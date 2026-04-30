Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

El exasesor ministerial Koldo García ha reconocido ante su letrada que cuando hablaba de ‘chistorras’ se refería a billetes de 500 euros, aunque en ocasiones “había gente que me pedía chistorras de verdad”. Asimismo, su abogada le ha interrogado sobre otra terminología que aparece en los informes de la UCO en referencia a dinero: ‘soles’ y ‘lechugas’. Koldo ha asegurado que “a no ser que se refieran a ‘soles’ como la moneda de Perú y a ‘lechugas’ como lechugas, no sé qué significan”.
(Noticia en ampliación)
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