España

Madrid pierde 11,7 millones de euros por la huelga médica desde diciembre

Los paros han suspendido 150.000 consultas y más de 7.000 cirugías

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Manifestación de médicos por un estatuto propio en Madrid. (Europa Press)
Manifestación de médicos por un estatuto propio en Madrid. (Europa Press)

El conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad por la reforma del Estatuto Marco empieza a salir caro a las comunidades autónomas. Desde Madrid, la Consejería de Sanidad ha cifrado en 11,7 millones de euros el perjuicio causado durante las jornadas de paros que han convocado los sindicatos médicos desde el mes de diciembre.

El Gobierno de Ayuso calcula que las huelgas protagonizadas por los facultativos de la región en los últimos meses, incluyendo los paros de finales de 2025, le han hecho perder 11.704.534 euros, de los que 9.737.395 corresponden a los hospitales públicos y 1.967.139, a la atención primaria. En total, se habrían cancelado 7.357 cirugías y 152.1185 consultas desde diciembre hasta este lunes. Hasta ahora, 500.000 madrileños se habrían visto afectados.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, valora el conflicto con los sindicatos médicos en declaraciones a los medios. (Europa Press)

Los perjuicios por la huelga médica continuarán esta semana: más de 175.000 trabajadores están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA). Los paros comenzaron el 27 de abril y se alargarán hasta este jueves para todos los niveles asistenciales.

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos atención primaria, hospitalaria y extrahospitalaria, así como a los médicos residentes (MIR).

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Madrid acusa a Sanidad de “mentir y manipular”

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, en una imagen de archivo. (Fernando Sánchez - Europa Press)
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, en una imagen de archivo. (Fernando Sánchez - Europa Press)

Durante un desayuno informativo organizado el lunes 27 de abril, la consejera madrileña, Fátima Matute, señaló a la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien acusa de enfrentar a los médicos de toda España con la actual propuesta de reforma del Estatuto Marco. La consejera calificó la actuación del ministerio como un “fracaso”, llegando a afirmar que Mónica García “ha traicionado a sus compañeros de profesión”.

Matute ha mantenido que el estatuto marco promovido por el Ministerio resulta “lesivo y regresivo”, subrayando que “ha generado una confrontación entre categorías profesionales”. Entre sus críticas, ha asegurado que la ministra “sacó un borrador que no conocía nadie cuando lo anunció” y ha acusado a Mónica García de “mentir y manipular la información” tanto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como en sus comparecencias ante la prensa.

Respecto a la anunciada vuelta de García a la política regional, Matute denunció la “parasitación” de la ministra, acusándola de buscar garantizarse un “sueldo público” en la Asamblea. “Ella se ha dado cuenta en su bagaje que tiene poco que hacer el Ministerio de Sanidad y está buscando una salida para seguir teniendo un sueldo a costa de nosotros”, afirmó.

Este movimiento político ha generado otro descontento entre los médicos. Desde el Comité de Huelga, aprovecharon el inicio de los paros de abril para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga en las negociaciones con el colectivo médico. A su juicio, García “ha dejado de ser una interlocutora válida” tras su “decisión de orientar su futuro hacia otros escenarios políticos”.

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