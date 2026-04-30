El dueño de Calzedonia, Sandro Veronesi, sobrevive a un accidente de avión en los Pirineos: fue hallado ileso sobre el suelo

Sandro Veronesi, fundador de Calzedonia. (X/@BillionBytes)

El empresario italiano Sandro Veronesi, presidente del grupo Oniverse (matriz de marcas como Calzedonia, Intimissimi o Tezenis), ha sobrevivido a un accidente aéreo que tuvo lugar cerca de Labastide-Villefranche, en el departamento de Pirineos Atlánticos.

El incidente tuvo lugar el pasado 24 de abril, cuando la avioneta en la que viajaba sufrió un fallo técnico en pleno vuelo.

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Veronesi, de 66 años, viajaba en un avión monomotor de color azul y blanco junto a otro ciudadano italiano de 56 años. Ambos compartían la afición por la aviación, una práctica habitual para el empresario.

Fallo técnico en pleno vuelo

El vuelo transcurría sobre una zona agrícola cuando el avión comenzó a tener problemas técnicos graves. La situación se agravó rápidamente al detectarse un descenso anómalo, con el morro apuntando hacia el suelo.

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En ese momento, una patrulla aérea del PSIG (Pelotón de Vigilancia e Intervención de la Gendarmería de Bayona), que realizaba una misión de entrenamiento en la zona, observó la maniobra y dio la alarma de inmediato.

Cómo perder el miedo a volar, según un piloto: “No existe ninguna turbulencia capaz de romper un avión moderno, nunca ha ocurrido”

Rescate en una zona de difícil acceso

Los servicios de emergencia franceses localizaron el siniestro en pocos minutos. La patrulla aérea guio a los equipos en tierra hasta el campo donde la aeronave se había estrellado, dado que era una zona rural de difícil acceso.

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Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron el avión con la parte delantera incrustada en el barro y el paracaídas de emergencia enredado en cables de alta tensión. Los dos ocupantes se encontraban fuera de la cabina, tendidos sobre la hierba, según han sabido desde Il Corriere della Sera.

Vista aérea de la zona donde se estrelló el avión, Labastide-Villefranche. (Google Maps)

El paracaídas, clave para evitar una tragedia

Según las informaciones disponibles, los ocupantes lograron activar el paracaídas de emergencia en los segundos previos al impacto. Este sistema redujo de forma considerable la velocidad de la caída y resultó determinante para evitar consecuencias fatales.

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Aunque el choque fue violento, ambos sobrevivieron. Presentaban fuertes dolores de espalda como consecuencia de la brusca desaceleración, pero no sufrían heridas de gravedad. Por precaución, fueron trasladados a un centro hospitalario.

Un paracaídas sin abrir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un empresario con pasión por la aviación

Sandro Veronesi es una de las figuras más destacadas del sector de la moda en Europa. Fundó en 1986 la marca Calzedonia, origen del actual grupo Oniverse, que ha crecido hasta superar las 5.000 tiendas en más de 50 países.

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Bajo su dirección, el grupo ha incorporado marcas como Intimissimi, Tezenis y Falconeri, consolidándose como un gigante del retail internacional. Además, ha diversificado sus inversiones hacia la restauración y la náutica.

Originario de Trento y formado en Economía y Comercio en la Universidad de Verona, Veronesi comenzó su carrera en Golden Lady antes de emprender su propio proyecto empresarial. A finales de 2023, el grupo adoptó el nombre de Oniverse como reflejo de su expansión global. Según estimaciones de Forbes, su patrimonio neto ronda los 1.600 millones de euros.

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FILE PHOTO: The logo of Calzedonia is seen outside a store in Vienna, Austria, June 21, 2016. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Actividad empresarial y compromiso social

Además de su actividad económica, Veronesi es conocido por su labor filantrópica. En 1999 creó la Fundación San Zeno, destinada a financiar proyectos educativos y de formación para personas en situación de vulnerabilidad en distintos países.

En la gestión del grupo también participan sus tres hijos, que ocupan cargos como consejeros, en una estructura empresarial de carácter familiar que ha acompañado el crecimiento de la compañía.

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