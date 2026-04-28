Así es el restaurante con la estrella Michelin más antigua de Portugal: en pleno Algarve y con vistas al Atlántico

Vistas hacia el Atlántico desde el restaurante Vila Joya (Vila Joya)

Ciudades llenas de personalidad, pequeños pueblos de cuento, paisajes increíbles para disfrutar de rutas de senderismo, acantilados que cortan la respiración y un horizonte marcado por la imponente presencia del océano Atlántico. Portugal ofrece todo eso y, además, una espléndida cocina propia marcada por el buen producto nacional que suma un total de 53 estrellas Michelin.

El país vecino puede presumir de estupendos restaurantes, muchos de ellos con décadas de historia y calidad a sus espaldas. Estos valores son los que encumbran a Vila Joya, un restaurante que puede presumir de defender su presencia en la Guía Michelin desde hace ya más de 30 años. Ubicado en el interior del hotel homónimo, este restaurante de alta cocina se encuentra en Albufeira, una de las más conocidas ciudades costeras en la región del Algarve, al sur de Portugal.

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Todo un personaje y figura mítica en el mundo de la alta cocina, el chef al frente de esta propuesta, el austriaco Dieter Koschina, lleva años presentando un menú nuevo cada día del año. Pero todos y cada uno de ellos tienen algo en común, además del nivel de la oferta gastronómica: el contacto directo con el océano Atlántico, cuyas vistas se pueden disfrutar desde las siete mesas que ocupan su salón.

El chef austriaco Dieter Koschina, al frente de Vila Joya (Vila Joya)

La proximidad del hotel a los excelentes productos de la costa portuguesa ha sido una fuente constante de inspiración para el chef Koschina, desde que pisó por primera vez la cocina de Vila Joya en 1991. Fue en ese año cuando el chef llegó al Algarve desde Austria, sentando las bases del que hoy es uno de los restaurantes más prestigiosos de la zona. Tras obtener su primera estrella Michelin en 1995, coronó la hazaña con el segundo macaron en 1999, siendo el primer restaurante de Portugal en alcanzar este logro.

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Otros premios

También otras guías han premiado la cocina de Koschina, entre ellas la Guía Repsol, que este mismo 2026 premiaba al restaurante Vila Joya elevando su categoría a la de los Tres Soles Repsol. “El lujo exclusivo del Hotel Vila Joya, con la playa de Galé que llena la vista desde la terraza del restaurante con paisajes de ensueño, es sinónimo de una comida clásica en las dimensiones que uno se imagina”, dice la guía sobre este espacio.

Una de las elaboraciones del chef austriaco Dieter Koschina, al frente de Vila Joya (Vila Joya)

Junto a su chef ejecutivo, Stefan Langmann, el chef Koschina cambia sus elaboraciones cada día, platos siempre ligeros y frescos que logran fusionar la exquisita maestría de la cocina clásica centroeuropea con los sabores y productos de Portugal. Sus recetas parten fundamentalmente de pescados y mariscos de Portugal, que el chef aligera y refresca con sabores poco convencionales, introduciendo frutas tropicales y notas asiáticas.

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La ciudad de Portugal declarada Patrimonio de la Humanidad con casas incrustadas en un acueducto medieval.

La oferta gastronómica se centra en un formato a la carta, pero también en distintas opciones de menú degustación. Tanto para el almuerzo como para la cena, sirven el menú ‘Favoritos del chef Dieter Koschina’, conformado por cuatro platos. El precio es de 290 euros, bebidas no incluidas. A la hora del almuerzo también ofrecen su menú de autor, que cambia a diario, también por 290 euros.