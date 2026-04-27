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El yate ‘Fortuna’ en el que navegó Juan Carlos I pasa estos días trabajos de mantenimiento en el puerto del constructor Molpeceres mientras se alquila por 15.900 euros diarios

El que fuera barco de recreo del rey hasta el año 2014 pasa temporadas en Ibiza y ahora está en Denia. Se alquila para bolsillos exclusivos. Pertence a la naviera Balearia

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En un círculo naranja, el antiguo 'Fortuna' anclado en el puerto de Denia
En un círculo naranja, el antiguo 'Fortuna' anclado en el puerto de Denia

Los vecinos de la localidad alicantina de Denia pudieron ver este último fin de semana como el antiguo yate ‘Fortuna’, en el que navegó Juan Carlos I durante muchos años, descansa en el puerto de La Marina El Portet, centro deportivo que gestiona uno de los constructores más importantes de este país, Joaquín Molpeceres, dueño de Licuas. “El barco esta terminando el mantenimiento anual y algunas mejoras, y lo llevamos a Ibiza en breve”, explica a Infobae un portavoz de la firma ‘Nautic Blue Yacht Charter & Management’, especializada en embarcaciones de lujo y que lo alquila por 15.900 euros diarios.

El antiguo ‘Fortuna’ es un yate de alta velocidad de 43 metros de eslora, que costó en su día 3.000 millones de pesetas –18 millones de euros–, un dinero que asumieron una veintena de empresarios que querían agasajar al rey. Fue construido en 1997 en los astilleros Bazán en San Fernando (Cádiz) para sustituir al anterior ‘Fortuna’, donado en 1979 por el rey saudí Fahd, que a su vez reemplazaba a otra embarcación con el mismo nombre que Juan Carlos utilizaba en aguas de Baleares en la década de los 70. Fahd fue un buen amigo de Juan Carlos I. También la prestó 100 millones de dólares –unos 7500 millones de pesetas de la época– durante la transición.

Juan Carlos I dejó de disfrutar de él en mayo de 2014, un mes antes de que decidiera abdicar del trono y dejar la corona en manos de su hijo Felipe VI. El barco pasó entonces a los empresarios e instituciones integrados en la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares (Fundatur), que se lo habían regalado al monarca en el año 2000. Fundatur se lo vendió después por 2,2 millones a la empresa Balearia, que lleva varios años intentando vender el yate, pero sin éxito. En 2018, el precio de venta era de unos ocho millones de euros, pero no apareció ningún comprador a pesar de que entonces se vendía “como el yate más veloz del mundo”. En 2019, el precio de venta había bajado a 4 millones. En 2021 los dueños decidieron rebajar el precio e intentar recuperar al menos los 2,2 millones de euros que pagaron por la embarcación. Actualmente, se alquila para intentar sacar un rédito económico bajo otro nombre, el ‘Foners’.

El 'Foners', en el puerto de Denia
El 'Foners', en el puerto de Denia

“Sinónimo de realeza, este exclusivo barco fue propiedad de la Familia Real Española, quienes lo disfrutaban especialmente durante sus estancias de verano navegando por las Islas Baleares. Anteriormente conocido como ‘Fortuna’, fue un regalo de empresarios mallorquines a la Corona. En la actualidad, es de propiedad privada y está gestionado en exclusiva por ‘Nautic Blue’. Ofrecemos la posibilidad de alquilarlo para vivir unas vacaciones únicas e inolvidables en el mar”, explica la empresa que tiene en exclusiva su gestión. Es el fletador del yate.

Mejoras importantes en 2023

Las obras de mejora más importantes se realizaron en el año 2023, cuando se sustituyeron las turbinas originales Rolls & Royce por dos motores MTU 2000 (1.600 caballos), logrando una reducción significativa del consumo, pasando de 18.000 litros por hora a tan solo 750. Asimismo, se incorporó un sistema de estabilización que garantiza un mayor confort tanto en navegación como en fondeo. La velocidad de crucero es de 15 nudos. El consumo actual es 9 veces inferior a cuando llevaba las turbinas.

Imagen del nuevo 'Foners', antiguo 'Fortuna'
Imagen del nuevo 'Foners', antiguo 'Fortuna'

En la popa, donde anteriormente se encontraban las turbinas, se ha habilitado un amplio garaje con capacidad para todos los equipos de ocio incluidos: embarcación auxiliar tipo ‘jet tender’, moto de agua, ‘seabob’, plataformas hinchables, arrastrables como donut y ‘wake’, así como equipos de snorkel, entre otros. En cuanto a su estética exterior, se ha rediseñado por completo la zona del jacuzzi, incorporando nuevos soláriums y una cómoda área de descanso. El interior del yate tiene capacidad para alojar hasta 12 huéspedes, además de 6 tripulantes. Dispone de un nuevo camarote en la cubierta principal con baño en suite, junto con dos camarotes principales (armador) y dos camarotes dobles. En total, cuenta con 5 camarotes dobles, todos ellos con baño privado. Además, incluye un aseo de cortesía para uso diurno.

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