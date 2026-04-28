España

Los consejos de un veterinario para que tu gato beba más agua este verano

El experto recomienda incluir la comida húmeda durante los meses de calor para favorecer la salud del animal

Guardar
Agregar gotas de jugo de atún o integrar alimento húmedo a la dieta de los gatos son algunas de las recomendaciones que da Purina para mantenerlos hidratados. (Pexels)
El mejor truco para la hidratación de tu gato. (Pexels)

La hidratación de los gatos es un desafío recurrente, especialmente durante el verano. Este tema cobró visibilidad recientemente gracias a un video publicado en TikTok por Juanjo (@juanjovetmascotas), un veterinario que comparte información útil y sencilla para cuidadores felinos. El video es un recurso útil para los que buscan consejos prácticos para que sus gatos beban más agua y así prevenir problemas de salud.

En la temporada de calor, la necesidad de mantener a los gatos bien hidratados se vuelve aún más relevante. Muchos tutores se preocupan porque sus mascotas suelen beber poca agua, lo que puede favorecer la aparición de enfermedades urinarias y renales. Es común que los gatos, por naturaleza, no tengan una inclinación fuerte a acercarse al bebedero, lo que obliga a buscar soluciones creativas y efectivas adaptadas a cada animal.

PUBLICIDAD

El veterinario Juanjo ofrece ideas concretas y accesibles para aumentar el consumo de agua en gatos. Sus recomendaciones, pensadas para facilitar la vida de quienes conviven con felinos, surgen de la experiencia clínica cotidiana y la observación directa del comportamiento animal.

Premios para aumentar el consumo de agua

Uno de los consejos principales del veterinario es aprovechar la alimentación húmeda completa. Según explica, “estos productos aportan un extra de humedad que nos ayuda mucho a que nuestro gato beba más agua”. La comida húmeda es especialmente útil durante el verano, ya que aumenta de manera natural la ingesta de líquidos sin necesidad de modificar de forma brusca las rutinas del gato.

PUBLICIDAD

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

Además de la alimentación húmeda, Juanjo recomienda los premios tipo churro, que aportan muy pocas kilocalorías y muchísima humedad. Este tipo de snacks se presenta como una alternativa sencilla para quienes desean incorporar más agua a la dieta del gato sin riesgos de sobrepeso. El veterinario afirma que “los premios tipo churro son muy útiles, ya que aportan muy pocas kilocalorías y muchísima humedad”, lo que permite ofrecerlos con tranquilidad en el marco de una dieta equilibrada.

La introducción de estos alimentos y premios puede hacerse paulatinamente, observando la aceptación del animal y adaptando las cantidades según sus necesidades y preferencias. El objetivo es sumar agua al organismo del gato de manera indirecta, evitando rechazos y promoviendo el bienestar general.

Estrategias prácticas para motivar a los gatos a beber agua

Juanjo también sugiere distribuir varios cuencos de agua en diferentes puntos de la casa. Esta estrategia busca facilitar el acceso y aumentar la probabilidad de que el gato encuentre agua fresca mientras recorre su territorio. “Poner varios cuencos con agua distribuidos por la casa también puede ayudar”, recomienda el veterinario, subrayando que la ubicación es tan importante como la cantidad.

Un estudio explica qué le sucede a los gatos que se dejan comida en el comedero
Añadir la alimentación húmeda favorece la hidratación del animal. (Canva)

En algunos casos, los gatos prefieren beber agua en movimiento antes que de un recipiente estático. Para estos animales, las fuentes diseñadas para gatos pueden resultar atractivas. Sin embargo, Juanjo aclara que “puede recurrir a las famosas fuentes, pero ya depende mucho de tu gato”, lo que implica observar la reacción individual y no forzar la adopción de sistemas que generen rechazo o desinterés.

La personalización es clave en todas las recomendaciones: cada gato tiene preferencias y costumbres distintas, por lo que conviene probar varias opciones y mantener aquellas que resulten efectivas. Los consejos del veterinario se orientan a facilitar la adaptación de los gatos a hábitos más saludables, siempre respetando su naturaleza y evitando cambios bruscos que puedan generar estrés.

El enfoque propuesto por el veterinario pone en manos de las personas herramientas sencillas para mejorar la hidratación de los gatos en verano: combinar alimentos húmedos y premios, multiplicar los puntos de agua y, si corresponde, probar fuentes específicas. El objetivo es siempre el mismo: lograr que el gato beba más agua sin forzarlo y con soluciones accesibles y seguras.

Temas Relacionados

AnimalesMascotasTikTok EspañaRedes Sociales EspañaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un juez declara improcedente el despido de un mozo de almacén por bajo rendimiento: el trabajador dice que fue por una baja médica

El tribunal rechaza los argumentos del trabajador ante la ausencia de pruebas, pero apunta que la empresa no justificó su decisión

Un juez declara improcedente el despido de un mozo de almacén por bajo rendimiento: el trabajador dice que fue por una baja médica

Regularización Ya denuncia las trabas de los ayuntamientos para emitir informes de vulnerabilidad: “Cada municipio aplica sus propios criterios”

El movimiento asegura que algunas administraciones “no están a la altura” y exigen responsabilidad

Regularización Ya denuncia las trabas de los ayuntamientos para emitir informes de vulnerabilidad: “Cada municipio aplica sus propios criterios”

Alfonso Navarro, psicólogo especializado en familias: “Nadie es responsable de la felicidad de otra persona. Ni tú de la de tus padres. Ni tu hijo de la tuya”

En muchos hogares, los padres deciden trazar el futuro de sus hijos y lo hacen sin saber que están cometiendo un error

Alfonso Navarro, psicólogo especializado en familias: “Nadie es responsable de la felicidad de otra persona. Ni tú de la de tus padres. Ni tu hijo de la tuya”

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El desempleo aumenta en 231.500 personas hasta 2,7 millones de parados, aunque en el conjunto del último año se suman 527.600 ocupados, según el INE

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

La sorprendente imagen de Antonio Banderas y Melanie Griffith cogidos del brazo por la calle: la imagen más cercana de la expareja

El matrimonio, que se conoció en 1995 y puso fin a su relación en 2014, mantiene una cercana relación por su hija Stella del Carmen

La sorprendente imagen de Antonio Banderas y Melanie Griffith cogidos del brazo por la calle: la imagen más cercana de la expareja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez declara improcedente el despido de un mozo de almacén por bajo rendimiento: el trabajador dice que fue por una baja médica

Un juez declara improcedente el despido de un mozo de almacén por bajo rendimiento: el trabajador dice que fue por una baja médica

Embargan la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos

¿Cada cuántos kilómetros hay que cambiar el aceite del coche? Un mecánico responde

Medios israelíes desvelan el posible apoyo a Marruecos para su dominio sobre Ceuta y Melilla por los acuerdos de Abraham

El Ayuntamiento de Madrid tiene que indemnizar con 32.000 euros o readmitir a una socorrista que fue cesada tras encadenar 17 contratos temporales en ocho años

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”