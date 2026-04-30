Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

El exasesor ministerial Koldo García declara que el exministro José Luis Ábalos sufría 'presión' por parte de una mujer que amenazaba con revelar detalles de su 'vida privada' si no se solucionaban sus problemas.

El nombre de Jessica Rodríguez ha vuelto a aparecer este jueves en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En el turno de palabra del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha relatado la complicada relación que mantenía con el exministro, defendiendo en todo momento la legalidad en el alquiler del piso que le pagaban y los dos empleos en empresas públicas que le consiguieron, refiriéndose a ella en todo momento como “una señorita”.

“Tengo que hacer un apunte y un matiz en ese tema concreto”, ha comenzado, para explicar que siempre ha respetado la vida privada de los demás. “Cómo se gane la vida el ser humano, no me interesa”, ha añadido, dejando caer una vez más el trabajo que habría desempeñado Jessica cuando conoció a Ábalos.

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Chocando directamente con la versión que defendió el empresario Víctor de Aldama, ha indicado que la conoció a través de él. A la pregunta de la defensa de Ábalos sobre si fue presentada como una chica de compañía, ha respondido que eso es “innecesario”. Desde ese punto, comenzó una relación extramatrimonial entre Jessica y Ábalos y ella, al tener “una situación complicada”, en la que compartía piso con otras personas, comenzaron las gestiones para encontrar un piso para los dos.

El piso de Plaza de Castilla

En ese momento, el empresario Alberto Escolano, socio de Aldama, estaba viendo para alquilar un piso en Plaza de Castilla, por lo que Koldo aprovechó la ocasión y pidió si podía ser el sitio donde viviera Jessica durante un “periodo muy muy corto”. Solo ha explicado que Escolano pagó ese piso como un “favor”. El tema se alargó casi un año y llegó un punto en el que el empresario ya no quiso pagar más.

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La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo (Jesús Hellín - Europa Press)

En ese momento tuvieron que pagarlo el propio Koldo y su hermano, Joseba García, negando que fuera un dinero que les entregara el propio Aldama como reintegro. Este piso se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza, porque no podían dejar de pagarlo, ya que Jessica les “presionó” bajo la amenaza de hacer pública la vida personal de Ábalos.

La contratación en Ineco

Sobre los mensajes en los que el exministro le hablaba de ver dónde podían contratar a su amante en ese momento, Jessica ha indicado que “se puede desear lo que quiera, pero hay que seguir unos protocolos”, defendiendo que eso solo era un deseo y no una orden.

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Sobre su primera contratación en la empresa Ineco, ha indicado que “es verdad que yo pasé su currículum” a Isabel Pardo de Vera, pero igual que pasó “muchísimos más”. En ese momento solo quería saber cuál era el protocolo a seguir, para conseguir “una solución puntual”. Lo único que querían era encontrarle un trabajo, porque estaba estudiando y “estaría bien que tuviera un sitio para trabajar”, como hacen “la mayoría de los españoles”.

El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo (EUROPA PRESS)

Sobre la cuestión de que tenía el puesto, pero no trabajaba, ha explicado que él no tenía ningún conocimiento sobre esta situación. “Yo estaba convencido de que teletrabajaba”, ha relatado. También ha indicado que en ningún momento ni él ni su hermano, Joseba García, hicieron ninguna gestión para que rellenara los partes sin haber trabajado. “Mi hermano solo le ayudó con el proceso, como a muchos otros compañeros, porque estaba metido en acciones sindicales”, ha añadido. En cuanto a su posterior contratación en Tragsatec, ha asegurado que “no tenía conocimiento de que hubiera entrado a trabajar” en esa empresa pública.

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