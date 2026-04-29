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Si tienes un gato, nunca uses aerosoles: un veterinario explica los motivos

El experto explica cómo afecta al organismo de los felinos y afirma que puede ser mortal

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Son muy tóxicos para gatos
Persona usando un aerosol. (Freepik)

Los gatos son una de las mascotas más habituales en los hogares españoles, tan solo por detrás de los perros. De hecho, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), hay aproximadamente 5,8 millones de felinos en el país.

Si eres el dueño de alguno de ellos, probablemente busques lo mejor para su bienestar. Sin embargo, hay veces que, por desconocimiento, usamos productos que pueden ser perjudiciales para la salud. Esto es algo de lo que advierten muchos expertos, entre los que está Juanjo.

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El veterinario ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@juanjovetmascotas) explicando que no hay que usar aerosoles en un hogar con gatos. “Si tienes un gato, tienes que dejar de usar esto en tu casa, ya que puede ser muy tóxico y mortal para tu gato”, afirma durante los primeros segundos.

Por qué son tan peligrosos los aerosoles

El experto explica que el principal problema de estos productos es que muchos contienen sustancias, como aceites esenciales y compuestos volátiles, que resultan especialmente peligrosos para los felinos. A diferencia de otras especies, los gatos tienen más dificultades para metabolizar determinados componentes a través del hígado, por lo que estas toxinas pueden acumularse en su organismo y provocar daños letales.

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Diversas fuentes veterinarias, entre ellas la web petMD, advierten de que algunos aceites, como el de árbol del té, eucalipto, menta, cítricos o lavanda, pueden generar intoxicaciones incluso en pequeñas cantidades.

El riesgo no se limita únicamente a que el animal los ingiera. Al tratarse de aerosoles, difusores o ambientadores, las partículas quedan en el aire, por lo que pueden ser inhaladas posteriormente. También pueden depositarse sobre su pelo y terminar entrando en el organismo cuando se acicala, algo especialmente frecuente en esta especie.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Los especialistas señalan que esta exposición puede irritar las vías respiratorias y causar síntomas como tos, dificultad para respirar, babeo, vómitos, temblores o apatía. Además, los gatos son especialmente sensibles a los olores intensos, por lo que este tipo de productos puede generarles estrés incluso aunque no lleguen a intoxicarse.

Por ello, muchos veterinarios recomiendan evitar este tipo de productos. En caso de exposición accidental, si el animal presenta síntomas extraños o dificultades respiratorias, lo más recomendable es acudir cuanto antes al veterinario.

Alternativas seguras para ambientar la casa si tienes gato

Tener un gato en casa no significa renunciar a un ambiente agradable. Existen opciones más seguras que los aerosoles o difusores. Una de las más recomendables es ventilar a diario durante varios minutos, ya que renueva el aire y elimina olores acumulados. También pueden utilizarse purificadores de aire, útiles para reducir el polvo y los malos olores.

Otra alternativa son productos ecológicos y biodegradables como los neutralizadores enzimáticos, diseñados para eliminar olores sin perfumes agresivos. Mantener limpio el arenero y elegir una arena de calidad también marca la diferencia. Además, lavar mantas y camas donde descansa el animal también es muy útil. En caso de dudas, acude a tu veterinario más cercano y consúltale tus dudas.

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