Marius Borg pide cambiar la prisión por arresto domiciliario con una tobillera electrónica: Mette-Marit de Noruega podría haberle buscado su nuevo hogar

Imagen de archivo de Marius Borg Høiby (EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT)

Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa heredera de Noruega Mette-Marit, ha solicitado un cambio en sus condiciones de detención, proponiendo pasar de la prisión preventiva a un régimen de arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica. Según han confirmado distintos medios noruegos, la defensa de Borg Høiby ha presentado un nuevo escrito ante la fiscalía.

La petición tiene como objetivo que el joven, de 29 años, pueda abandonar el aislamiento penitenciario y cumplir la medida cautelar en su domicilio supervisado por una tobillera cuyo uso, de acuerdo al planteamiento jurídico, sería permanente las 24 horas del día. El abogado defensor, René Ibsen, ha recalcado al medio Nettavisen que la estancia en prisión, y particularmente en aislamiento, “supone una carga añadida” para su cliente.

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Marius Borg Høiby ha vulnerado en diversas ocasiones la orden de alejamiento respecto a su expareja, motivo por el que el tribunal ha apreciado un alto riesgo de reincidencia y ha justificado la detención provisional desde principios de febrero en la cárcel de Oslo. El proceso judicial contra el hijo de Mette-Marit finalizó el 19 de marzo, y la fiscalía ha solicitado que sea declarado culpable de 39 de los 40 cargos, por lo que piden una condena de 7 años y 7meses de cárcel. La sentencia definitiva se conocerá en junio.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La solicitud de Marius Borg

La propuesta de arresto domiciliario presentada por la defensa especifica que la tobillera electrónica, que controlaría en todo momento la localización de Høiby, no podría retirarse bajo ningún concepto y debería llevarse incluso durante la ducha. El sistema está diseñado para dar aviso inmediato si el joven traspasa los límites establecidos en la vivienda autorizada.

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René Ibsen ha argumentado que este formato de supervisión permitiría que la base legal de la prisión provisional continúe vigente, al tiempo que se alivia la presión psicológica que implica el régimen de aislamiento en el que actualmente se encuentra Marius Borg Høiby por la naturaleza de los delitos que se le imputan, entre ellos los de agresión sexual, y por razones de seguridad ante el resto de la población reclusa.

Marius Borg Hoiby, en imagen de archivo (NTB/Heiko Junge/vía REUTERS)

La posible ayuda de Mette-Marit de Noruega

Sobre la localización exacta donde Høiby cumpliría el posible arresto domiciliario, la defensa ya ha confirmado que existe una vivienda adecuada preparada para ello. René Ibsen, al ser preguntado por TV 2 acerca de si esta residencia la ha facilitado la propia familia real, ha evitado confirmarlo, aunque ha añadido que “no es infrecuente que sean familiares quienes proporcionan apoyo en estos casos”.

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Este punto ha dado pie a especulaciones sobre la participación directa o indirecta de la madre del acusado, Mette-Marit, y su consorte el príncipe Haakon, en el eventual alojamiento en Skaugum, residencia oficial de la pareja heredera. El tribunal ha apreciado el riesgo de reincidencia como motivo principal para mantener la prisión preventiva, tras constatar la reiteración en el incumplimiento de la orden de alejamiento.

Marius Borg Høiby y su madre, la princesa Mette-Marit de Noruega (AP)

Desde febrero el joven permanece ingresado en la prisión de Oslo en régimen de aislamiento como medida de protección. Además, de acuerdo con el procedimiento noruego, cualquier periodo que el acusado pase en prisión preventiva se descontaría de la posible pena final. Está previsto que el fallo judicial se haga público en junio y se ponga punto y final al polémico caso.

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