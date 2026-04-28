España

La Academia de Ciencias de Estados Unidos retira la investigación de Barbacid sobre el cáncer de páncreas por esconder intereses comerciales

Los editores de la revista consideran que se trata de “un conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación”

Guardar
Mariano Barbacid en una imagen de archivo (Europa Press)
Mariano Barbacid en una imagen de archivo (Europa Press)

La revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS) acaba de retirar el estudio en el que Mariano Barbacid mostraba una posible terapia contra el cáncer de páncreas, el tumor más letal. La decisión llega tras corroborar que ni Barbacid ni sus compañeros Carmen Guerra y Vasiliki Liaki informaron de que son copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, compañía dedicada al desarrollo de tratamientos contra esta enfermedad.

Los editores de PNAS han considerado que la involucración del equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en esta compañía biotecnóloga supone “un conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación”. Según escriben, Barbacid y sus dos coautoras, Liaki y Guerra, “tienen intereses financieros”.

PUBLICIDAD

En un primer momento, Barbacid intentó publicar el estudio en la revista Nature, pero fue rechazado. Fue después cuando su investigación salió a la luz en diciembre de 2025 de la mano de PNAS, la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la que el químico forma parte desde 2012. Los miembros de esta institución tienen el derecho de publicar sus estudios en ella por una “vía rápida” cuya revisión es más relajada.

Un descubrimiento ‘viral’ contra el cáncer de páncreas

La comunicación del hallazgo de Barbacid y su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicos (CNIO) se produjo en la mañana del martes 27 de enero en Madrid. Los de CRIS convocaron a la prensa para la presentación de unos resultados científicos de ”gran relevancia internacional“.

PUBLICIDAD

Menos de un después, la Fundación CRIS Contra el Cáncer había logrado reunir los 3,5 millones de euros que pedían para financiar parte de la investigación. La campaña de crowfunding, en la que participaron casi 80.000 personas, se puso en marcha tras el anuncio de la erradicación del cáncer de páncreas en ratones que dio la vuelta al mundo entero.

En los días siguientes al anuncio del CNIO, los medios de comunicación nacionales e internacionales se hicieron eco del hallazgo. Sin embargo, oncólogos y asociaciones de pacientes reaccionaron pidiendo que la comunicación se llevara a cabo con máximo rigor para evitar generar falsas expectativas.

En una entrevista con Infobae, el doctor Eduardo Díaz-Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, explicaba que los oncólogos ya están “muy acostumbrados a que muchas cosas que funcionan en ratones” luego no puedan trasladarse al ser humano porque la señalización es mucho más compleja. “En el ratón curamos todo”, ironizaba.

Preguntado sobre la campaña de comunicación que se ha llevado a cabo, el doctor Díaz-Rubio ponía el foco en “entender la desesperación de las personas”, puesto que el cáncer de páncreas avanza muy rápidamente y la supervivencia es de meses en muchas ocasiones. “Por eso hay que ser clínico, saber lo que es un paciente y estar en contacto con ellos. Yo respeto que el doctor Barbacid es un extraordinario investigador, pero por más que se ponga la bata no es médico, es químico. Y eso también influye”.

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

CNIOCáncerCáncer de páncreasEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España celebra un simulacro para el eclipse solar: así puedes ensayar para el 12 de agosto

Los astrónomos avisan de que, en los próximos días, el sol hará un recorrido similar a la jornada del eclipse

España celebra un simulacro para el eclipse solar: así puedes ensayar para el 12 de agosto

Los sindicatos educativos catalanes lanzan un nuevo calendario de protestas en mayo y junio: rechazan el acuerdo entre el Govern, CCOO, UGT y Educació

Anuncian huelgas y potestas casi diarias a partir de la semana próxima, con tres paros globales que afectarán a toda Cataluña los días 12 y 27 de mayo y el 5 de junio

Los sindicatos educativos catalanes lanzan un nuevo calendario de protestas en mayo y junio: rechazan el acuerdo entre el Govern, CCOO, UGT y Educació

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

La previsión de inflación pasa del 2,1% al 3,1%, según los datos facilitados este martes por el ministro Carlos Cuerpo

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

Madrid pierde 11,7 millones de euros por la huelga médica desde diciembre

Los paros han suspendido 150.000 consultas y más de 7.000 cirugías

Madrid pierde 11,7 millones de euros por la huelga médica desde diciembre

Las tres formas más comunes en las que saboteamos nuestra propia felicidad, según un psicólogo

Ignorar algunos aspectos esenciales debilita el bienestar personal y puede llevar a una vida de ansiedad, agotamiento o vacío

Las tres formas más comunes en las que saboteamos nuestra propia felicidad, según un psicólogo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

ECONOMÍA

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

Un albañil sufre un accidente laboral en su primer día de trabajo sin estar dado de alta en la Seguridad Social, pide indemnización y le despiden: la Justicia absuelve a la empresa

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

DEPORTES

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas