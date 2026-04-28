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Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales incorpora la salud mental y el impacto climático como factores clave en la protección de los trabajadores

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Nuevas obligaciones legales buscan garantizar el bienestar integral de los trabajadores
La reforma laboral refuerza la protección frente al estrés y la salud mental en el trabajo (Composición Infobae)

La salud mental y el bienestar emocional en el entorno laboral han cobrado protagonismo en el debate público y político de los últimos años, motivando reformas legislativas para adaptar la normativa a los desafíos actuales. La próxima gran transformación del derecho laboral español ya toma forma.

El anteproyecto de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales introduce, en palabras del abogado Ignacio de la Calzada (@laboral_tips), la obligación para toda empresa de “analizar situaciones como el estrés laboral, la salud mental, la fatiga mental” y garantizar “sobre todo el derecho a la desconexión digital”.

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Esta revisión legal, que el propio letrado califica como una de las reformas más importantes de los últimos treinta años, marca un nuevo enfoque en la protección frente a riesgos psicosociales y ambientales en el trabajo.

Más controles y salud mental

La nueva normativa eleva el nivel de exigencia preventiva con medidas obligatorias, especialmente para empresas de mayor tamaño y sectores con mayor exposición a riesgos. Según detalla Ignacio de la Calzada, el umbral para contar con un servicio de prevención propio baja de quinientos a trescientos trabajadores, y la gestión personal de la prevención de riesgos pasa a ser obligatoria en empresas de hasta diez empleados, en lugar de veinticinco.

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Además, el texto fija la aprobación del borrador en marzo de 2026 y prevé que la entrada en vigor se produzca el 2 de enero de 2027, siempre que el calendario parlamentario se cumpla. El borrador, según ha expuesto el abogado, hace hincapié en la salud mental como eje central de la prevención de riesgos laborales.

El 'burnout' provoca consecuencias tanto a nivel laboral como personal. (Freepik)
El 'burnout' provoca consecuencias tanto a nivel laboral como personal. (Freepik)

“Tu empresa tendrá la obligación de analizar situaciones como el estrés laboral, la salud mental, la fatiga mental y garantizar sobre todo el derecho a la desconexión digital, a estar despegados del trabajo, que tu jefe no te envíe un mensaje fuera de la hora laboral, emails, etcétera,” ha especificado Ignacio de la Calzada.

Este punto refuerza la obligación empresarial de respetar los límites entre la vida privada y la laboral, promoviendo la adopción de políticas internas que prioricen el descanso y la recuperación del trabajador tras la jornada laboral.

Clima y salud, nuevas obligaciones

La reforma introduce, además, nuevas obligaciones vinculadas al impacto del cambio climático. Respecto a las medidas preventivas, Ignacio de la Calzada ha concretado que “tu empresa estará obligada a incorporar medidas preventivas relativas a temperaturas extremas, por ejemplo, y esto incluye situaciones como lluvias intensas y fenómenos meteorológicos adversos”.

De este modo, el contexto climático pasa a formar parte de los factores de riesgo que las entidades deben gestionar, lo que supone una ampliación relevante de las responsabilidades empresariales en materia de prevención. En cuanto a la reincorporación tras bajas prolongadas, la reforma exige protocolos específicos y adaptados a cada caso.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

El letrado ha explicado que aquellas bajas que superen seis meses deberán articular una transición “de reincorporación progresiva, para que cuando vuelvas de la baja, no te venga todo de golpe, sino que vamos a ir adaptando”. Esta novedad busca evitar recaídas y facilitar la adaptación del trabajador al ritmo habitual, considerando las particularidades de cada situación.

La inspección de trabajo verá reforzados sus medios para garantizar el cumplimiento sistemático de la nueva legislación. “Estate atento porque tu empresa tiene que vigilar tu salud mental. Y si eres empresa, recuerda: la salud mental también es un riesgo”, ha subrayado Ignacio de la Calzada, remarcando la centralidad de este elemento en el futuro marco legal.

Con este cambio normativo, el derecho laboral español se alinea con las tendencias internacionales de protección integral del trabajador, incorporando la salud mental y el entorno ambiental como elementos clave de la prevención.

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