Mayte Sánchez, la artesana tras el mejor chocolate de España: “A la tableta con leche le añadimos maracuyá de un productor malagueño de la Axarquía”

Mayte Sánchez, la artesana que elabora el mejor chocolate de España desde un pequeño pueblo de Málaga (Maychoco)

El chocolate artesanal vive hoy un auténtico despegue. Poco a poco, cada vez son más los que arrugan la nariz ante tabletas baratas, con aromas industriales y niveles de azúcar por las nubes. Las abandonan buscando nuevas alternativas, cacaos de calidad, con un origen ético y sostenible y un resultado final que se hace notar en el paladar. A esta tendencia responden eventos como el que el pasado sábado 25 de abril se celebraba en Málaga: la primera edición de los Premios Bean to Bar España.

Este certamen, impulsado por la Asociación Bean to Bar España, ha nacido con el objetivo de reconocer la excelencia en la elaboración de chocolate artesanal, un sector en crecimiento que apuesta por controlar al máximo el proceso, desde el origen de la semilla hasta la tableta final. En esta primera edición, la Asociación se ha desplazado hasta Málaga para dar a conocer la labor de los artesanos chocolateros nacionales, con un concurso que ha puesto el foco sobre productos cada vez más excelentes.

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La gran protagonista de la cita fue una firma malagueña, que se ha llevado a casa tres galardones —dos oros y un bronce— gracias a un chocolate negro, uno blanco y uno con leche. Se trata de Maychoco, un obrador ubicado en Benajarafe, un municipio de menos de 4.000 habitantes en el municipio costero de Vélez-Málaga. Son suyas estas tres tabletas de premio, tremendamente especiales, no solo por los orígenes y la calidad de su cacao, sino también por el esmero que Mayte Sánchez, su creadora, pone en cada una de ellas.

El sueño de Mayte, dedicarse al chocolate artesano, empezó a cultivarse en 2017, cuando realiza sus primeros cursos formativos con maestros pasteleros. Un punto de partida que nace de un amor que ya germinaba en ella desde pequeña. “Mi tía tenía una central de teléfonos en un pueblo de la Serranía de Ronda, donde yo pasaba los veranos, y ella me traía chocolates de otros países”. La pasión creció en la cocina del restaurante de sus padres cuando, de niña, ayudaba a su madre y aprendía a relacionarse con los alimentos.

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Mayte Sánchez, la artesana que elabora el mejor chocolate de España desde un pequeño pueblo de Málaga (Maychoco)

“Hace unos diez años decido dedicarme a algo que pudiera hacer con las manos, algo en lo que pudiera sacar mi creatividad. Decido hacer chocolate, pero me encuentro con que el chocolate que se produce de manera industrial viene mayoritariamente de África, de Ghana o Costa de Marfil, donde hay condiciones muy poco éticas”. Buscó una alternativa y la encontró en el movimiento bean to bar. ”Traer granos de cacao con nombre y apellido", resume Mayte esta tendencia, casi coetánea al auge de los cafés de especialidad que ya han llegado a un número considerable de cafeteras españolas.

En 2019, Mayte lograba hacer realidad su sueño con la apertura de un obrador en Benajarafe (Málaga), donde comienza a tratar habas de cacao procedentes de las mejores plantaciones del mundo. Ella misma escoge y tuesta cuidadosamente el grano de cacao que conforma la tableta, siempre cacao de la categoría Fino de aroma, una clasificación reconocida a nivel internacional y que engloba granos con perfiles sensoriales complejos y únicos. Desde el tostado hasta el atemperado, todo se hace de manera artesanal, un proceso que transforma estas semillas en un exquisito chocolate con mucho aroma.

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“Usamos cacaos que nos muestran su origen y cómo ha sido su recolección. Yo lo comparo con el vino, porque hablamos de tierras, de personas que recolectan, de procesos...”. Toda una idiosincrasia sobre la que aún en España no sabemos suficiente, pero que comienza a extenderse entre los más chocolateros. ¿Llegaremos a comprender el cacao como el producto de lujo que realmente es? “Estoy segura de que estamos cerca. Cuando el consumidor prueba un chocolate de verdad, no quiere volver. El problema es que no esté a su alcance y no lo haya probado”.

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Para promocionar estos productos y dar a conocer sus entresijos, nació la Asociación Española para el Fomento del Chocolate Artesano ‘bean to bar’ de Pequeños Tostadores de Cacao, creada en 2019 en Puçol (Valencia) y de la que la creadora de Maychoco es miembro fundadora. Hoy forman esta entidad más de 40 socios de todo tipo, un equipo en continuo crecimiento que actúa como motor de iniciativas como la de estos premios.

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Los chocolates ganadores de Mayte

El primer oro llegó con una tableta de chocolate negro que ya había dado grandes alegrías a la marca. “En 2024 nos dio tres oros en los International Chocolate Awards, y es normal porque realmente este cacao es un cacao extraordinario. Nosotros lo trabajamos delicadamente, intentando respetar el grano y que salgan los aromas de su origen”, explica la artesana. Una tableta, explica, elaborada con semillas de cacao Fino de aroma de la variedad Chuncho de Cuzco (Perú).

El segundo oro fue para su chocolate con leche, elaborado con semillas también peruanas, aunque esta vez de la zona de Piura. “Le hemos añadido maracuyá, la fruta de la pasión, de un agricultor de la zona de la Axarquía, concretamente de Algarrobo. Trabajan en ecológico y tienen una maracuyá exquisita”.

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El tercer premio, esta vez un bronce, ha reconocido a uno de sus chocolates blancos; más concretamente, uno completamente vegano: “Hacemos la tableta con manteca de cacao natural de Perú. Usamos azúcar moreno de caña ecológica y almendras de la cooperativa de Málaga, de Almensur”. La inspiración en su entorno les llevó hasta el té marroquí, de gran presencia en la cultura andaluza. “Por eso lleva un poco de rosa de Damasco, una rosa muy aromática, con la que se hace ese té marroquí”.

Nueve cacaos de premio

El palmarés de esta primera edición ha reflejado el alto nivel del chocolate artesanal en España, gracias a cinco obradores, de los veinte presentados al concurso, que se han repartido los nueve premios distribuidos en tres categorías.

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En la categoría de chocolate negro, los premiados han sido:

Oro: Maychoco – Cuzco, Perú 70%

Plata: Eukarya Lluc Crusellas – Madagascar 90%

Bronce: Kaitxo – Cusco, Perú 70%

En la categoría de chocolate con leche, los obradores artesanales reconocidos han sido:

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Oro: Maychoco – Chocolate con leche y maracuyá 55%

Plata: Kaitxo – Dark milk 50%

Bronce: Eukarya Lluc Crusellas – Perú con leche 55%

Finalmente, en la categoría de chocolate blanco, los galardonados han sido:

Oro: Chocolates Artesanos Isabel – Chocolate blanco con pistacho

Plata: Kankel – Chocolate blanco con limón y sal

Bronce: Maychoco – Chocolate blanco vegano al té marroquí