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Así se come en Noi, el restaurante italiano con sello Michelin que Sinner ha elegido para una cena en Madrid

Madrid está celebrando su gran cita con el tenis mundial y Sinner, uno de sus mayores exponentes, ha querido aprovechar para descubrir algunos de los mejores restaurantes de la capital

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Sinner en su visita al restaurante Noi (Instagram / @ristorantenoi)
Sinner en su visita al restaurante Noi (Instagram / @ristorantenoi)

¿Quién mejor que un italiano para mostrarnos los mejores lugares donde comer pasta fresca en Madrid? Y si ese italiano es Jannik Sinner, mejor que mejor. Líder en el circuito masculino y número más alto del ranking de la ATP, el tenista nacido en San Candido aterrizaba en la capital hace solo unos días para disputar el Mutua Madrid Open, un torneo en el que rápidamente se ha asentado como uno de los favoritos.

No pasó demasiado desde su aterrizaje hasta que el tenista sintiera ‘morriña’ de su casa, pues, solo unas horas después de pisar Madrid, ya se dejaba caer por uno de los restaurantes italianos mejor valorados de la capital, un entorno de lujo para disfrutar de una de sus primeras comidas ‘pretorneo’. El lugar elegido fue el restaurante Noi, una visita gastronómica de la que hemos podido saber gracias a que el deportista se fotografió con el equipo de sala, que publicó la imagen en redes sociales.

Y es que, más allá de su gran pasión deportiva, la cocina también está muy presente en la vida de este joven tenista alto y espigado; su padre era cocinero profesional y su madre, camarera, y en alguna ocasión ha confesado que se sabe manejar entre fogones, sobre todo cuando de pasta se trata. Es por ello que nos fiamos plenamente de su criterio, sobre todo cuando hablamos del lugar elegido por el deportista para un festín en la víspera de su partido.

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El restaurante Noi (Calle Recoletos, 6) es uno de los pocos italianos de la capital que cuenta con la recomendación de la Guía Michelin, todo un honor que, además, se complementa con otros reconocimientos como el Sol de la Guía Repsol. Todo ello lo han conseguido gracias a una propuesta única, que escapa de los tópicos y las pizzas para proponernos un sabroso recorrido por las regiones transalpinas. Ya solo al echar un primer vistazo a este local, llama la atención su elegante y cuidada estética, que recrea el estilo “italiano pop” de los años 70, en un ambiente divertido y moderno.

Qué se come en Noi

El restaurante sirve las elaboraciones del joven chef Gianni Pinto, natural de Puglia, cuyos platos de cocina tradicional hacen un retorno a la cuccina della mama, siempre desde la modernidad y la originalidad.

Spaguetti cacio e pepe con carabineros.
Spaguetti cacio e pepe con carabineros (Instagram / @ristorantenoi)

La pasta es su especialidad, con elaboraciones como los pappardelle alla Siciliana, los ravioli de ricotta o los pappardelle con Stracotto Toscano. A ello se suma una lista de entrantes o antipasti con referencias tan llamativas como el Finocchi e gamberi rossi, un tartar de carabineros con hinojos confitados, salsa de mantequilla y vinagreta ahumada, o las Carciofi alla romana, unas alcachofas tostadas con pesto de hierbas, crumble de Parmigiano y vinagreta de frambuesa.

En su sección dulce, Noi nos propone acabar el festín con clásicos como el tiramisú y otras recetas como la crema de limón con praliné de avellana y merengue crujiente, la panna cotta al horno con miel de azahar y frambuesa o el babá napolitano con salsa inglesa fría de mandarina, vainilla y un delicado toque de azahar.

Todas estas recetas pueden encontrarse en su carta, con precios que van desde los 25 hasta los 35 euros por plato. Asimismo, algunas de ellas se pueden encontrar en sus menús degustación, alternativas cerradas que nos permiten conocer la cocina de Noi en profundidad con un homenaje en clave italiana.

Encontramos, por un lado, el menú Esperienza a Tavola (90 €), que recoge platos tradicionales de diferentes regiones del país. Además, el chef Pinto prepara un menú a base de pasta fresca (60 €), con platos como el Pappardelle pummarola o los Spaghetti aglio, olio e peperoncino con scampi. Por último, el menú ‘Un Giorno Leggero’ (55 €) propone una selección de platos frescos para disfrutar de la cocina italiana y seguir con el día sin pesadeces.

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