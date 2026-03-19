Juan José Ebenezer, mecánico: “El ABS del coche no está diseñado para que el coche frene antes”

El mecánico utiliza su perfil de TikTok para divulgar acerca de cuestiones de su día a día en relación con la mecánica. / Imagen de archivo

Los testigos que aparecen en el coche, no son siempre sencillos de interpretar. Por ello, han surgido diversos perfiles en redes sociales cuyo objetivo es divulgar acerca de la mecánica: ya sean ABS, el tipo de combustibles que emplear o la mejor manera de acometer arreglos en el vehículo. Un ejemplo de ello es Juan José Ebenezer, mecánico en TikTok que da a conocer todos estos aspectos. En uno de sus últimos vídeos, es precisamente el sistema antibloqueo de frenos (ABS) el protagonista.

El ABS representa uno de los avances más relevantes en la seguridad automotriz de las últimas décadas. ¿Cuál es la función principal? Evitar que las ruedas se bloqueen durante una frenada brusca y permite mantener el control del vehículo, un aspecto que suele malinterpretarse entre conductores y usuarios. El mecánico explica que “muchos piensan que el ABS del coche es para que el coche frene mejor, para que al no bloquearse la rueda, el coche frene en menor distancia”. Nada más lejos. Aunque Ebenezer admite que, “cierta parte de razón sí que tienen”, explica que el objetivo final no es este. “No está creado [el ABS] para que el coche frene antes, sino para que no pierda tracción en las ruedas de la dirección”, cuenta en el vídeo.

Cómo funciona un ABS cuando está a punto de bloquearse

El ABS funciona mediante sensores instalados en cada rueda, que monitorizan la velocidad de giro. Cuando uno de estos sensores detecta que una rueda está a punto de bloquearse, la unidad de control del sistema reduce la presión de frenado en ese punto y la restablece de forma inmediata, varias veces por segundo.

La secuencia que menciona Ebenezer en el vídeo garantiza que las ruedas se mantengan en movimiento, lo que permite conservar la adherencia y la capacidad de maniobrar. “Piensa que cuando un coche gira la rueda y se bloquean, el coche va en línea con la fuerza de empuje que lleve”, explica. No obstante, no siempre ocurre así: “Si tenemos las ruedas con adherencia al suelo porque no se han bloqueado, el coche va a seguir una dirección que sea trazada por el volante hacia donde queramos ir”, detalla el mecánico.

El sistema ABS no solo se activa en situaciones de emergencia o en frenadas violentas, sino que su importancia se multiplica en superficies resbaladizas, donde la distancia de frenado puede variar. El ABS ha sido perfeccionado por las principales marcas automotrices desde su incorporación en la década de los setenta.

Un fallo del sistema comprometido: “Un sistema de seguridad para la dirección”

En cuanto a los fallos del sistema, el encendido del testigo ABS en el tablero alerta sobre posibles problemas que, de no ser atendidos, pueden comprometer la seguridad. “No la ignore: su seguridad depende de ello”, advierten distintos expertos. Los talleres recomiendan consultar a un mecánico de confianza en caso de avería y recalcan que el vehículo seguirá frenando, pero sin la asistencia del ABS, lo que representa un riesgo adicional frente a maniobras de emergencia.

El propio Ebenezer recuerda: “El ABS no es un sistema de seguridad para la frenada, es un sistema de seguridad para la dirección”. La distinción resulta fundamental para comprender su función: el ABS permite que el conductor conserve la capacidad de maniobrar durante una frenada, en vez de desplazarse sin control tras un bloqueo de las ruedas.

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Las causas más comunes de fallo en el sistema van desde sensores defectuosos hasta problemas en el módulo de control. El consejo general de los fabricantes y especialistas es no ignorar la luz de advertencia y acudir a revisión lo antes posible. La seguridad vial depende en gran medida del correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos como el ABS.