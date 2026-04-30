Muere un hombre arrollado por un tren en Avilés (Asturias) al cruzar por una zona no autorizada

Estación de tren de Avilés, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Un hombre ha fallecido este jueves en Avilés tras ser arrollado por un tren en un punto de paso no autorizado, según han informado desde Adif. El suceso ha tenido lugar a la altura del barrio de Puerta la Villa y las circunstancias en las que se produjo siguen bajo investigación.

La Policía Nacional, desplazada al lugar, ha señalado a Europa Press que ha asumido las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del atropello, sin descartar por el momento que pueda tratarse de un accidente o de un acto intencionado. En el dispositivo también han participado efectivos de Bomberos de Asturias, que han colaborado en las labores en la zona.

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Como consecuencia del incidente, registrado poco después del mediodía en el tramo comprendido entre Villalegre y Avilés, la circulación ferroviaria de la línea C3 de cercanías ha quedado interrumpida. Adif ha informado además de que se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para atender a los viajeros afectados.

Algunos pasajeros que han llegado a la estación de Santa Justa en Sevilla al retomarse la alta velocidad entre Madrid y Andalucía con los operadores ferroviarios Renfe, Iryo y Ouigo tras un mes de reparaciones por el accidente de Adamuz.

Un tramo señalado por los vecinos como “muy peligroso”

El suceso ha vuelto a situar el foco sobre este entorno ferroviario, que ya en 2023 fue señalado por los vecinos, tras otro incidente con una persona herida, como “una zona muy peligrosa”, según declaraciones recogidas por El Comercio. Algunos residentes aseguraron que las vallas de protección presentan desperfectos y agujeros, lo que facilitaría el acceso indebido a las vías, y que es habitual que peatones crucen por puntos no habilitados para acortar recorridos.

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Además, según relataron, en determinadas ocasiones se ha visto a menores en las inmediaciones de las vías realizando fotografías, una práctica que incrementa la preocupación entre los vecinos por el riesgo que supone.

Hace tres años, el 30 de junio de 2023, un hombre resultó herido tras ser alcanzado por un tren en marcha en la entrada de Avilés. El incidente se produjo en el tramo comprendido entre el barrio de Puerta de la Villa y el paso a nivel de la calle El Muelle. Según el relato de algunos testigos, el hombre caminaba en paralelo a las vías cuando fue golpeado en la cabeza por el convoy. Además, fue trasladado con vida al hospital en una ambulancia de soporte vital básico.

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Una parada de cercanías en Avilés, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Otro atropello ferroviario reciente en Asturias

Este nuevo incidente se suma a otro suceso registrado hace apenas dos semanas en la región, también relacionado con un atropello ferroviario. El pasado 14 de abril, un vecino de Langreo de 71 años falleció tras ser arrollado por un tren en el paso a nivel de El Ponticu, en Sama. En aquel caso, el hombre cruzaba a pie un paso sin barreras cuando fue alcanzado por un convoy que se dirigía hacia Pola de Laviana.

El punto ya había registrado otros accidentes en el pasado, lo que reabrió entonces el debate sobre la seguridad en los cruces ferroviarios y la necesidad de reforzar las medidas de protección en determinados tramos de la red en Asturias, especialmente en aquellos entornos con mayor tránsito peatonal y acceso irregular a las vías.

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