Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

El exasesor ministerial Koldo García ha reconocido ante su letrada que cuando hablaba de ‘chistorras’ se refería a billetes de 500 euros , aunque en ocasiones “había gente que me pedía chistorras de verdad”. Asimismo, su abogada le ha interrogado sobre otra terminología que aparece en los informes de la UCO en referencia a dinero: ‘soles’ y ‘lechugas’. Koldo ha asegurado que “a no ser que se refieran a ‘soles’ como la moneda de Perú y a ‘lechugas’ como lechugas, no sé qué significan”.

Últimas Noticias

Peramato cesa a la fiscal que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso La fiscal general del Estado propone como teniente fiscal de Galicia a la esposa de Álvaro García Ortiz en la misma tanda de nombramientos

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas Otras irregularidades encontradas son la repercusión indebida de gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato al inquilino y la falta de constancia de la condición de gran tenedor

Marta Pombo y su padre explotan contra Ana Brito tras sus duras palabras sobre su trabajo en redes sociales: “No aportan nada las influencers de lifestyle” La hermana y el padre de María Pombo han cargado contra la comunicadora, que ha asegurado que las influencers de lifestyle “se van a acabar”

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, afirma que el impulso a las pensiones complementarias privadas no debe hacerse a costa del sistema público y que se opondrá a cualquier reforma que lo ponga en riesgo