Receta de salsa ranchera, un clásico de la cocina americana que acompaña a ensaladas y patatas fritas

Estamos seguros de que la has visto cientos de veces en las estanterías del supermercado, pero apostamos a que nunca la has probado así. La salsa ranchera es un clásico de la cocina estadounidense, una salsa blanca, cremosa y aromática que podemos preparar en casa siguiendo un paso a paso facilísimo. Te aseguramos que, una vez pruebes su versión casera, no querrás volver a probar la industrial.
Como su propio nombre indica, esta salsa nació en un rancho cercano a Santa Bárbara, California, y liderado por Steve y Gayle Henson desde 1954. Los visitantes de este rancho, el Hidden Valley Ranch, venían a montar a caballo, pero volvían por otra razón: la cocina de Steve, aliñada por este especial aderezo. Los Henson comenzaron a regalar a sus huéspedes botellas para llevar y, con el tiempo, pusieron en marcha una pequeña fábrica. En 1972, la empresa Clorox compró la marca Hidden Valley Ranch por 8 millones de dólares y así comenzó la explosión. Hoy, la salsa ranchera es el aderezo más consumido de todo Estados Unidos.
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En su versión casera, esta salsa se elabora en base a una emulsión de mayonesa y yogur griego o crema agria, a la que se añaden especias, hortalizas como la cebolleta y hierbas frescas como el perejil. La versatilidad es una de sus grandes virtudes; se puede utilizar como dip para crudités de verdura, como aliño para ensaladas o como complemento a recetas como las alitas de pollo, hamburguesas o patatas fritas.
Receta de salsa ranchera
La salsa ranch o salsa ranchera es una emulsión cremosa a base de mayonesa y crema agria (o yogur griego) aromatizada con cebolleta, ajo en polvo y hierbas frescas como cebollino, perejil y eneldo. Su elaboración es rápida y solo requiere mezclar los ingredientes para lograr una salsa homogénea y llena de sabor.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 0 minutos
Ingredientes
- 150 g de mayonesa
- 150 g de yogur griego
- 20 ml de zumo de limón
- 40 g de cebolleta muy picada
- Cebollino fresco
- Perejil fresco
- Eneldo fresco (opcional)
- 1 cucharada de ajo en polvo
- Una pizca de sal
- Una pizca de pimienta negra molida
Cómo hacer salsa ranch, paso a paso
- Pela y pica muy fina la cebolleta.
- Lava y seca el cebollino, el perejil y el eneldo. Pícalos muy finos.
- En un bol, añade la mayonesa y el yogur griego.
- Incorpora la cebolleta picada, las hierbas frescas y el zumo de limón.
- Agrega el ajo en polvo, la sal y la pimienta negra.
- Mezcla bien todos los ingredientes hasta obtener una salsa homogénea. Si la salsa queda muy espesa, añade una cucharada de leche fría y mezcla.
- Prueba y ajusta de sal, pimienta o limón si lo ves necesario.
- Guarda en la nevera al menos 30 minutos antes de servir para potenciar los sabores.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde unas 6 porciones (aprox. 60 ml por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 110 kcal
- Grasas: 11 g
- Hidratos de carbono: 2 g
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva la salsa ranch en un recipiente hermético en la nevera. Aguanta hasta 4 días. Remueve antes de servir para recuperar la textura.
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