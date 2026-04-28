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Receta de salsa ranchera, un clásico de la cocina americana que acompaña a ensaladas y patatas fritas

En su versión casera, esta salsa se elabora con una emulsión de mayonesa y yogur griego o crema agria, a la que se añaden especias y hierbas frescas

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Receta de salsa ranchera casera (Freepik)
Receta de salsa ranchera casera (Freepik)

Estamos seguros de que la has visto cientos de veces en las estanterías del supermercado, pero apostamos a que nunca la has probado así. La salsa ranchera es un clásico de la cocina estadounidense, una salsa blanca, cremosa y aromática que podemos preparar en casa siguiendo un paso a paso facilísimo. Te aseguramos que, una vez pruebes su versión casera, no querrás volver a probar la industrial.

Como su propio nombre indica, esta salsa nació en un rancho cercano a Santa Bárbara, California, y liderado por Steve y Gayle Henson desde 1954. Los visitantes de este rancho, el Hidden Valley Ranch, venían a montar a caballo, pero volvían por otra razón: la cocina de Steve, aliñada por este especial aderezo. Los Henson comenzaron a regalar a sus huéspedes botellas para llevar y, con el tiempo, pusieron en marcha una pequeña fábrica. En 1972, la empresa Clorox compró la marca Hidden Valley Ranch por 8 millones de dólares y así comenzó la explosión. Hoy, la salsa ranchera es el aderezo más consumido de todo Estados Unidos.

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En su versión casera, esta salsa se elabora en base a una emulsión de mayonesa y yogur griego o crema agria, a la que se añaden especias, hortalizas como la cebolleta y hierbas frescas como el perejil. La versatilidad es una de sus grandes virtudes; se puede utilizar como dip para crudités de verdura, como aliño para ensaladas o como complemento a recetas como las alitas de pollo, hamburguesas o patatas fritas.

Receta de salsa vizcaína, un básico de la cocina vasca que acompaña al bacalao y también a platos de carne.

Receta de salsa ranchera

La salsa ranch o salsa ranchera es una emulsión cremosa a base de mayonesa y crema agria (o yogur griego) aromatizada con cebolleta, ajo en polvo y hierbas frescas como cebollino, perejil y eneldo. Su elaboración es rápida y solo requiere mezclar los ingredientes para lograr una salsa homogénea y llena de sabor.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 0 minutos

Ingredientes

  • 150 g de mayonesa
  • 150 g de yogur griego
  • 20 ml de zumo de limón
  • 40 g de cebolleta muy picada
  • Cebollino fresco
  • Perejil fresco
  • Eneldo fresco (opcional)
  • 1 cucharada de ajo en polvo
  • Una pizca de sal
  • Una pizca de pimienta negra molida

Cómo hacer salsa ranch, paso a paso

  1. Pela y pica muy fina la cebolleta.
  2. Lava y seca el cebollino, el perejil y el eneldo. Pícalos muy finos.
  3. En un bol, añade la mayonesa y el yogur griego.
  4. Incorpora la cebolleta picada, las hierbas frescas y el zumo de limón.
  5. Agrega el ajo en polvo, la sal y la pimienta negra.
  6. Mezcla bien todos los ingredientes hasta obtener una salsa homogénea.  Si la salsa queda muy espesa, añade una cucharada de leche fría y mezcla.
  7. Prueba y ajusta de sal, pimienta o limón si lo ves necesario.
  8. Guarda en la nevera al menos 30 minutos antes de servir para potenciar los sabores.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde unas 6 porciones (aprox. 60 ml por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 11 g
  • Hidratos de carbono: 2 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la salsa ranch en un recipiente hermético en la nevera. Aguanta hasta 4 días. Remueve antes de servir para recuperar la textura.

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