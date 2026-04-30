España

Coulant de chocolate blanco: la receta más fácil de un postre casero para impresionar

Este bizcocho individual esconde en su interior un núcleo de chocolate fundido que combina a la perfección con acompañamientos como el helado o los frutos rojos

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Receta de coulant de chocolate blanco (Pexels)
Receta de coulant de chocolate blanco (Pexels)

Aunque nació de la alta repostería francesa, el coulant de chocolate es ya un fijo en muchos restaurantes de España, también como dulce final de cenas especiales y golosas meriendas en casa. Aunque lo más común es encontrar este postre elaborado con chocolate negro o con leche, hoy proponemos una versión algo diferente, a base de chocolate blanco de repostería.

Cambia el sabor, pero no la textura de este postre cremoso y fundente. Eso sí, para que queden en su punto justo, debemos tener cuidado de no pasarnos con la cocción del horno, pues, si no, pierden la gracia al cuajarse por dentro y perder esa cremosidad propia de la receta.

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Una vez listo, lo serviremos bien caliente para disfrutar de ese interior derretido que tanto nos hace salivar. Este postre, además, combina a la perfección con acompañamientos como los frutos rojos o con una bola de helado de vainilla bien fría, que contrasta con el interior caliente del postre y ayuda a resaltar el sabor único del chocolate blanco.

Receta de coulant de chocolate blanco

El coulant de chocolate blanco es un bizcocho individual que esconde en su interior un núcleo de chocolate fundido. La técnica principal consiste en hornear el exterior lo justo para dejar el corazón líquido, logrando así el efecto volcán tan buscado.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 12 minutos
    • Reposo: 3 minutos (fuera del horno para desmoldar)

Ingredientes

  • 120 g de chocolate blanco de repostería
  • 80 g de mantequilla
  • 2 huevos (talla L)
  • 40 g de azúcar
  • 40 g de harina de trigo
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  • Mantequilla y harina extra para engrasar los moldes

Cómo hacer coulant de chocolate blanco, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC, calor arriba y abajo.
  2. Funde el chocolate blanco con la mantequilla al baño maría o en microondas (potencia baja, removiendo cada 20 segundos).
  3. En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee y espume.
  4. Añade el extracto de vainilla si lo deseas.
  5. Incorpora el chocolate blanco fundido, mezcla suavemente.
  6. Tamiza la harina e intégrala con movimientos envolventes, evitando grumos.
  7. Engrasa los moldes individuales con mantequilla y espolvorea con harina para evitar que se peguen.
  8. Rellena los moldes hasta 3/4 de su capacidad.
  9. Hornea entre 10 y 12 minutos. El borde debe estar cuajado y el centro blando. Si buscas un corazón extra líquido, puedes congelar la masa en los moldes durante más o menos una hora y hornear directamente durante 14 minutos.
  10. Deja reposar 3 minutos tras sacar del horno. Desmolda con cuidado y sirve caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 coulants individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 330 kcal
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 23 g
  • Hidratos de carbono: 28 g
  • Azúcares: 21 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El coulant de chocolate blanco se puede conservar crudo en la nevera (en el molde) hasta 24 horas. También admite congelación hasta 1 mes. Una vez horneado, conviene consumirlo en el momento para mantener el interior líquido.

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