El precio de la gasolina y el diésel cae a mínimos desde el inicio de la guerra a las puertas del puente de mayo

Un mujer reposta carburante en una gasolinera de Madrid. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press.)

En los días previos al puente del 1 de mayo, en el que se prevén seis millones de desplazamientos por carretera, el precio de los carburantes vuelve a registrar una bajada semanal y se sitúa ya a niveles de principios de marzo, cuando la escalda en el precio del petróleo por el estallido de la guerra en Irán solo empezaba a notarse en el surtidor. El litro de diésel cae este jueves hasta los 1,727 euros, un 4,4% menos que la semana anterior, ya por debajo de los 1,883 euros registrados antes de la entrada en vigor, el pasado 22 de marzo, de las medidas fiscales del Gobierno.

En el caso de la gasolina, el litro queda en los 1,503 euros, una rebaja del 0,85% en comparación con la semana previa y su nivel más bajo desde el inicio de marzo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Con estos precios, llenar un depósito de 55 litros de diésel cuesta 94,98 euros, mientras que para los vehículos de gasolina el gasto ronda los 82,66 euros. En ambos casos, los importes superan a los de hace un año, aunque la diferencia es mayor en el caso del diésel.

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Durante las últimas cinco semanas, el mercado de carburantes ha logrado frenar la serie de alzas consecutivas provocadas por el encarecimiento del crudo a raíz de la crisis en Oriente Medio. La tendencia bajista se afianzó desde la pasada semana, suponiendo un respiro para el bolsillo de los conductores tras un periodo marcado por la volatilidad y los incrementos. Aun así, el precio actual de ambos carburantes permanece lejos de los máximos alcanzados en julio de 2022, cuando la gasolina llegó a los 2,141 euros y el diésel a los 2,1 euros.

Evolución del precio de la gasolina y el diésel en España. (Fuente: Europa Press)

El coste del diésel en España es más bajo que la media de la Unión Europea, que se sitúa en 1,974 euros por litro, y también inferior al promedio de la eurozona, que asciende a 2,031 euros. En el caso de la gasolina sin plomo de 95, el precio nacional de 1,503 euros también queda por debajo de la media europea de 1,841 euros y de la eurozona, donde el litro alcanza los 1,899 euros.

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Factores que determinan el precio de los carburantes

El importe final que paga el consumidor por los carburantes depende de múltiples variables: la cotización del producto en los mercados internacionales, el precio del petróleo, la carga impositiva, los costes logísticos y los márgenes comerciales. Así, la relación entre el precio del crudo y el de los carburantes no es directa, ya que los cambios en uno suelen reflejarse en el otro con cierto retraso.

En marzo, el Gobierno adoptó varias medidas extraordinarias para responder al encarecimiento global del petróleo, como la reducción del IVA y la rebaja de impuestos especiales, además de ayudas dirigidas a transportistas y al sector agrícola. Estas iniciativas buscaban contrarrestar el efecto de factores externos, como el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la crisis en Irán, que han elevado la cotización internacional de los hidrocarburos.

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