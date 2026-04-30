España

La rutina de tan solo 20 minutos que puedes hacer en casa y quema más de 400 calorías

Es fácil de aplicar y apta para la mayoría de personas

Guardar
Ilustración de personas activas en un parque. Una mujer sonriente en primer plano trota, mientras otros caminan, corren o estiran rodeados de árboles frondosos.
Ilustración de una mujer corriendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio físico es uno de los pilares imprescindibles de una vida saludable. Este, junto al descanso y la alimentación, constituye la base fundamental para mantener un buen estado de salud, tanto física como mental. Sin embargo, ya sea por la sobrecarga laboral u otro tipo de circunstancias estresantes, no siempre es tan sencillo hacerlo.

Para hacer actividad física, no siempre es necesario contar con espacios amplios y muchas horas. Si eres una persona con un ritmo de vida muy alto o nunca has hecho ejercicio, esta rutina es sencilla y tan solo dura 20 minutos.

PUBLICIDAD

El entrenador Fito Florensa ha publicado en su cuenta de TikTok (@fitoflorensa) los pasos que hay que seguir para hacer esta rutina correctamente. “Tres horas caminando es lo que deberías hacer si quieres quemar cuatrocientas calorías aproximadamente. Pero con esta rutina de veinte minutos que puedes hacer en casa, puedes incluso superar esa quema”, explica durante los primeros segundos.

Cómo hacer esta rutina

Lo primero es realizar un calentamiento de un minuto, en el que se incluyen círculos de brazos y ejercicios de skipping para activar el cuerpo y preparar la musculatura. A continuación, propone otro minuto de sentadillas suaves para terminar de entrar en calor antes de comenzar con el circuito principal.

PUBLICIDAD

La rutina se compone de cuatro ejercicios que deben repetirse en cuatro vueltas, con una duración de 45 segundos de trabajo por ejercicio y 15 segundos de descanso entre cada uno. Según indica, este formato permite mantener una intensidad adecuada sin necesidad de material ni demasiado espacio.

El primer ejercicio son las sentadillas, realizadas durante 45 segundos, prestando atención a la técnica y al control del movimiento. Después, se pasa a rodillas arriba, un ejercicio reactivo en el que se busca elevar la frecuencia cardíaca y activar el core.

El tercer ejercicio son las zancadas alternas, también durante 45 segundos, que ayudan a trabajar piernas y equilibrio. Por último, se realizan escaladores, intentando llevar el pie lo más cerca posible de la mano en cada repetición, manteniendo un ritmo constante.

Al finalizar el circuito, se recomienda caminar durante dos minutos de forma suave para favorecer la recuperación y volver progresivamente a la calma. A medida que pasen las semanas y mejores tu forma física, puedes incluir peso a los ejercicios para seguir mejorando.

@fitoflorensa Mucha gente piensa que para quemar 400 kcal hace falta caminar durante horas… pero con una rutina bien diseñada de 20 minutos puedes igualar —o incluso superar— esa quema 🔥 No necesitas máquinas, ni salir de casa, ni cardio eterno. Solo ejercicios simples, ritmo constante y buena técnica. Sentadillas, rodillas arriba, zancadas y plancha dinámica… cuatro movimientos que activan todo tu cuerpo y aceleran tu metabolismo sin impacto. Lo potente no es el tiempo, es cómo entrenas ese tiempo. Si quieres más rutinas como esta que devoran grasa, guarda el vídeo y sígueme. #quemasdegrasas #entrenamientocasa #fuerzafuncional ♬ sonido original - Fito Florensa

Otros aspectos a tener en cuenta

Antes de comenzar cualquier rutina de ejercicio es importante tener en cuenta algunos factores que pueden marcar la diferencia en los resultados y en la prevención de lesiones. En primer lugar, es fundamental respetar el propio nivel físico y adaptar la intensidad si es necesario, especialmente si se está empezando o si se lleva tiempo sin hacer actividad.

La técnica debe priorizarse siempre frente a la velocidad, ya que una mala ejecución puede provocar lesiones. También es recomendable realizar los ejercicios en un espacio seguro, con suficiente ventilación y sin obstáculos alrededor.

Mantener una buena hidratación antes, durante y después del entrenamiento ayuda a mejorar el rendimiento y la recuperación. Además, escuchar al cuerpo es clave: si aparece dolor o fatiga excesiva, es preferible reducir la intensidad o parar.

Temas Relacionados

Ejercicio físicoTikTokTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dueño de Calzedonia, Sandro Veronesi, sobrevive a un accidente de avión en los Pirineos: fue hallado ileso sobre el suelo

La aeronave sufrió un fallo técnico en pleno vuelo. El otro acompañante también ha sobrevivido

El dueño de Calzedonia, Sandro Veronesi, sobrevive a un accidente de avión en los Pirineos: fue hallado ileso sobre el suelo

Super ONCE: números ganadores del Sorteo 2 hoy 30 de abril

Con las loterías de Juegos Once tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios

Super ONCE: números ganadores del Sorteo 2 hoy 30 de abril

Super ONCE: combinación ganadora del Sorteo 1 del 30 de abril de 2026

Como cada jueves, aquí están los números afortunados de la jugada más reciente

Super ONCE: combinación ganadora del Sorteo 1 del 30 de abril de 2026

Qué dice la psicología sobre los hombres infelices que mantienen una apariencia de éxito

La socialización masculina limita el vocabulario emocional para nombrar el malestar psicológico

Qué dice la psicología sobre los hombres infelices que mantienen una apariencia de éxito

Coulant de chocolate blanco: la receta más fácil de un postre casero para impresionar

Este bizcocho individual esconde en su interior un núcleo de chocolate fundido que combina a la perfección con acompañamientos como el helado o los frutos rojos

Coulant de chocolate blanco: la receta más fácil de un postre casero para impresionar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

Muere un hombre arrollado por un tren en Avilés (Asturias) al cruzar por una zona no autorizada

Las matrículas rosas llegan a España a partir de este año: qué vehículos las llevan y para qué sirven

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

ECONOMÍA

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

El precio de la gasolina y el diésel cae a mínimos desde el inicio de la guerra a las puertas del puente de mayo

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo