España

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

El exasesor de José Luis Ábalos matiza que cuando le decían “baja una chistorra al bar” le pedían “chistorras de verdad”, no dinero

Guardar
El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo (Tribunal Supremo)
El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo (Tribunal Supremo)

El exasesor ministerial Koldo García ha reconocido ante su letrada que cuando hablaba de ‘chistorras’ se refería a billetes de 500 euros, aunque en ocasiones “había gente que me pedía chistorras de verdad”. Asimismo, su abogada le ha interrogado sobre otra terminología que aparece en los informes de la UCO en referencia a dinero: ‘soles’ y ‘lechugas’. Koldo ha asegurado que “a no ser que se refieran a ‘soles’ como la moneda de Perú y a ‘lechugas’ como lechugas, no sé qué significan”.

(Noticia en ampliación)

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Caso MascarillasCaso KoldoKoldo GarcíaJuiciosJusticiaTribunales EspañaTribunal SupremoEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Peramato cesa a la fiscal que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

La fiscal general del Estado propone como teniente fiscal de Galicia a la esposa de Álvaro García Ortiz en la misma tanda de nombramientos

Peramato cesa a la fiscal que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

Otras irregularidades encontradas son la repercusión indebida de gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato al inquilino y la falta de constancia de la condición de gran tenedor

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

Marta Pombo y su padre explotan contra Ana Brito tras sus duras palabras sobre su trabajo en redes sociales: “No aportan nada las influencers de lifestyle”

La hermana y el padre de María Pombo han cargado contra la comunicadora, que ha asegurado que las influencers de lifestyle “se van a acabar”

Marta Pombo y su padre explotan contra Ana Brito tras sus duras palabras sobre su trabajo en redes sociales: “No aportan nada las influencers de lifestyle”

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, afirma que el impulso a las pensiones complementarias privadas no debe hacerse a costa del sistema público y que se opondrá a cualquier reforma que lo ponga en riesgo

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El megayate del director de cine Steven Spielberg atraca en el Puerto de Tarragona: valorado en 200 millones de euros

Tiene capacidad para acoger hasta 14 huéspedes con 7 camarotes diferentes

El megayate del director de cine Steven Spielberg atraca en el Puerto de Tarragona: valorado en 200 millones de euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

Muere un hombre arrollado por un tren en Avilés (Asturias) al cruzar por una zona no autorizada

Las matrículas rosas llegan a España a partir de este año: qué vehículos las llevan y para qué sirven

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

ECONOMÍA

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

El precio de la gasolina y el diésel cae a mínimos desde el inicio de la guerra a las puertas del puente de mayo

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

DEPORTES

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión