España

El precio de la gasolina y el diésel cae a mínimos desde el inicio de la guerra a las puertas del puente de mayo

El litro de diésel cae hasta los 1,727 euros y el de gasolina a los 1,503 euros, con lo que llenar un depósito medio de gasóleo cuesta 94,98 euros, mientras que para la gasolina ronda los 82,66 euros

Guardar
Un mujer reposta carburante en una gasolinera de Madrid. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press.
Un mujer reposta carburante en una gasolinera de Madrid. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press.)

En los días previos al puente del 1 de mayo, en el que se prevén seis millones de desplazamientos por carretera, el precio de los carburantes vuelve a registrar una bajada semanal y se sitúa ya a niveles de principios de marzo, cuando la escalda en el precio del petróleo por el estallido de la guerra en Irán solo empezaba a notarse en el surtidor. El litro de diésel cae este jueves hasta los 1,727 euros, un 4,4% menos que la semana anterior, ya por debajo de los 1,883 euros registrados antes de la entrada en vigor, el pasado 22 de marzo, de las medidas fiscales del Gobierno.

En el caso de la gasolina, el litro queda en los 1,503 euros, una rebaja del 0,85% en comparación con la semana previa y su nivel más bajo desde el inicio de marzo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Con estos precios, llenar un depósito de 55 litros de diésel cuesta 94,98 euros, mientras que para los vehículos de gasolina el gasto ronda los 82,66 euros. En ambos casos, los importes superan a los de hace un año, aunque la diferencia es mayor en el caso del diésel.

PUBLICIDAD

Durante las últimas cinco semanas, el mercado de carburantes ha logrado frenar la serie de alzas consecutivas provocadas por el encarecimiento del crudo a raíz de la crisis en Oriente Medio. La tendencia bajista se afianzó desde la pasada semana, suponiendo un respiro para el bolsillo de los conductores tras un periodo marcado por la volatilidad y los incrementos. Aun así, el precio actual de ambos carburantes permanece lejos de los máximos alcanzados en julio de 2022, cuando la gasolina llegó a los 2,141 euros y el diésel a los 2,1 euros.

Evolución del precio de la gasolina y el diésel en España. (Fuente: Europa Press)
Evolución del precio de la gasolina y el diésel en España. (Fuente: Europa Press)

El coste del diésel en España es más bajo que la media de la Unión Europea, que se sitúa en 1,974 euros por litro, y también inferior al promedio de la eurozona, que asciende a 2,031 euros. En el caso de la gasolina sin plomo de 95, el precio nacional de 1,503 euros también queda por debajo de la media europea de 1,841 euros y de la eurozona, donde el litro alcanza los 1,899 euros.

PUBLICIDAD

Factores que determinan el precio de los carburantes

El importe final que paga el consumidor por los carburantes depende de múltiples variables: la cotización del producto en los mercados internacionales, el precio del petróleo, la carga impositiva, los costes logísticos y los márgenes comerciales. Así, la relación entre el precio del crudo y el de los carburantes no es directa, ya que los cambios en uno suelen reflejarse en el otro con cierto retraso.

En marzo, el Gobierno adoptó varias medidas extraordinarias para responder al encarecimiento global del petróleo, como la reducción del IVA y la rebaja de impuestos especiales, además de ayudas dirigidas a transportistas y al sector agrícola. Estas iniciativas buscaban contrarrestar el efecto de factores externos, como el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la crisis en Irán, que han elevado la cotización internacional de los hidrocarburos.

Temas Relacionados

PetróleoGasolinaDiéselGuerra en Medio OrienteEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arranca la gran reunión de la realeza internacional por el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia: reyes y príncipes de todas partes del mundo

Tailandia, Dinamarca, Liechtenstein o Rumanía son algunos de los países cuyas casas reales han estado presentes en el primer acto oficial del cumpleaños del monarca

Arranca la gran reunión de la realeza internacional por el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia: reyes y príncipes de todas partes del mundo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

A pesar del repunte de la inflación, el supervisor congela la tasa de depósito en el 2%, la de las operaciones principales de refinanciación en el 2,15% y la facilidad marginal de préstamo en el 2,40%

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

El Parlamento Europeo aprueba un informe que advierte de la “excesiva influencia política” en el nombramiento de los jueces

Se trata del documento sobre el Estado de Derecho de 2025, sobre el que el PPE ha debatido con políticos como Javier Zarzalejos o abogados, como Juango Ospina

El Parlamento Europeo aprueba un informe que advierte de la “excesiva influencia política” en el nombramiento de los jueces

Preocupación entre los médicos españoles por la llegada de 30.300 sanitarios extranjeros: “Suponen un impacto brutal”

La OMC pide crear un examen que evalúe las competencias clínicas de los médicos extranjeros

Preocupación entre los médicos españoles por la llegada de 30.300 sanitarios extranjeros: “Suponen un impacto brutal”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

Koldo García defiende la legalidad en la compra de mascarillas durante la pandemia: “Yo lo único que hice es intentar buscar material sanitario”

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

ECONOMÍA

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

DEPORTES

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres