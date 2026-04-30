Qué dice la psicología sobre los hombres infelices que mantienen una apariencia de éxito

Algunos hombres aparentan tener éxito, pero se enfrentan a una desconexión emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A simple vista, son hombres que tienen éxito. Cumplen con sus responsabilidades, sostienen una vida familiar o social estable, responden a lo que se espera de ellos y rara vez generan preocupación en su entorno. Desde fuera, encajan en la idea clásica de éxito: constancia, estabilidad y control. Sin embargo, distintos enfoques de la psicología describen un fenómeno menos visible: el de una infelicidad persistente que no se expresa como una crisis, sino como una especie de desconexión silenciosa con la propia vida.

Lo que hace que este tipo de malestar sea especialmente difícil de detectar es que no interrumpe el funcionamiento cotidiano. La persona sigue trabajando, cumpliendo, resolviendo. Pero en determinados momentos, a menudo en espacios de calma o rutina sin exigencias, aparece una sensación difícil de nombrar, algo que no llega a constituir una crisis ni un cuadro depresivo, pero tampoco es bienestar.

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Una infelicidad que no encaja en los síntomas habituales

Una de las claves para entender este fenómeno está en la forma en que se expresa el malestar psicológico en muchos hombres. El estudio “Manifestaciones de la depresión y búsqueda de ayuda según el género en los hombres”, publicado en el American Journal of Men’s Health, señala que las normas tradicionales de masculinidad y la alexitimia, entendida como la dificultad para identificar y verbalizar las propias emociones, influyen de manera directa en cómo se manifiestan los síntomas depresivos en la población masculina.

En lugar de aparecer como tristeza explícita o llanto, el malestar tiende a adoptar formas más indirectas: irritabilidad, cansancio persistente, aumento del trabajo como vía de escape, desconexión emocional, aislamiento progresivo e incluso conductas de mayor riesgo. Estas señales, al no encajar con la imagen social habitual de la depresión, suelen interpretarse como rasgos de personalidad, estrés laboral o, en algunos casos, como una forma de madurez o fortaleza.

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Bajo esa lógica, se instala una idea simplificada pero muy extendida: si no llora, no tiene un problema. Sin embargo, muchos hombres atraviesan estados depresivos sin reconocerlos como tales ni ser identificados por su entorno. Además, este fenómeno se agrava porque la socialización masculina limita desde temprano el acceso al vocabulario emocional necesario para identificar lo que sienten.

El peso de las expectativas invisibles

Otro marco importante para entender este fenómeno es el del perfeccionismo socialmente impuesto, desarrollado por los psicólogos Gordon Flett y Paul Hewitt y recogido por SpaceDaily. Sus investigaciones, sintetizadas en revisiones como las publicadas en Personality and Individual Differences, describen cómo muchas personas organizan su vida en función de expectativas externas percibidas: lo que se supone que debería ser una vida “bien construida”, más que en valores propios.

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Una vida “bien construida” basada en expectativas externas. (Freepik)

Este tipo de perfeccionismo no se basa en estándares personales, sino en la sensación constante de estar siendo evaluado desde fuera. La consecuencia es la construcción de una biografía funcional: estudios adecuados, empleo estable, pareja, vivienda y responsabilidades cumplidas. Todo encaja con un guion social que, en su momento, parecía razonable.

El problema aparece cuando esa coherencia externa no se traduce en una sensación interna de pertenencia. En muchos hombres de entre 40 y 50 años, esta brecha se hace más visible con el tiempo: la vida sigue funcionando, pero empieza a sentirse menos propia, como si respondiera a un plano que nunca llegó a cuestionarse del todo.

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El silencio como espacio de revelación

Una característica recurrente en estos casos es que el malestar no se hace evidente en momentos de alta exigencia, sino en los espacios vacíos. No en la jornada laboral intensa o en las responsabilidades familiares, sino en los momentos en los que no hay tareas inmediatas que cumplir.

Es en esos espacios donde aparece lo que algunos estudios describen como una forma de exposición emocional involuntaria, donde la ausencia de distracciones deja al descubierto una sensación que normalmente queda tapada por la actividad constante. No es necesariamente angustia aguda, pero sí una incomodidad persistente.

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Ante esto, muchas personas desarrollan estrategias de evitación: mantenerse ocupadas, aumentar la productividad, buscar estímulos constantes. No se trata de una decisión consciente de evitar el malestar, sino de un aprendizaje progresivo que asocia el silencio con incomodidad.

Lo más complejo de este fenómeno es que no suele haber un punto claro de ruptura. No hay un evento único que explique el malestar, ni una decisión evidente que haya salido mal. En muchos casos, lo que existe es una acumulación de elecciones razonables: decisiones tomadas siguiendo criterios de responsabilidad, estabilidad o coherencia social.

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Desde fuera, estas vidas parecen perfectamente construidas. Desde dentro, pueden sentirse como algo que se ha ido formando sin una dirección claramente propia, sino como respuesta a expectativas externas sucesivas. La dificultad aparece cuando se intenta identificar qué parte de esa vida responde a deseos personales y cuál responde a guiones aprendidos.

La desconexión emocional tiene implicaciones importantes en la salud mental. (Freepik)

Consecuencias de un malestar invisible

Este tipo de desconexión tiene implicaciones importantes en salud mental. Los datos sobre hombres y depresión muestran de forma consistente que presentan mayores tasas de suicidio y una menor tendencia a buscar ayuda profesional. En España, por ejemplo, las muertes por suicidio en hombres triplican las de mujeres. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 3.953 fallecimientos por esta causa, de los cuales 2.902 correspondieron a hombres, lo que representa aproximadamente el 73,4% del total.

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La literatura científica sugiere que esta realidad no se explica únicamente por la presencia del malestar, sino también por la dificultad para reconocerlo, nombrarlo y validarlo como algo que requiere atención. Si el sufrimiento no se identifica como tal, es menos probable que se busque apoyo. Y si el entorno tampoco lo percibe, también es menos probable que intervenga.

Aquí reside una de las paradojas más relevantes: cuanto más funcional parece una persona desde fuera, más tiempo puede permanecer oculto su malestar. Son personas comunes, aparentemente estables y exitosas, que han aprendido a sostener una carga interna sin que resulte visible, al servicio de una vida construida a partir de expectativas que rara vez llegaron a cuestionarse, en parte porque nunca hubo un espacio claro que invitara a hacerlo.

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