Los consejos de un veterinario para que tu gato beba más agua este verano

El mejor truco para la hidratación de tu gato. (Pexels)

La hidratación de los gatos es un desafío recurrente, especialmente durante el verano. Este tema cobró visibilidad recientemente gracias a un video publicado en TikTok por Juanjo (@juanjovetmascotas), un veterinario que comparte información útil y sencilla para cuidadores felinos. El video es un recurso útil para los que buscan consejos prácticos para que sus gatos beban más agua y así prevenir problemas de salud.

En la temporada de calor, la necesidad de mantener a los gatos bien hidratados se vuelve aún más relevante. Muchos tutores se preocupan porque sus mascotas suelen beber poca agua, lo que puede favorecer la aparición de enfermedades urinarias y renales. Es común que los gatos, por naturaleza, no tengan una inclinación fuerte a acercarse al bebedero, lo que obliga a buscar soluciones creativas y efectivas adaptadas a cada animal.

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El veterinario Juanjo ofrece ideas concretas y accesibles para aumentar el consumo de agua en gatos. Sus recomendaciones, pensadas para facilitar la vida de quienes conviven con felinos, surgen de la experiencia clínica cotidiana y la observación directa del comportamiento animal.

Premios para aumentar el consumo de agua

Uno de los consejos principales del veterinario es aprovechar la alimentación húmeda completa. Según explica, “estos productos aportan un extra de humedad que nos ayuda mucho a que nuestro gato beba más agua”. La comida húmeda es especialmente útil durante el verano, ya que aumenta de manera natural la ingesta de líquidos sin necesidad de modificar de forma brusca las rutinas del gato.

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¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

Además de la alimentación húmeda, Juanjo recomienda los premios tipo churro, que aportan muy pocas kilocalorías y muchísima humedad. Este tipo de snacks se presenta como una alternativa sencilla para quienes desean incorporar más agua a la dieta del gato sin riesgos de sobrepeso. El veterinario afirma que “los premios tipo churro son muy útiles, ya que aportan muy pocas kilocalorías y muchísima humedad”, lo que permite ofrecerlos con tranquilidad en el marco de una dieta equilibrada.

La introducción de estos alimentos y premios puede hacerse paulatinamente, observando la aceptación del animal y adaptando las cantidades según sus necesidades y preferencias. El objetivo es sumar agua al organismo del gato de manera indirecta, evitando rechazos y promoviendo el bienestar general.

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Estrategias prácticas para motivar a los gatos a beber agua

Juanjo también sugiere distribuir varios cuencos de agua en diferentes puntos de la casa. Esta estrategia busca facilitar el acceso y aumentar la probabilidad de que el gato encuentre agua fresca mientras recorre su territorio. “Poner varios cuencos con agua distribuidos por la casa también puede ayudar”, recomienda el veterinario, subrayando que la ubicación es tan importante como la cantidad.

Añadir la alimentación húmeda favorece la hidratación del animal. (Canva)

En algunos casos, los gatos prefieren beber agua en movimiento antes que de un recipiente estático. Para estos animales, las fuentes diseñadas para gatos pueden resultar atractivas. Sin embargo, Juanjo aclara que “puede recurrir a las famosas fuentes, pero ya depende mucho de tu gato”, lo que implica observar la reacción individual y no forzar la adopción de sistemas que generen rechazo o desinterés.

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La personalización es clave en todas las recomendaciones: cada gato tiene preferencias y costumbres distintas, por lo que conviene probar varias opciones y mantener aquellas que resulten efectivas. Los consejos del veterinario se orientan a facilitar la adaptación de los gatos a hábitos más saludables, siempre respetando su naturaleza y evitando cambios bruscos que puedan generar estrés.

El enfoque propuesto por el veterinario pone en manos de las personas herramientas sencillas para mejorar la hidratación de los gatos en verano: combinar alimentos húmedos y premios, multiplicar los puntos de agua y, si corresponde, probar fuentes específicas. El objetivo es siempre el mismo: lograr que el gato beba más agua sin forzarlo y con soluciones accesibles y seguras.

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