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“Mafia sanchista”, “señoro”, “miserable”, “traidor”, “perritos falderos”... la abogada que ha contabilizado los 2.220 insultos que sus señorías se dicen en el Congreso de los Diputados

La plataforma ‘España Mejor’ lleva seis meses analizando las faltas de respecto que se dicen en la sede de la soberanía nacional. Puente, Tellado, Figaredo y Feijóo son de los habituales en el podio

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Ilustración en acuarela de tres figuras masculinas; Pedro Sánchez en el centro, Íñigo Errejón a la izquierda y Albert Rivera a la derecha, con banderas al fondo.
Una ilustración de acuarela de José María Figaredo, Pedro Sánchez y Miguel Tellado (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mafia sanchista”, “cállese señoro”, “perritos falderos”, “miserable”, traidor", “palmeros, buleros y mamporreros de quinta”, “miserables”... el Congreso de los Diputados es la sede de la soberanía popular, el escenario donde los representantes del pueblo intentan hacer política y, de vez en cuando, se insultan. En el mes de marzo hasta en 324 ocasiones. La plataforma ‘España Mejor’, fundada por la abogada Miriam González, esposa del exviceprimer ministro británico, Nick Clegg, ha impulsado una especie de contabilidad, bautizada como ‘El Faltómetro’, para retratar la educación de sus señorías.

“El ‘Faltómetro’ no pretende ser un estudio exhaustivo ni una medición perfectamente precisa. Es un ejercicio de observación y denuncia social que busca poner el foco en las faltas de respeto, interrupciones y descalificaciones que deterioran el debate parlamentario de nuestro país”, explica la plataforma. Los datos han sido obtenidos a partir de los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados mediante un proceso automatizado con apoyo de inteligencia artificial y revisión manual. En los seis meses analizados, se han contabilizados 2.200 insultos, descalificaciones, burlas, interrupciones agresivas.

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En marzo de este año lidera ‘el Faltómetro’ el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con 20 faltas de respeto, seguido de Alberto Nuñez Feijóo, con 19, y de Óscar Puente con 18. En febrero, con 441 faltas de respeto, el podio lo lidera la diputada de Vox Carina Mejías (16), seguida de Óscar Puente (14) y Miguel Tellado, con 13. En diciembre de 2025, porque hubo menos Plenos y quizás porque sus señorías estaban imbuidos del espíritu navideño, solo se registraron 191 faltas. En esta ocasión, el podio lo encabeza José María Sánchez, de Vox, con 13 improperios.

José María Sánchez, diputado de Vox, en el asiento superior
José María Sánchez, diputado de Vox, en el asiento superior

Sánchez, 63 años, es magistrado en excedencia, catedrático de Derecho en la Universidad de Sevilla y doctor por la de Bolonia, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además socio de prestigiosos bufetes de abogados. Hace unos días protagonizó un mediático y bochornoso espectáculo en el Congreso. Otro más. Sánchez irrumpió en el estrado que ocupa la Mesa del Congreso y se encaró, a unos pocos centímetros, con quien desempeñaba en esos momentos la presidencia, la tercera autoridad del Estado: el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Un diputado de ERC incluso le acusó de llamarle “criminal” y “asesino”, palabras que, si se produjeron, no quedaron registradas en el diario.

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Miguel Tellado, un habitual

En noviembre se batió el récord de los insultos, con 549. En este caso el podio lo encabeza el ministro socialista Félix Bolaños, con 36, seguidos de los populares Miguel Tellado (30) y Alberto Nuñez Feijóo con 15. En octubre, otro mes muy faltón en el Congreso con 464 descalificativos, también lo lidera un miembro de Vox. José María Figaredo pronunció 29 faltas de respeto, seguido de la socialista María Jesús Montero (19) y la popular Esther Muñoz (18). Por último, septiembre, con 251 faltas. Miguel Tellado, del PP, uno de los habituales, lideró ese mes con 17 faltas, seguido de Figaredo (13) y el socialista José Zaragoza (13). La plataforma ‘España Mejor’ deja claro que con este ejercicio “no pretende cuestionar la libertad de expresión de los diputados”.

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