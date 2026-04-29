Luna Ki acusa a la ‘influencer’ Ruth ‘Empoderada’ de publicar su nueva canción sin su permiso: “La sacas sin acreditarme, pagarme y ni siquiera escribirme”

Imagen de Luna Ki y Ruth (RTVE/YouTube)

La artista Luna Ki saltó a la fama en el plano nacional en 2022 por participar en la primera edición del Benidorm Fest. O al menos, intentarlo. Luna Górriz (Barcelona, 1999) no pudo participar en la primera edición del certamen por el uso de autotune, aunque sí lo hizo en esta última por segunda vez, aunque con problemas de ansiedad.

Tres meses después, la también productora ha acusado públicamente a la influencer Ruth ‘Empoderada’, de publicar sin su consentimiento una canción que, según afirma, compuso íntegramente. El tema, titulado Me sentí empoderá, habría sido lanzado por la creadora digital sin acreditar su autoría ni compensarla económicamente. La joven, de 26 años, se dio a conocer en 2025 a través de TikTok (@ruuthh122), entre otras cosas debido al síndrome de Russell-Silver que padece, una enfermedad rara que afecta al crecimiento y que, en su caso, se traduce en una estatura inferior a 1,30 metros.

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“Estoy en shock”, ha escrito Ki en su perfil de X (antes Twitter) este miércoles. “Esta es mi composición y ni me avisas. Yo te compuse esta canción entera con mi piano, voz, melodías y letra, lo tenemos todo grabado, y la sacas sin acreditarme ni pagarme, ni siquiera escribirme”, ha denunciado, citando un tuit donde otro usuario anunciaba que la creadora de contenido había publicado una canción en su canal de YouTube.

“Yo te compuse la canción entera”

Además, la artista ha compartido unas capturas de WhatsApp con fecha a 11 de enero de 2026 donde le enviaba a la influencer de manera íntegra la letra que ahora forma el tema, y que comienza así: “Me sentía empoderá / Fue difícil llegar / Me vendieron diamantes que no eran de verdad”. En julio de 2026, Ruth publicó su primer tema, Empoderada, que solo en YouTube acumula a día de hoy más de 1,5 millones de visualizaciones.

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‘La casa de los gemelos’, el reality plagado de violencia que se ha hecho viral por sus personajes conflictivos (YT: ZonaGemelos)

La polémica se produce meses después del final de La casa de los gemelos, el reality creado por los hermanos Daniel y Carlos Ramos, conocidos como Zonagemelos, en el que participó Ruth. El programa, emitido en su canal de YouTube, fue cancelado apenas nueve horas después de su estreno en octubre pasado debido a los episodios de violencia, insultos, consumo de sustancias, exhibicionismo y escenas sexuales. Por todo esto, la mayoría de concursantes abandonó el programa en apenas horas, antes de que la plataforma lo cerrara. La segunda edición de este se prolongó durante un mes y concluyó el 30 de diciembre de 2025, aunque el ganador —dotado con un premio de 100.000 euros— no se anunció hasta la noche de Nochevieja en la Puerta del Sol de Madrid.

Por el momento, la influencer no ha respondido a las declaraciones de la artista. En las capturas que ha compartido la exparticipante del Benidorm Fest se puede leer su respuesta tras mandarle la letra: “El 14 [de enero] te mando mi historia que esté en casa más tranquila que mira la hora que es y mañana madrugo y tengo un gran viaje (sic)”, escribió a las dos de la mañana.

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