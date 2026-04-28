España

Medios israelíes desvelan el posible apoyo a Marruecos para su dominio sobre Ceuta y Melilla por los acuerdos de Abraham

Supone una inversión estratégica en la estabilidad del Estrecho de Gibraltar y la presencia en la región de un aliado directo

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Frontera de Ceuta (Europa Press)
Frontera de Ceuta (Europa Press)

La relación entre Estados Unidos y España vive un momento inestables que ha situado a Ceuta y Melilla en el centro de una disputa internacional. La negativa del Gobierno a facilitar el uso de las bases de Rota y Morón durante los ataques estadounidenses contra Irán, sumada a la falta de cumplimiento de los objetivos de gasto en defensa de la OTAN, ha generado diferencias públicas entre los dos países. El reconocimiento estadounidense de la soberanía española sobre las ciudades autónomas es una de los cambios que se plantea cada vez con más fuerza.

Según Ynet Global, uno de los medios israelíes más leídos, Israel ha emergido como un actor dispuesto a respaldar diplomáticamente a Marruecos en sus aspiraciones sobre ambos territorios, apoyado por los Acuerdos de Abraham firmados en 2020. Este pacto supuso el intercambio entre las dos naciones, donde Tel Aviv aceptaba el Sáhara Occidental como marroquí y Rabat reconocía el Estado de Israel.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN". (Fuente: The White House/Truth Social/Turning Point Action)

Detonante del apoyo a Marruecos

El gasto militar español alcanzó los 40.200 millones de dólares en 2025, superando por primera vez el 2% del PIB exigido por la OTAN, pero la Casa Blanca considera todavía insuficiente el esfuerzo, después de que el resto de la Alianza alcanzara el acuerdo de subir en los próximos años el porcentaje hasta el 5%. A su vez, EEUU recrimina la negativa de España a permitir el uso de las bases de Rota y Morón.

Este pasado viernes, Reuters informó de un mensaje interno del Pentágono filtrado un correo barajando medidas de presión como la suspensión de España de la OTAN o la exclusión de los mecanismos de decisión de la Alianza, al entender que España no está mostrando la lealtad esperada. El propio Pentágono lamentó que, pese al esfuerzo de EEUU por mantener la seguridad europea, varios aliados no han estado “a la altura” en la crisis iraní.

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Por el contrario, la relación entre Estados Unidos y Marruecos es cada vez más sólida. Un ejemplo reciente es la inauguración de una nueva planta de la constructora de motores de aeronaves Pratt & Whitney en Casablanca, que refuerza la transferencia de tecnología y la creación de empleo cualificado en Marruecos. Con todo este contexto, entran en juego las fichas de Ceuta y Melilla.

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional con motivo de la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.

El rol de Israel

El acercamiento entre Israel y Marruecos, formalizado con los Acuerdos de Abraham y reforzado por un plan de trabajo militar conjunto en enero de 2026, ha proporcionado a Rabat un aliado de peso en la escena diplomática. Los medios israelíes subrayan que Israel ha adquirido un interés estratégico directo en el éxito regional de Marruecos tras convertirse en un socio clave para la estabilidad en el norte de África.

Según el análisis de Amine Ayoub, miembro del Middle East Forum, en el medio israelí, la influencia del ejecutivo de Benjamin Netanyahu en Washington otorga a Marruecos una herramienta adicional para presionar sobre el estatus de Ceuta y Melilla. En este sentido, la postura de España hacia la cuestión palestina y su reconocimiento de un Estado palestino en 2024 puede alimentar esta postura.

Para Israel, fortalecer la reivindicación marroquí supone una inversión estratégica en la estabilidad del Estrecho de Gibraltar y la presencia en la región de un aliado directo. Además, el mecanismo de apoyo sería algo similar a una ampliación de los acuerdos firmados hace seis años para reconocer su dominio en el Sáhara Occidental.

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