Helado de vainilla proteico de Jordi Cruz, una receta ideal con el calor: “Está igual de rico que el tradicional y solo tiene las calorías de la proteína”

Montaje de Infobae en el que aparece Jordi Cruz y un helado de vainilla

Con la llegada de la primavera y el cambio de hora, parece que el buen tiempo ha llegado para quedarse. Con más horas de sol durante el día, cada vez más gente se anima a hacer planes de verano, entre los que están quedar para comer helado.

Sin embargo, esto es algo que no se puede hacer todos los días, ya que estas preparaciones suelen tener mucho azúcar y son muy calóricas. Sin embargo, el reconocido chef Jordi Cruz, ganador de la estrella Michelin y juez del programa MasterChef, ha propuesto una receta proteica y, sin duda, más saludable que la original en su cuenta de TikTok (@jordicruzof).

Tiempo de preparación

Preparación: 1 hora

Congelar: 12 horas

Tiempo total: 13 horas

Ingredientes

2 vainas de vainilla 400 ml de leche desnatada sin lactosa (para infusionar) 400 ml de leche desnatada sin lactosa (para la proteína) 140-160 g de proteína de leche hidrolizada, neutra y sin sabor 5 yemas de huevo 125 g de eritritol 25-30 g de miel 1-2 g de goma xantana (opcional)

Cómo hacer helado de vainilla proteico de Jordi Cruz, paso a paso

Abre las vainas de vainilla, raspa las semillas y añade todo (semillas y vainas) a 400 ml de leche en un cazo. Lleva la leche a ebullición, apaga el fuego e infusiona durante 15 minutos hasta que se temple. Mientras, mezcla los otros 400 ml de leche desnatada con la proteína hidrolizada en un bol. Remueve hasta que se hidrate y quede una mezcla líquida sin grumos. En otro bol, bate las 5 yemas con el eritritol (o azúcar) y la miel hasta que quede una crema homogénea. Retira las vainas de vainilla de la leche infusionada (guárdalas para aromatizar azúcar). Vierte la leche templada sobre la mezcla de yemas, removiendo sin parar. Lleva la mezcla al cazo y calienta a fuego suave removiendo hasta alcanzar 85 ºC. No pases de esa temperatura. Deja atemperar la mezcla hasta que esté entre 30 y 40ºC. Añade la mezcla de proteína hidratada y, si deseas, la goma xantana. Tritura todo junto para eliminar el aire y lograr una crema fina. Vierte en el recipiente de la heladera o un molde apto para congelador. Congela al menos 12 horas. Saca el helado, pásalo por la máquina de helados (o bate a mano si no tienes máquina) y sirve.

El ingrediente secreto que el chef Jordi Cruz añade a la bechamel para que tenga más sabor.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para ocho porciones, dependiendo del tamaño de las mismas. Si deseas preparar más cantidad, basta con aumentar todos los ingredientes de manera proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 160 kcal

Proteína: 24g

Grasas: 5 g

Hidratos de carbono: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En el congelador, puede conservarse hasta 3 semanas siempre que esté bien tapado para evitar que se reseque o absorba olores. Antes de servir, sácalo y déjalo reposar a temperatura ambiente durante unos 10 minutos para mejorar su textura.