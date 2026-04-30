La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, posa junto al exfiscal general Álvaro García Ortiz (REUTERS/Susana Vera)

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido este jueves no renovar a Almudena Lastra al frente de la Fiscalía Superior de Madrid, un cargo que ocupaba desde hace cinco años y al que optaba de nuevo. La decisión se produce después de que Lastra declarara como testigo en el proceso judicial en el que señaló al exfiscal general Álvaro García Ortiz como presunto responsable de la filtración de correos internos relativos a la investigación contra el entorno de la presidenta madrileña.

El relevo, adoptado en el último Consejo Fiscal con la composición actual antes de las próximas elecciones internas, ha generado interpretaciones encontradas dentro de la carrera fiscal. Mientras un sector entiende que la decisión está directamente vinculada a la declaración de Lastra en el juicio, desde la Fiscalía General se defiende que responde a criterios organizativos y a un reparto equilibrado de nombramientos.

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La nueva fiscal superior de Madrid será Isabel Martín, hasta ahora destinada en la Secretaría Técnica, un órgano de confianza de la jefatura del ministerio público. Martín accedió a la carrera fiscal en 2006, desarrolló parte de su trayectoria en Melilla —donde llegó a ejercer como jefa— y ha trabajado en ámbitos como el sistema de información de la Fiscalía y la colaboración con la Audiencia Nacional en materia de terrorismo yihadista. Fuentes fiscales destacan su perfil técnico y su capacidad de gestión para asumir la jefatura en la capital.

(Noticia en ampliación)

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