España

Juan José Ebenezer, mecánico: “La presión de los neumáticos es lo que más ahorra combustible”

Sigue estos consejos para reducir lo máximo posible el impacto económico del coflicto en Irán

Guardar
Medir la presión de la rueda es fundamental para reducir el consumo de combustible
Montaje de Infobae en el que aparece Juan José Ebenezer y una rueda a la que se le revisa la presión

A estas alturas del conflicto en Irán, no es una sorpresa para nadie que los precios del combustible estén tan altos. A pesar de que no se debe normalizar esta situación, lo cierto es que, al menos de momento, no se vislumbra una solución viable que frene el impacto económico.

En España, son cientos de miles las personas que usan su vehículo de manera obligada, ya sea para ir al trabajo o, precisamente, trabajando con él. Por este motivo, si tú eres uno de los perjudicados, deberías seguir algunas pautas para reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

Los profesionales del automotor, siendo conscientes de esta situación, han salido a explicar algunos métodos para reducir el gasto al volante, y uno de ellos es Juan José Ebenezer. El mecánico ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que da consejos para ahorrar.

Los neumáticos, la clave de tu ahorro

“Lo primero y más básico, la presión de los neumáticos. Es lo más común, pero realmente es lo que más ahorra combustible”, afirma el experto. Cuando las ruedas tienen menos aire del recomendado, aumenta la resistencia al rodaje, lo que obliga al motor a hacer un mayor esfuerzo y, en consecuencia, a gastar más.

Por ello, es fundamental revisar la presión de los neumáticos de forma periódica y ajustarla siempre a los valores que indica el fabricante del vehículo. Esta información suele encontrarse en el manual del coche o en una etiqueta situada en el marco de la puerta del conductor o en la tapa del depósito.

Otros aspectos a tener en cuenta

Uno de los errores más comunes al volante es comenzar a circular nada más arrancar el coche. Aunque algunos fabricantes lo permitan, hacerlo con el motor en frío puede reducir su eficiencia y provocar, a la larga, un mayor gasto de combustible.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

Otro aspecto importante tiene que ver con el uso de las ventanas y el aire acondicionado. En ciudad, a baja velocidad, recomienda circular con las ventanillas bajadas si se busca una temperatura más agradable. Sin embargo, en carretera la situación cambia: llevar las ventanas abiertas genera una resistencia aerodinámica que obliga al motor a trabajar más.

El peso del vehículo también influye. Llevar el maletero cargado de forma innecesaria aumenta el esfuerzo que debe realizar el coche para desplazarse, lo que se traduce en un mayor consumo. Reducir al máximo la carga es una forma sencilla de optimizar el gasto.

En cuanto a la conducción, el experto señala que no siempre es recomendable circular con marchas excesivamente largas para reducir revoluciones. Mantener el motor fuera de su rango óptimo puede generar problemas mecánicos y, a la larga, resultar más caro.

Por último, hacer un buen mantenimiento del vehículo es fundamental para optimizar el consumo. Revisar periódicamente elementos como el aceite o los filtros permite que el motor funcione de forma más eficiente. Además, apostar por combustibles de calidad puede marcar la diferencia, ya que suelen mejorar el rendimiento del automóvil y, por ende, reducir el gasto de combustible.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteCombustiblesCochesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

La especialista explica en redes sociales los beneficios y las condiciones que deben seguirse si se decanta por emplear el champú en seco

Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Audiencia Provincial de Madrid afirma que las pruebas presentadas demuestran que hay una conexión cultural y familiar, a pesar de la negativa de la Administración

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente

El psicólogo especializado en familia Alfonso Navarro advierte que exigir o buscar una felicidad continua en esta etapa de la vida solo puede provocar inseguridad e insatisfacción

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

La clave de la sentencia radica en la figura de la serventía, que a diferencia de una “servidumbre de paso” (un derecho que se concede cuando una finca no tiene otra salida), es una forma de copropiedad germánica, difícil de extinguir o limitar solo porque existan otras vías de acceso

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria