La Academia de Ciencias de Estados Unidos retira la investigación de Barbacid sobre el cáncer de páncreas por esconder intereses comerciales

Mariano Barbacid en una imagen de archivo (Europa Press)

La revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS) acaba de retirar el estudio en el que Mariano Barbacid mostraba una posible terapia contra el cáncer de páncreas, el tumor más letal. La decisión llega tras corroborar que ni Barbacid ni sus compañeros Carmen Guerra y Vasiliki Liaki informaron de que son copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, compañía dedicada al desarrollo de tratamientos contra esta enfermedad.

Los editores de PNAS han considerado que la involucración del equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en esta compañía biotecnóloga supone “un conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación”. Según escriben, Barbacid y sus dos coautoras, Liaki y Guerra, “tienen intereses financieros”.

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En un primer momento, Barbacid intentó publicar el estudio en la revista Nature, pero fue rechazado. Fue después cuando su investigación salió a la luz en diciembre de 2025 de la mano de PNAS, la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la que el químico forma parte desde 2012. Los miembros de esta institución tienen el derecho de publicar sus estudios en ella por una “vía rápida” cuya revisión es más relajada.

Un descubrimiento ‘viral’ contra el cáncer de páncreas

La comunicación del hallazgo de Barbacid y su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicos (CNIO) se produjo en la mañana del martes 27 de enero en Madrid. Los de CRIS convocaron a la prensa para la presentación de unos resultados científicos de ”gran relevancia internacional“.

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Menos de un después, la Fundación CRIS Contra el Cáncer había logrado reunir los 3,5 millones de euros que pedían para financiar parte de la investigación. La campaña de crowfunding, en la que participaron casi 80.000 personas, se puso en marcha tras el anuncio de la erradicación del cáncer de páncreas en ratones que dio la vuelta al mundo entero.

En los días siguientes al anuncio del CNIO, los medios de comunicación nacionales e internacionales se hicieron eco del hallazgo. Sin embargo, oncólogos y asociaciones de pacientes reaccionaron pidiendo que la comunicación se llevara a cabo con máximo rigor para evitar generar falsas expectativas.

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En una entrevista con Infobae, el doctor Eduardo Díaz-Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, explicaba que los oncólogos ya están “muy acostumbrados a que muchas cosas que funcionan en ratones” luego no puedan trasladarse al ser humano porque la señalización es mucho más compleja. “En el ratón curamos todo”, ironizaba.

Preguntado sobre la campaña de comunicación que se ha llevado a cabo, el doctor Díaz-Rubio ponía el foco en “entender la desesperación de las personas”, puesto que el cáncer de páncreas avanza muy rápidamente y la supervivencia es de meses en muchas ocasiones. “Por eso hay que ser clínico, saber lo que es un paciente y estar en contacto con ellos. Yo respeto que el doctor Barbacid es un extraordinario investigador, pero por más que se ponga la bata no es médico, es químico. Y eso también influye”.

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*Noticia en ampliación