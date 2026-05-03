Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

Fotografía de dos agentes de los Mossos d'Esquadra. (Europa Press/Imagen de archivo)

Un menor ha resultado gravemente herido por arma blanca en la zona del Fòrum de Barcelona, según han confirmado fuentes de los Mossos d’Esquadra. El hecho se produjo la noche del sábado cerca del final de la avenida Diagonal, en las inmediaciones donde se celebraba la última jornada de la Feria de Abril de la ciudad.

Según han informado otros medios como la Agencia EFE, el ataque tuvo lugar cuando un grupo numeroso de jóvenes agredió al menor por motivos que aún no han sido esclarecidos. Tras la agresión, el joven fue trasladado de manera urgente a un hospital, donde permanece en estado grave.

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Varias líneas de investigación

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias y posibles motivaciones tras el suceso. Según fuentes policiales, por ahora no se han realizado detenciones en relación con la agresión.

En la zona donde ocurrió el ataque, la Feria de Abril de Barcelona estaba a punto de finalizar. Los Mossos d’Esquadra investigan si el incidente tiene alguna conexión directa con el evento festivo o si alguno de los involucrados se encontraba en el recinto ferial antes de la agresión.

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Actualmente, los investigadores recaban pruebas y declaraciones para esclarecer si la agresión está vinculada a la Feria de Abril o si se trata de un hecho aislado ocurrido en el contexto de la gran afluencia de personas en esa área de la ciudad. La policía mantiene abiertas todas las hipótesis y continúa trabajando para identificar a los responsables.

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