El aliño para tus ensaladas que está listo en 1 minuto y potencia el sabor al instante

Sheela Prakash, autora gastronómica, recomienda una combinación de sabores única que puedes guardar en la nevera durante una semana

El aliño definitivo para potenciar
El aliño definitivo para potenciar tus ensaladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aliño de miso y arce se ha convertido en una de las soluciones más rápidas y prácticas para quienes desean dar un toque especial a sus ensaladas sin esfuerzo. Esta propuesta llega de la mano de Sheela Prakash, autora gastronómica, quien encontró en este aliño una forma sencilla de aprovechar productos menos habituales y sumar sabor a cualquier comida, solo en un minuto y sin complicaciones.

Para Prakash, las ensaladas son una elemento diario en su mesa, más por comodidad que por costumbre culinaria. Lo que realmente despierta su interés es experimentar con aliños caseros, dejando atrás las versiones industriales y apostando por mezclas propias que se adaptan a cada ocasión. La autora destaca que basta con aceite y vinagre para lograr un resultado distinto y personal, y a partir de ahí suma ingredientes como el miso blanco o el jarabe de arce para crear variantes originales.

El motivo de incorporar miso blanco a su aliño surgió como una solución para aprovechar este ingrediente, poco habitual en la cocina cotidiana pero con un marcado sabor umami que realza cualquier plato. Así nació su versión favorita, que ahora utiliza para casi todo y recomienda por su combinación equilibrada de sabores salados, dulces y refrescantes.

Cómo preparar el aliño en un minuto

La receta básica no exige habilidades especiales ni utensilios complejos. Basta con un frasco de vidrio con tapa hermética para mezclar los ingredientes. Se combinan un tercio de taza de vinagre de sidra de manzana o de arroz, un tercio de taza de aceite de oliva virgen extra, dos cucharadas de miso blanco y dos cucharadas de jarabe de arce o miel. Opcionalmente, se puede añadir un diente de ajo rallado o picado para intensificar el sabor. Todo se agita enérgicamente hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea.

La lechuga parece obligatoria en las ensaladas, pero nada más lejos de la realidad. Aquí tienes algunos ejemplos

Sheela Prakash recomienda ajustar la sal y la pimienta al gusto, aunque advierte que el miso suele aportar suficiente salinidad. El aliño se puede conservar en la nevera hasta una semana. Si al enfriarse se solidifica, solo hay que dejarlo unos minutos a temperatura ambiente y agitarlo de nuevo antes de usarlo.

La autora sugiere experimentar con variantes: añadir jengibre fresco rallado para un toque especiado, sustituir el aceite de oliva por aceite de aguacate o cambiar el jarabe de arce por melaza de granada. También es posible emplear jugos cítricos en lugar de vinagre, o incorporar tahini o mantequillas de frutos secos para una textura más cremosa.

Combinaciones para el aliño de miso y arce

El aliño de miso y arce destaca por su versatilidad. Funciona bien con ensaladas sencillas de hojas verdes, especialmente con variedades como col rizada, radicchio o endibia, que aportan matices amargos y textura crujiente. También realza ensaladas de pepino, de fideos, de cereales o de legumbres. Además, es ideal para acompañar verduras asadas, salteadas o incluso para dar un giro diferente a platos de pasta fría.

Ensalada con miso y arce.
Ensalada con miso y arce. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheela Prakash aconseja aprovechar este aliño para renovar cualquier comida diaria y aprovechar ingredientes que suelen quedar relegados al fondo de la despensa o la nevera. Con apenas un minuto de preparación, el aliño de miso y arce se convierte en un recurso imprescindible para quienes buscan sabor y rapidez en la cocina, sin perder el toque casero y personal en cada plato.

