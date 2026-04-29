La prensa internacional aplaude el papel de la infanta Sofía en la Corona y la felicita por su 19 cumpleaños: “Está haciendo suyo el título ‘secundario’”

La infanta Sofía cumple 19 años (Europa Press)

La prensa internacional ha puesto el foco en el 19 cumpleaños de la infanta Sofía, subrayando no solo la efeméride, sino el modo en que la hija menor de Felipe VI y Letizia está trazando una identidad propia dentro de la familia real. “Sofía de España, aunque probablemente nunca será reina como su hermana Leonor, ya ha encontrado su propio camino”, ha destacado la revista alemana Bunte, que ha centrado su análisis en la autonomía creciente de la infanta dentro de la institución.

El 29 de abril marca el cumpleaños de la infanta, nacida en 2005, y sus recientes logros educativos han sido muy comentados en medios internacionales. La revista Tatler recuerda que se graduó en el verano de 2025 en el UWC Atlantic College de Gales, que describe como “la Hogwarts hippie”.

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Ambas publicaciones han subrayado el doble perfil de Sofía de Borbón: la combinación de formación académica y compromiso con la agenda institucional. En palabras de Bunte, “la hija pequeña de Felipe VI y Letizia de España combina una doble función de formación universitaria con sus obligaciones reales. Esta tarea de equilibrio la ha manejado con soltura, como ha demostrado recientemente”.

La Infanta Sofía ha visitado las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), donde ha conocido de cerca el proceso de cría y adiestramiento de estos animales de asistencia, desde los cachorros recién nacidos hasta los perros listos para ayudar a personas con discapacidad visual.

La doble función de la infanta Sofía

Este equilibrio se materializa en los múltiples desplazamientos entre Lisboa y Madrid para asistir a eventos señalados como la Fiesta Nacional, los Premios Princesa de Asturias o la ceremonia del Toisón de Oro para su abuela, la reina Sofía, así como la conmemoración del medio siglo de la monarquía con la presencia de su abuelo, Juan Carlos I.

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Según Tatler, la infanta Sofía también ha exhibido una especial sensibilidad social: “Desde luego ha heredado el amor de su abuela Sofía por los animales. No solo está encariñada con el labrador de rescate de la reina Sofía, Jan, sino que la joven princesa decidió apoyar a la Fundación ONCE de perros guía el 30 de enero”, ha subrayado el citado medio, recordando que para acudir a ese acto, la infanta “renunció a celebrar el 58 cumpleaños de su padre en el Palacio de la Zarzuela”.

La infanta Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

La cobertura alemana resalta que Sofía “goza de mucha más libertad que Leonor en el diseño de su futuro”. Pese a ello, recalca la publicación, “también el camino de su vida está definido en muchas áreas. Dentro de la familia real española, existe la clara regla de que los miembros no pueden desarrollar actividades profesionales privadas”.

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El papel de la infanta Sofía en la familia real española

En el plano estrictamente personal, ambas revistas han valorado la progresiva visibilidad y autosuficiencia de la infanta. Según Tatler, “la infanta Sofía ha empezado realmente a ocupar el primer plano, un espacio que, en los primeros años de su vida, estuvo tal vez dominado por su hermana mayor, la princesa Leonor, llamada a ser reina”. Este ascenso mediático se refleja en su debut durante la recepción oficial del Día Nacional en octubre.

La relación entre las dos hermanas constituye otro de los núcleos del relato internacional. “Las hermanas se consideran grandes amigas. Asistieron juntas a un concierto de Rosalía en abril junto a su madre”, señala Tatler, rememorando el gesto de Leonor hacia Sofía durante su discurso en aquel mismo Día Nacional, en el que evocó la relación de Serena Williams con su hermana Venus “para hablar del lazo entre Leonor y Sofía: ‘Es maravilloso que digan que sin Venus no habría habido una Serena’, dijo la princesa Leonor ante los asistentes”.

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La infanta Sofía visita este viernes el nuevo hospital del Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía. (EFE/ J.J. Guillén POOL)

Sobre la proyección institucional, Bunte ha concluido que “Sofía logra mantener un equilibrio entre la responsabilidad pública y el desarrollo personal” y que “es una oportunidad para que, dentro de la monarquía española, la infanta Sofía diseñe su propio recorrido, algo que Letizia y Felipe seguramente observan con orgullo”. Tatler señala su “madurez impropia de su edad” y destaca en el titular que “está haciendo suyo el título ‘secundario’ al asumir su papel real“: ”Parece estar afrontándolo con elegancia“. “La princesa Sofía desafía la vida a la sombra de la corona”, dice el titular que enmarca la noticia de Bunte.