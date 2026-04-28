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¿Cada cuántos kilómetros hay que cambiar el aceite del coche? Un mecánico responde

Según Juan José Ebenezer (@juanjoseebenezer), aunque el aceite puede cambiarse cuando a uno le “dé la gana”, lo mejor es no dejar pasar más de un año ni superar los quince mil kilómetros

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¿Cada cuántos kilómetros hay que cambiar el aceite del coche? Un mecánico responde (Montaje Infobae)
¿Cada cuántos kilómetros hay que cambiar el aceite del coche? Un mecánico responde (Montaje Infobae)

“El aceite (del coche) no se cambia cuando dice el fabricante”, asegura Juan José Ebenezer, mecánico y fundador de Talleres Ebenezer, en una publicación reciente en su canal de TikTok, @juanjoseebenezer, en el que cuenta con más de 350 mil seguidores.

“Bueno, tú lo puedes cambiar cuando te dé la gana, y el fabricante normalmente te pone su tablita. Hay coches que lo cambian cada veinte, veinticinco, treinta, cuarenta mil kilómetros, cuarenta y cinco me he llegado a encontrar en un Nissan”, explica. “No es lo normal, pero pasa”.

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¿Cada cuánto se recomienda cambiar el aceite?

Aunque no exista, según el mecánico, una regla de oro sobre cada cuánto - tiempo y distancia - se debe cambiar el aceite, traslada su recomendación profesional: “Diez o quince mil kilómetros. Máximo quince, no esperéis más. Y un año, no dos ni tres, como también he visto”.

El experto, a su propio coche, le cambia el aceite “cada diez (mil kilómetros), nueve, diez. Si se me olvida, doce, pero más no. Y una vez al año mínimo. Aunque haga ocho mil kilómetros, aunque haga cinco, aunque haga cuatro. Una vez al año se lo cambio”.

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Además, cada dos cambios de aceite, el mecánico también utiliza limpiador interno de motores y le echa antifricción, para olvidarse “de problemas de avería interna de motor”. “Ahora, tú puedes hacer lo que quieras”, insiste. “Este es el consejo de un mecánico con experiencia”.

¿Cómo saber si te han estafado en el mecánico?

El mecánico continúa abordando un temor que, frecuentemente - según lo confiado que sea cada cual - surge cuando no queda otra que llevar el coche al taller. De acuerdo con el experto, “es prácticamente imposible” saber si a uno le han estafado en el mecánico, “más que nada porque si lo hacen bien, tú no vas a saber nunca” si cualquiera que sea el recambio o ajuste es o no real. “Otra cosa es que te digan: ‘Te hemos cambiado tal pieza’, vayas a algún sitio o tú mismo la miras y te des cuenta de que no está cambiada. Entonces, sí que es verdad que te han mentido”.

Es diferente si, por ejemplo, uno lleva el coche al taller y se le comunica de un cambio de bujías por algún supuesto problema “y realmente no era un problema de bujías, sino que era, a lo mejor, una ficha que se había desconectado sola, eso no lo vas a saber nunca, porque tú vas a tener las bujías cambiadas y lo mismo la sintomatología coincidía”.

“Por eso siempre es muy importante buscar un taller de confianza e intentar mantenerte fiel a ese taller, aunque parezca una tontería”: recurrir a alguien “que conozca tu vehículo y tenga tu historial” puede ser determinante para que las reparaciones sean las correctas y necesarias, además de permitir la tranquilidad de que si se tiene que abonar una cuantía sustancial para arreglar un avería esta no sea, en realidad, un engaño. “Será más caro el taller o será más barato, pero por lo menos que sea de confianza”.

Aceite Auto VisualesIA
Una persona vierte aceite de motor a su coche -Visuales IA

¿Es mejor un motor diésel, de gasolina o eléctrico?

“No hay nada que sea mejor” que otra cosa en este sentido, asegura el mecánico, sino que depende “del uso que le vayas a dar” al vehículo. “No es lo mismo que quieras un coche para hacer trayectos cortos en la ciudad, que un coche para hacer muchísima carretera, que un coche para moverte de tu casa al trabajo”, explica.

“Cada coche está diseñado - cada tipo de motor - para un tipo de cliente, para un tipo de persona en específico”, por lo que lo más recomendable, en cualquier caso, será recibir asesoramiento antes de hacerse con ningún vehículo. “No en un concesionario, y no el que te lo venda”, recomienda el especialista: “Asesórate en un taller. Vete a un taller, conoce a un técnico de confianza, el que se vaya a encargar de tu mantenimiento”. Así, comunicando las necesidades concretas que se busca satisfacer con el vehículo, el técnico podrá dar una recomendación adecuada a las mismas.

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