España celebra un simulacro para el eclipse solar el 29 y 30 de abril: así puedes ensayar para el 12 de agosto

Eclipse solar anular. (Shutterstock España)

España espera en los próximos años un trío de eclipses que ocultarán de forma total o parcial el Sol durante unos minutos. El primero llegará este verano, en el mes de agosto, un eclipse que cruzará el norte de España desde Galicia hasta Baleares justo al atardecer. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) considera que será un “evento histórico”, con el Sol oscureciéndose completamente cerca del horizonte.

El evento, previsto para el próximo 12 de agosto, podrá observarse desde Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Se espera que miles de curiosos se acerquen a España en busca de la mejor ubicación para observar el fenómeno astronómico, que se postula como el mejor lugar del mundo para disfrutarlo.

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Pero no basta con ponerse en un punto alto y mirar al cielo. Ver el eclipse conlleva una preparación previa y, para ello, los astrónomos han propuesto a la población interesada realizar su propio simulacro de cara al mes de agosto. Casualmente, entre el 28 y el 30 de abril, el Sol seguirá un recorrido similar al que hará el próximo 12 de agosto, por lo que esta semana es el momento perfecto para practicar.

El momento perfecto para el simulacro

Un niño prueba unas gafas de eclipse. (Europa Press)

Según el Real Observatorio Astronómico de Madrid, el miércoles 29 y jueves 30 de abril serán los mejores días para hacer este simulacro, aunque la situación se mantendrá parecida hasta el próximo 4 de mayo. En concreto, el 29 de abril habrá que mirar hacia el oeste, entre las 20:19 y las 20:25 horas, aproximadamente, para ver el Sol exactamente en el lugar donde se verá eclipsado el 12 de agosto.

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Para comprobar si la localidad o lugar elegido para observar el eclipse total es adecuado, tan solo hay que mirar al cielo. “No solo tienes que estar en la franja de totalidad, tienes que poder ver el Sol sobre el horizonte“, explican desde el Real Observatorio. ”Si ves el Sol entonces, lo verás durante el eclipse", indican.

Esta observación no puede hacerse a la ligera, pues nunca hay que mirar al Sol directamente. Para protegerse de la luz y los daños que puede ocasionar en nuestros ojos, se deben utilizar gafas de eclipse. Estos artilugios consisten en una montura de cartón que sostiene dos láminas de material oscuro, una para cada ojo. Fabricadas con polímeros especiales y otros tratamientos adicionales, evitan que la luz solar y cualquier otra radiación dañina, como los rayos infrarrojos o los ultravioletas, alcance los ojos. Unas gafas para eclipse deben cumplir la norma ISO 12312-2:2015. La propia norma obliga a que, en caso de que se cumpla, esta circunstancia se indique con claridad en las propias gafas. Además, si se comercializan en la Unión Europea deben portar el marcado CE.

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Cómo elegir lugar para ver el eclipse

La plataforma habilitada por el IGN (trioeclipses.es) permite a los residentes en España comprobar en detalle la visibilidad del eclipse solar del 12 de agosto desde cualquier localización, evaluando la elevación del terreno y los posibles obstáculos que podrían interferir con la observación del evento. Debido a que el relieve de muchas zonas, particularmente las montañosas, puede impedir completamente la vista del momento álgido del fenómeno, la plataforma del IGN advierte que solo ciertos lugares, seleccionados tras comprobar el horizonte, permitirán disfrutar de una visibilidad óptima del eclipse, según el análisis actualizado en la web institucional.

Los especialistas sugieren que, una vez identificadas las áreas con mayor visibilidad, es esencial escoger ubicaciones elevadas y con el horizonte despejado, especialmente en ciudades donde edificios, árboles o mobiliario urbano podrían obstruir la perspectiva. De acuerdo con las indicaciones de los expertos, para poder observar la silueta solar durante el atardecer (en torno a las 20:00) será determinante seleccionar espacios sin obstáculos en el entorno.

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