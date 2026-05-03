Cómo tratar el estreñimiento en gatos: alimentación, tratamiento y causas

Un veterinario examina a un gato en su consulta. / Canva

Aquellos que tienen mascotas en casa tratan de buscar los mejores cuidados para ellos en todas las circunstancias del día a día. Pero para eso, deben conocer los síntomas y sus particularidades. De esta manera, podrán ponerle remedio cuando su gato o perro padezca de mareos, dolores abdominales o problemas intestinales.

Uno de estos malestares es el estreñimiento felino, el cual se presenta cuando un gato experimenta dificultades para evacuar heces o deja de defecar durante varios días, situación que implica una ralentización del sistema digestivo y puede derivar en complicaciones graves si no se aborda a tiempo.

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Frente a esta situación, el seguro veterinario Santevet recoge que un gato sano suele defecar una o dos veces al día, por lo que la ausencia de deposiciones por más de 48 horas indica la existencia de un problema de salud digestiva que debe tratarse en consecuencia con un veterinario. Pero para no llegar a este punto, hay algunas medidas que pueden tomarse previamente.

Cuándo debe acudir al veterinario por estreñimiento: entre 60 y 100 euros de gasto

El blog de Santevet destaca la advertencia del doctor Esteban Montero, quien ha expuesto en declaraciones a Teletica.com: “Es fácil detectar el estreñimiento en gatos debido a su comportamiento dentro del arenero”. Pero cómo. “Se meten, intentan defecar, dan vueltas, se quejan e intentan hacer sus necesidades, pero no pueden”, ha explicado este mismo doctor. “Esta es una señal inequívoca de estreñimiento”, ha sentenciado para el seguro veterinario.

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La gravedad de este cuadro aumenta si el felino presenta síntomas como vómitos persistentes, letargo, pérdida de apetito, fiebre, dolor abdominal o sangre en las heces. En situaciones prolongadas, la retención intensa de residuos puede desencadenar un megacolon idiopático, condición caracterizada por la pérdida de capacidad de contracción del intestino grueso, a menudo acompañada de retención urinaria y deshidratación severa.

No obstante, cabe mencionar que una consulta de urgencia por estreñimiento felino oscila entre 60 y 100 euros en la mayoría de clínicas veterinarias españolas. El diagnóstico suele requerir pruebas de imagen con costes adicionales: una radiografía abdominal ronda los 40 euros y una ecografía completa puede alcanzar los 50 euros. El tratamiento mediante lavado de estómago se sitúa entre 75 y 150 euros, siendo más elevado en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

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Cómo tratar el estreñimiento felino en casa: masajes abdominales o aceite en la comida

La intervención veterinaria se inicia con un examen clínico completo, que suele incluir una exploración física detallada, radiografías y ecografía abdominal. En casos leves, los enemas representan la medida más habitual. Si el cuadro resulta más complejo, es necesario emplear un lavado gástrico vía rectal, en ocasiones bajo anestesia general, y completar el estudio con análisis de sangre, especialmente en gatos mayores o con síntomas asociados a hipotiroidismo o insuficiencia renal.

Según informan desde el seguro Santevet, las pruebas diagnósticas y tratamientos presentan variación de precios según la ubicación y la complejidad del caso, como ya se ha mencionado.

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En contextos menos graves, pueden emplearse remedios domiciliarios indicados por Santevet, como los masajes abdominales suaves durante cinco a diez minutos, siempre y cuando el animal lo tolere y no muestre dolor. La inclusión de calabaza enlatada natural o una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra en el pienso habitual facilita el tránsito gracias a su aporte de fibra y propiedades lubricantes. Los probióticos formulados para gatos y la fibra psyllium contribuyen también a restaurar la flora intestinal y ablandar las heces.

El riesgo y la sensibilidad al estreñimiento varían según la edad. Los gatos menores de 12 semanas son especialmente vulnerables por la inmadurez de su sistema digestivo y el exceso de calcio en la dieta, mientras que en gatos de edad avanzada la menor movilidad y los cambios metabólicos aumentan la probabilidad de que aparezca este problema. En ambos grupos, la recomendación de Santevet es acudir de inmediato al veterinario si las deposiciones faltan durante más de 48 horas.

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El estreñimiento puede derivar en urgencias veterinarias si se supera el umbral de las 72 horas

Superar el periodo de 72 horas sin defecar supone una urgencia real y requiere atención veterinaria inmediata, según insisten desde el seguro médico. Por ello, se recomienda contactar con un profesional ante cualquier síntoma añadido como dolor abdominal intenso o síntomas sistémicos.

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La presencia de protocolos estrictos y la variedad de prácticas diagnósticas en España implican que los precios varíen según la clínica y la ciudad, resultando más elevados en grandes núcleos urbanos como Madrid o Barcelona. Santevet, el cual ya es un seguro en sí mismo, recalca que un seguro veterinario especializado puede reembolsar hasta el 90 % de los costes derivados de estos tratamientos, aportando una cobertura destacada en situaciones de urgencia relacionados con el estreñimiento felino.

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