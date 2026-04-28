Los sindicatos educativos catalanes lanzan un nuevo calendario de protestas en mayo y junio: rechazan el acuerdo entre el Govern, CCOO, UGT y Educació

Decenas de personas durante una manifestación con motivo de la huelga de docentes en Catalunya, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical han anunciado un nuevo ciclo de huelgas y manifestaciones en el sector de la educación pública en Cataluña, tras rechazar el acuerdo alcanzado en marzo entre el Govern y los sindicatos CCOO Educació y UGT. Estas organizaciones, de representación minoritaria en el sector de la región, pactaron con el Ejecutivo catalán una serie de medidas que el resto de sindicatos consideran insuficientes.

El Govern ha anunciado una inversión de 2.000 millones de euros en cuatro años, sumando una subida salarial aproximada de 800 euros anuales en 2026, más recursos dirigidos a la inclusión y una bajada paulatina de las ratios en la ESO, aunque limitada a los centros considerados de máxima complejidad. Para los sindicatos mayoritarios no es suficiente. Denuncian que la inversión no está detallada, los recursos de la inclusiva quedan sin especificar, el aumento de sueldo resulta insuficiente respecto a sus demandas y el descenso de ratios afecta a muy pocos centros, lo que ha motivado su negativa y su acusación de “traición” a CCOO y UGT por haber negociado “de espaldas” a las principales organizaciones.

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Decenas de personas durante una manifestación con motivo de la huelga de docentes en Cataluña, en la Vía Augusta, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

Cuándo serán las huelgas y protestas

La programación sindical prevé huelgas casi diarias a partir de la semana próxima, con movilizaciones de ámbito territorial y tres paros globales que afectarán a toda Cataluña los días 12 y 27 de mayo y el 5 de junio.

El nuevo ciclo de protestas contempla acciones desde el miércoles 6 de mayo, concentradas inicialmente en los centros educativos y con el primer paro general el jueves siguiente. Especialmente el segmento de guarderías está llamado a secundar la primera jornada de huelga y repite convocatoria el 20 de mayo. A partir de la segunda semana del mes, el calendario intensifica los paros con carácter casi diario, rotando por los diferentes servicios territoriales, al igual que en la oleada de movilizaciones desarrollada en marzo.

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La máxima visibilidad sindical se reservará a las tres huelgas de alcance autonómico: el 7 y el 12 de mayo y el 5 de junio, cuando todos los centros públicos catalanes están llamados a interrumpir su actividad lectiva. Este despliegue coincide con la estrategia de mantener la presión sobre la administración, después de que la anterior ronda de huelgas y manifestaciones haya servido, según los sindicatos, para demostrar el rechazo masivo a un acuerdo firmado “a espaldas de la mayoría”.

Qué piden los sindicatos que llaman a la huelga

Las entidades han reiterado su reclamación de mejoras salariales de mayor alcance, una reducción de ratios aplicable a todo el sistema, incremento de plantillas para atención a alumnos con necesidades específicas, menos carga burocrática y una revisión de currículos que implique al profesorado. En uno de sus comunicados, las organizaciones sindicales han advertido de forma explícita que no tienen pensado parar hasta que pacten un acuerdo con el que salgan satisfechos: “Sin una propuesta digna, este curso no acabará con normalidad“.

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