasmosis o la enfermedad de Lyme, también llamada borreliosis.

Estas patologías pueden afectar a la sangre, al sistema inmunitario o a las articulaciones del perro, generando síntomas que en muchos casos pasan desapercibidos en sus primeras fases. Por este motivo, es importante acudir al veterinario en caso de picadura

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