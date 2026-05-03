España

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

La agresión tuvo lugar en la zona en la que se estaba celebrando la Feria de Abril de la ciudad, aunque todavía no se ha esclarecido si está vinculada al evento

Guardar
Fotografía de dos agentes de los Mossos d'Esquadra. (Europa Press/Imagen de archivo)
Fotografía de dos agentes de los Mossos d'Esquadra. (Europa Press/Imagen de archivo)

Un menor ha resultado gravemente herido por arma blanca en la zona del Fòrum de Barcelona, según han confirmado fuentes de los Mossos d’Esquadra. El hecho se produjo la noche del sábado cerca del final de la avenida Diagonal, en las inmediaciones donde se celebraba la última jornada de la Feria de Abril de la ciudad.

Según han informado otros medios como la Agencia EFE, el ataque tuvo lugar cuando un grupo numeroso de jóvenes agredió al menor por motivos que aún no han sido esclarecidos. Tras la agresión, el joven fue trasladado de manera urgente a un hospital, donde permanece en estado grave.

PUBLICIDAD

Varias líneas de investigación

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias y posibles motivaciones tras el suceso. Según fuentes policiales, por ahora no se han realizado detenciones en relación con la agresión.

En la zona donde ocurrió el ataque, la Feria de Abril de Barcelona estaba a punto de finalizar. Los Mossos d’Esquadra investigan si el incidente tiene alguna conexión directa con el evento festivo o si alguno de los involucrados se encontraba en el recinto ferial antes de la agresión.

PUBLICIDAD

Actualmente, los investigadores recaban pruebas y declaraciones para esclarecer si la agresión está vinculada a la Feria de Abril o si se trata de un hecho aislado ocurrido en el contexto de la gran afluencia de personas en esa área de la ciudad. La policía mantiene abiertas todas las hipótesis y continúa trabajando para identificar a los responsables.

  • Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Mossos D'EsquadraBarcelonaSucesosSucesos EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo tratar el estreñimiento en gatos: alimentación, tratamiento y causas

Los dolores abdominales en felinos requiere de la visita a un veterinario con urgencia, aunque pueden disminuirse sus síntomas en casa tomando precauciones

Cómo tratar el estreñimiento en gatos: alimentación, tratamiento y causas

Alex Docampo, dermatólogo: “Si te pones autobronceador, a tu piel le pasa lo mismo que a un filete cuando lo asas”

Es importante cuidar tu piel durante los meses más calurosos del año

Alex Docampo, dermatólogo: “Si te pones autobronceador, a tu piel le pasa lo mismo que a un filete cuando lo asas”

Por qué los barrios que rodean la calle Bravo Murillo (Madrid) tienen tres años de diferencia en la esperanza de vida de sus residentes: “Es una barbaridad”

El psiquiatra, que tiene más de 40 años de experiencia, explica la importancia que tienen las zonas verdes en tu barrio

Por qué los barrios que rodean la calle Bravo Murillo (Madrid) tienen tres años de diferencia en la esperanza de vida de sus residentes: “Es una barbaridad”

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

El uso de dispositivos de detección rápida de drogas en controles de tráfico plantea dudas sobre su fiabilidad, especialmente cuando no se verifica el resultado con análisis posteriores más precisos

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

La Guardia Civil rectifica a la Generalitat: un niño fue atendido en la playa pero no hubo fallecidos

Previamente, los servicios de Emergencias habían informado erróneamente de que cuatro personas habían muerto ahogadas

La Guardia Civil rectifica a la Generalitat: un niño fue atendido en la playa pero no hubo fallecidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

El efecto visual de los retrovisores que puede provocar accidentes y pasa desapercibido para muchos conductores

Condenada a tres meses de prisión una mujer que tiró a su perro desde su balcón y tuvo que ser eutanasiado para evitar su sufrimiento

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia