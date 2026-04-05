Juan José Ebenezer, mecánico: “La presión de los neumáticos es lo que más ahorra combustible”

Montaje de Infobae en el que aparece Juan José Ebenezer y una rueda a la que se le revisa la presión

A estas alturas del conflicto en Irán, no es una sorpresa para nadie que los precios del combustible estén tan altos. A pesar de que no se debe normalizar esta situación, lo cierto es que, al menos de momento, no se vislumbra una solución viable que frene el impacto económico.

En España, son cientos de miles las personas que usan su vehículo de manera obligada, ya sea para ir al trabajo o, precisamente, trabajando con él. Por este motivo, si tú eres uno de los perjudicados, deberías seguir algunas pautas para reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

Los profesionales del automotor, siendo conscientes de esta situación, han salido a explicar algunos métodos para reducir el gasto al volante, y uno de ellos es Juan José Ebenezer. El mecánico ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que da consejos para ahorrar.

Los neumáticos, la clave de tu ahorro

“Lo primero y más básico, la presión de los neumáticos. Es lo más común, pero realmente es lo que más ahorra combustible”, afirma el experto. Cuando las ruedas tienen menos aire del recomendado, aumenta la resistencia al rodaje, lo que obliga al motor a hacer un mayor esfuerzo y, en consecuencia, a gastar más.

Por ello, es fundamental revisar la presión de los neumáticos de forma periódica y ajustarla siempre a los valores que indica el fabricante del vehículo. Esta información suele encontrarse en el manual del coche o en una etiqueta situada en el marco de la puerta del conductor o en la tapa del depósito.

Otros aspectos a tener en cuenta

Uno de los errores más comunes al volante es comenzar a circular nada más arrancar el coche. Aunque algunos fabricantes lo permitan, hacerlo con el motor en frío puede reducir su eficiencia y provocar, a la larga, un mayor gasto de combustible.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

Otro aspecto importante tiene que ver con el uso de las ventanas y el aire acondicionado. En ciudad, a baja velocidad, recomienda circular con las ventanillas bajadas si se busca una temperatura más agradable. Sin embargo, en carretera la situación cambia: llevar las ventanas abiertas genera una resistencia aerodinámica que obliga al motor a trabajar más.

El peso del vehículo también influye. Llevar el maletero cargado de forma innecesaria aumenta el esfuerzo que debe realizar el coche para desplazarse, lo que se traduce en un mayor consumo. Reducir al máximo la carga es una forma sencilla de optimizar el gasto.

En cuanto a la conducción, el experto señala que no siempre es recomendable circular con marchas excesivamente largas para reducir revoluciones. Mantener el motor fuera de su rango óptimo puede generar problemas mecánicos y, a la larga, resultar más caro.

Por último, hacer un buen mantenimiento del vehículo es fundamental para optimizar el consumo. Revisar periódicamente elementos como el aceite o los filtros permite que el motor funcione de forma más eficiente. Además, apostar por combustibles de calidad puede marcar la diferencia, ya que suelen mejorar el rendimiento del automóvil y, por ende, reducir el gasto de combustible.