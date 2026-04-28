España

La bahía de Algeciras alberga un cementerio de barcos: 124 naufragios del siglo V a. C. al XX descansan frente a la costa de Cádiz

Los investigadores alertan de los riesgos que amenazan la conservación de este patrimonio subacuático de España, como la actividad portuaria o el turismo

Guardar
Vista de la bahía de Algeciras desde Gibraltar. (Ymblanter/Wikimedia Commons)
Vista de la bahía de Algeciras desde Gibraltar. (Ymblanter/Wikimedia Commons)

En una superficie de apenas 75 kilómetros cuadrados se esconden grandes tesoros que dan cuenta de la historia sumergida que rodea las costas españolas. La bahía de Algeciras, por su situación geográfica, ha sido testigo durante siglos del paso de embarcaciones de distintos tipos, tamaños y usos. Así, bajo sus aguas se esconde un cementerio de naufragios que permanece en su gran mayoría sin estudiar en profundidad.

Un estudio liderado por el profesor asociado de Arqueología Subacuática de la Universidad de Cádiz Felipe Cerezo Andreo señala que esta zona alberga, por lo menos, 150 yacimientos subacuáticos, de los cuales 124 son pecios, 7 fondeaderos históricos y 20 objetos aislados. Estos vestigios del pasado van desde el siglo V a. C. hasta el XX, por lo que son un reflejo de épocas relevantes de la península Ibérica: el Estado púnico, el Imperio romano, la Edad Media o la época moderna.

PUBLICIDAD

“La bahía de Algeciras y el estrecho de Gibraltar han sido y son lugares estratégicos para la navegación”, señalan los autores de la investigación. “Su condición de vía de comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico, así como entre Europa y África, los han convertido en paisaje de gran importancia para la historia marítima a nivel internacional”.

Pese a la intensa investigación arqueológica que se ha llevado a cabo durante años en los entornos de la bahía de Algeciras, explican que no se ha profundizado en exceso en el conocimiento de su patrimonio cultural subacuático. Por este motivo, desde el Proyecto Herakles, liderado por la Universidad de Cádiz, se busca investigar, catalogar, proteger y evaluar la degradación de estas embarcaciones, que se enfrentan a “un importante deterioro natural y antrópico”.

PUBLICIDAD

Imagen satelital de la bahía de Algeciras. (Wikimedia Commons)
Imagen satelital de la bahía de Algeciras. (Wikimedia Commons)

De la época púnica al siglo XX

Los yacimientos subacuáticos más antiguos que se han encontrado en la bahía de Algeciras pertenecen al periodo púnico. El pecio del Timoncillo I, del siglo V a. C., funciona como una “cápsula del tiempo” bajo el mar que nos permite entender las rutas comerciales antiguas, las técnicas de construcción naval y el tipo de mercancías que se transportaban en el Mediterráneo hace unos 2.500 años.

Destacan otros como el Guadarranque III, del siglo I a. C. (época romana tardorrepublicana), que posiblemente fuese un barco mercante dedicado al transporte de vino, aceite o salazones; el pecio medieval meriní de El Rinconcillo, que es un vestigio de las rutas comerciales de cerámica, tejidos y productos agrícolas entre Al-Ándalus y el Magreb, o el Puente Mayorga IV, de entre los siglos XVIII-XIX, que es un reflejo de la militarización del Estrecho.

Un patrimonio con riesgo de desaparecer

El descubrimiento de estos yacimientos está relacionado con el cambio climático, que está sacando a la luz estos restos del pasado: “Gran parte de este patrimonio subacuático se está desenterrando a causa de la modificación de las dinámicas de transporte de sedimentos marinos, provocada por las obras portuarias y el cambio climático, lo que explica que la mayoría de los hallazgos se dieran en aguas tan someras y cerca de la playa”.

Sin embargo, comienza una carrera contrarreloj para su estudio y conservación, puesto que este patrimonio subacuático está sometido a una serie de riesgos de alto impacto: “la actividad portuaria (dragados y fondeos), la industrial (obras de infraestructura) o la turística (degradación y expolio por desconocimiento), así como el desarrollo urbanístico y los cambios que estas acciones pueden ocasionar en el medio marino y en sus recursos naturales y culturales”.

Este enclave milenario permite conocer la tradición y costumbres de sus habitantes a través de visitas guiadas que cuenta con la última tecnología

“Las zonas más profundas se ven afectadas en la actualidad por la actividad de fondeo de los grandes cargueros y embarcaciones que llegan a Algeciras y Gibraltar, que fondean a –60 o –90 metros de profundidad con pesadas cadenas y anclas de más de veinte toneladas”, señalan los autores. “El impacto que esta actividad puede estar causando sobre restos arqueológicos aún no documentados supone daños irreversibles para su conservación”; un riesgo que se irá agravando en los próximos años.

De hecho, tal y como señalan los investigadores, el 44 % del patrimonio documentado requiere de atención inmediata, estudio y protección por riesgo de pérdida o degradación. “Si no documentamos el patrimonio que está en riesgo de desaparición, lo perderemos para siempre”.

“El mar está lleno de historias, historias de personas que se movieron en barcos de los cuales algunos naufragaron”, concluyen los autores. “Estudiar, proteger e interpretar estos sitios es responsabilidad de los arqueólogos subacuáticos y de colegas de otros campos en un esfuerzo interdisciplinario. Darlos a conocer a la ciudadanía es responsabilidad de todos”.

Temas Relacionados

CádizAndalucíaArqueologíaArqueología en EspañaDescubrimientos ArqueológicosExcavaciones ArqueológicasInvestigaciónInvestigación España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

El vehículo implicado era un conjunto euromodular compuesto por un tractocamión y dos semirremolques

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 28 abril

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 28 abril

¿Por qué nos ruge el estómago cuando tenemos hambre?

La peristalsis son las contracciones musculares por las que el estómago desplaza los alimentos y facilita la digestión

¿Por qué nos ruge el estómago cuando tenemos hambre?

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Polonia quiere tener su “ejército de drones” inspirado en Ucrania: “Europa estará a salvo de los ataques aéreos”

Las Fuerzas Armadas de Polonia han experimentado una modernización e inversión sin precedentes en los últimos años

Polonia quiere tener su “ejército de drones” inspirado en Ucrania: “Europa estará a salvo de los ataques aéreos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

Polonia quiere tener su “ejército de drones” inspirado en Ucrania: “Europa estará a salvo de los ataques aéreos”

Rechazan la incapacidad permanente a un conductor que perdió el pulgar izquierdo en un accidente y le cierran la puerta a recibir una pensión de 1.754 euros

Un juez declara improcedente el despido de un mozo de almacén por bajo rendimiento: el trabajador dice que fue por una baja médica

Embargan la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open