Brownie con tarta de queso y frambuesas: el postre irresistible para darse un capricho sin excusas

Un apetitoso postre de brownie con tarta de queso y frambuesas frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay combinaciones que no necesitan presentación y esta es una de ellas. La intensidad del chocolate en un brownie jugoso se mezcla con la suavidad cremosa de la tarta de queso, creando una base irresistible que se deshace al primer bocado. Cada capa aporta su propio carácter, logrando un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo denso.

Para rematar, la frambuesa entra en escena con su toque ligeramente ácido y fresco, elevando el conjunto y aportando contraste en cada bocado. El resultado es un postre vistoso, lleno de matices y perfecto tanto para ocasiones especiales como para darse un caprichoso sin excusas.

Receta de brownie con tarta de queso y frambuesa

Este dulce se compone de una base de brownie denso, coronado por una mezcla suave de queso crema y rematado con frambuesas frescas o trituradas. La técnica principal es el horneado por capas, logrando que cada porción tenga un contraste irresistible entre chocolate, queso y fruta.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 20 minutos

Preparación: 25 minutos

Horneado: 45-50 minutos

Reposo y enfriado: 15 minutos

Ingredientes

200 gramos de chocolate negro para postres

120 gramos de mantequilla

150 gramos de azúcar blanco

3 huevos grandes

80 gramos de harina de trigo

1 pizca de sal

250 gramos de queso crema (tipo Philadelphia)

60 gramos de azúcar glass

1 huevo (para la capa de queso)

1 cucharadita de extracto de vainilla

120 gramos de frambuesas frescas o congeladas

Cómo hacer brownie con tarta de queso y frambuesa, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC (calor arriba y abajo, sin ventilador).

Derrite el chocolate junto con la mantequilla en un bol al baño maría o en intervalos cortos al microondas. Remueve hasta integrar.

Bate 3 huevos con el azúcar blanco hasta que la mezcla blanquee.

Agrega el chocolate derretido a la mezcla de huevos y azúcar. Remueve suavemente.

Incorpora la harina y la sal, tamizadas, a la mezcla anterior. Remueve con espátula hasta obtener una masa homogénea.

Vierte la masa de brownie en un molde cuadrado (20x20 cm aprox.) forrado con papel vegetal.

Prepara el relleno de queso: bate el queso crema con el azúcar glass, 1 huevo y la vainilla hasta conseguir una crema lisa.

Distribuye la crema de queso sobre la base del brownie, usando una cuchara para cubrir toda la superficie.

Reparte las frambuesas por encima de la capa de queso. Con un palillo o cuchillo, haz remolinos para crear el efecto marmoleado.

Hornea durante 45-50 minutos. El centro debe quedar ligeramente tembloroso.

Deja enfriar en el molde antes de cortar en porciones. Este enfriado es clave para que las capas no se mezclen.

Consejos técnicos:

Usa siempre chocolate de calidad para un sabor más intenso.

No sobrebatas la mezcla de brownie para evitar que quede seco.

Las frambuesas congeladas funcionan igual de bien que las frescas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde unas 9-12 porciones cuadradas, según el tamaño del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 280-310

Proteínas: 5 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 27 g

Azúcares: 19 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva hasta 4 días en la nevera, en recipiente hermético. Puedes congelar porciones hasta 2 meses. Saca a temperatura ambiente 1 hora antes de consumir si está congelado.