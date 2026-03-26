Los coches eléctricos apenas ahorrarán 50 euros al año con la rebaja del IVA de la luz, los de gasolina pueden llegar hasta los 400

Una mujer reposta gasolina en una estación de servicio mientras un hombre carga su coche eléctrico en un punto de recarga. (Imagen Ilustrativa Infobae generada con IA)

La guerra de Irán ha disparado los precios. Lo habrá notado en su bolsillo. Como parte de un plan para aliviar la factura energética de los hogares, el Gobierno ha aprobado una rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10% hasta el 30 de junio de 2026, junto a una reducción en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y una suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Si tiene coche, lo notará. Pero más en concreto, si tiene uno de gasolina o diésel. Esto se debe a que el ahorro real en los vehículos eléctricos es limitado: entre 30 y 50 euros. Veamos.

El cálculo parte de los siguientes datos: según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el consumo medio de referencia de un turismo eléctrico se sitúa en torno a 16 kWh cada 100 kilómetros. Por otro lado, un conductor medio en España recorre entre 11.500 y 14.000 km al año, según el Informe de Parque de Vehículos y Estadísticas de Matriculación, 2022–2024. Por lo tanto, si ponemos que de media se recorren unos 12.000 kilómetros al año, el consumo anual se sitúa aproximadamente en 1.920 kWh.

El precio medio de la electricidad en el hogar varía según la tarifa y el uso, pero se encuentra en torno a 0,18 euros por kWh, según comparadores energéticos y datos de Red Eléctrica. Con estas cifras, el gasto anual en recarga se sitúa alrededor de 345 euros.

La rebaja del IVA y los otros impuestos reducen la factura en aproximadamente un 10–13%, lo que se traduce en un ahorro de entre 35 y 45 euros al año para un conductor medio. Incluso en escenarios de mayor consumo, el ahorro difícilmente supera los 50 euros anuales. Desde luego que la rentabilidad que obtienen los propietarios de vehículos eléctricos variará según perfil de uso.

Los coches eléctricos apenas ahorrarán hasta 50 euros al año con la rebaja del IVA de la luz, frente a los hasta 400 euros de los de gasolina. (Elaboración propia)

En contraste, los vehículos de combustión se benefician de la reducción fiscal sobre carburantes, estimada en unos 30 céntimos por litro, según el Gobierno. Aplicado a un coche de gasolina con un consumo medio de 7 litros cada 100 kilómetros, esto supone un ahorro de 2 a 3 euros cada 100, o entre 240 y 360 euros anuales para un conductor que recorra 12.000 kilómetros, acercándose incluso a los 400 euros en algunos casos.

El coste del coche eléctrico ya era inferior

La diferencia se explica por una cuestión estructural: el coste energético del coche eléctrico ya es muy inferior al de los de combustión. Recorrer 100 kilómetros en un eléctrico cuesta alrededor de 3 euros, frente a los 10–12 euros de un coche de gasolina. Por ello, aunque la rebaja fiscal abarata la electricidad, su impacto absoluto es mucho menor que en la gasolina.

La medida beneficia a todos los conductores, pero reduce ligeramente la ventaja económica del coche eléctrico frente a los de combustión. Aunque también hay que tener un pequeño detalle en cuenta. Los datos que compartimos en este artículo son la teoría, la práctica es distinta. Y es que la rebaja del IVA no llega íntegra al surtidor porque una de cada cuatro gasolineras aprovecha para subir los precios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

La cuestión es que el mercado de los carburantes está liberalizado. Cada operador fija el precio que quiere y eso hace que cada uno aplique las tarifas que mejor le vienen. Pero como en todo libre mercado, si los precios se disparan en una gasolinera, se pueden ir a repostar a la competencia.

Si dejamos a un lado que las empresas van a buscar siempre la forma de seguir aumentando beneficios, especialmente en tiempos de crisis como ya ocurrió cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, podemos decir que los conductores de coches eléctricos ahorrarán apenas entre 30 y 50 euros al año, mientras que los de gasolina deberían estar en torno a los 400 euros anuales. No obstante, las cifras pueden variar según el modelo de vehículo, la tarifa eléctrica contratada y los hábitos de conducción, pero el patrón general se mantiene.

Subida del MW/h del 843% en tan solo diez días

A raíz de la crisis energética provocada por la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, el precio del megavatio hora experimentó una subida del 843% en apenas diez días a principios de marzo de 2026, alcanzando los 136,86 euros por megavatio hora, con picos cercanos a los 250 euros.

Esta coyuntura llevó al Ejecutivo a aprobar un plan de choque de más de 80 medidas destinadas a mitigar el impacto de la subida de precios energéticos, desplegando 5.000 millones de euros y articulando principalmente la rebaja de impuestos sobre carburantes y electricidad.