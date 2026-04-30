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Las matrículas rosas llegan a España a partir de este año: qué vehículos las llevan y para qué sirven

El nuevo diseño, con fondo rosa y fecha de validez visible, responde a la necesidad de simplificar las inspecciones en carretera y mejorar la trazabilidad de los vehículos con registro temporal

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Un coche con matrícula rosa en Francia (X)
Un coche con matrícula rosa en Francia (X)

El conductor que a lo largo de 2026 circule por las carreteras españolas empezará a encontrarse con un elemento poco habitual hasta ahora: matrículas de fondo rosa. No será un cambio general en el sistema nacional, ni una decisión adoptada por la Dirección General de Tráfico, sino la consecuencia directa de una reforma puesta en marcha en Francia que, por la propia naturaleza del tráfico europeo, acabará teniendo reflejo al otro lado de la frontera.

La escena no será inmediata ni uniforme. Estas placas irán apareciendo de forma paulatina, a medida que vehículos con matrícula temporal francesa —o de otros países que adopten sistemas similares— crucen hacia España o circulen dentro de su territorio en tránsito. La novedad en la función que ese color pretende cumplir: hacer visible, de un vistazo, la situación administrativa del vehículo.

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Una señal inequívoca de temporalidad

El origen de estas matrículas está en Francia, donde desde el primer trimestre de 2026 se ha introducido un nuevo modelo para los registros provisionales. Conservan el código ‘WW’, habitual en este tipo de autorizaciones, pero incorporan dos cambios sustanciales: un fondo rosa de alta visibilidad y la inclusión, en la propia placa, de la fecha de caducidad.

La lógica que sustenta la medida es sencilla. Durante años, las autoridades francesas han tenido que lidiar con un uso irregular de las matrículas temporales. Vehículos que debían circular con ellas durante un periodo limitado —entre cuatro y seis meses— prolongaban su uso más allá de lo permitido. En 2023, cerca de 460.000 automóviles se encontraban en esta situación. La comprobación de su validez exigía, en muchos casos, recurrir a bases de datos, con la consiguiente carga administrativa.

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Un coche con matrícula rosa en Francia (Ministerio del Interior francés)
Un coche con matrícula rosa en Francia (Ministerio del Interior francés)

La nueva placa pretende resolver ese problema con un recurso visual: basta con observar la matrícula para saber si sigue en vigor. La fecha, impresa de forma visible, elimina intermediarios y agiliza los controles. En palabras del experto en motor Alfonso García, conocido como ‘Motorman’, en el programa de la Cadena COPE, se trata de un sistema que permite a la policía identificar “de un solo vistazo” los vehículos en situación irregular.

Qué vehículos las utilizan y por qué se verán en España

Las matrículas rosas están reservadas a vehículos en situaciones muy concretas. Principalmente, aquellos que aún no han completado su matriculación definitiva. Es el caso de coches nuevos pendientes de documentación, vehículos importados en proceso de registro, automóviles destinados a la exportación o unidades que circulan con fines de prueba.

No es, por tanto, una etiqueta que afecte al grueso del parque automovilístico, sino a una categoría transitoria, vinculada a momentos específicos en la vida administrativa de un vehículo. Precisamente por ese carácter temporal, la claridad en su identificación se vuelve crucial.

España no adoptará este sistema como propio. El esquema de matriculación nacional —con placas blancas, verdes, rojas o azules según el uso— se mantiene sin cambios. Sin embargo, la libre circulación dentro de la Unión Europea obliga a convivir con las decisiones regulatorias de los países vecinos. Y ahí es donde estas matrículas encuentran su espacio.

La Dirección General de Tráfico podrá identificar con mayor facilidad a los vehículos extranjeros en régimen temporal que circulen por el país. No se trata solo de una cuestión estética, sino de control: verificar que esos coches cumplen las condiciones legales durante su estancia en territorio español.

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El modelo francés cuenta además con el respaldo de asociaciones como ‘40 millions d’automobilistes’, que ven en esta medida una forma de reducir el fraude y de fomentar una mayor responsabilidad entre los conductores. La inclusión de la fecha de caducidad no solo facilita la labor policial, sino que actúa como recordatorio permanente de la naturaleza provisional de la matrícula.

En paralelo, el nuevo sistema también aspira a resolver problemas menos visibles, como la reutilización de combinaciones alfanuméricas. En el modelo anterior, la escasez de series disponibles obligaba en ocasiones a reasignar matrículas antes de que los trámites estuvieran completamente cerrados, generando confusión administrativa.

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